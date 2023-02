Schötz Böswillige Gerüchte ums Kurhaus – Wirtin kämpft gegen Gästerückgang Im Hinterland wird fälschlicherweise erzählt, die Wirtin sei pleite und müsse das Restaurant im Ohmstal verkaufen. Gemäss einem Eintrag in der Apple-Karte ist die Beiz sogar «dauerhaft geschlossen». Roger Rüegger Jetzt kommentieren 08.02.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirtin Uschi Metz in der Gaststube des Restaurant Kurhaus Ohmstal. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 6. Februar 2023)

Bei einem Telefongespräch in der letzten Woche ist Kurhaus-Wirtin Uschi Metz beinahe die Luft weggeblieben. «Da hat mich doch eine Anruferin gefragt, ob sie noch reservieren könne oder ob wir schon geschlossen hätten. Wie sie auf die Idee komme, das Kurhaus wäre geschlossen, wollte ich wissen», beschreibt die 62-jährige Inhaberin des Gastbetriebes ihren Austausch mit der Aargauerin.

Es kursiere das Gerücht, das Kurhaus sei in Konkurs und geschlossen, so die Aussage der Anruferin. Was jenseits der Kantonsgrenze zu hören ist, vernimmt man natürlich auch in der Region. Im Hinterland pfeifen nämlich etwa seit etwa drei Wochen die Spatzen ähnliche Geschichten von den Dächern. Nur entbehren diese jeglicher Grundlage. Zwar steht das Kurhaus tatsächlich auf einem Onlineportal zum Verkauf ausgeschrieben, das ist aber auch keine neue Geschichte.

Des Restaurant Kurhaus Ohmstal. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 6. Februar 2023)

Von heute auf morgen weniger Gäste

Uschi Metz macht sich seit längerer Zeit Gedanken über ihre Zukunft und auch jene des Kurhauses, wie sie im März 2021 gegenüber dieser Zeitung sagte. Sie sucht einen Käufer und Nachfolger für die Liegenschaft. «Die findet man nicht so schnell. Abgesehen davon, dass die Banken für einen Gastrobetrieb nur dann einsteigen, wenn die Käuferschaft mit überdurchschnittlich viel Eigenkapital daherkommt», führt sie aus.

Das ist aber Zukunftsmusik. Gegenwärtig beschäftigt Uschi Metz die Tatsache, dass von heute auf morgen sehr viel weniger Gäste im Kurhaus einkehren. Die Aussage zweier Gäste habe ihr dann den «Hut gelüpft». «Die beiden hätten sich Sorgen gemacht, ob sie ihren Geschenkgutschein überhaupt noch einlösen könnten, weil ich doch pleite sei», sagt Metz kopfschüttelnd. Die Sorge der fremden Leute wurde zusätzlich befeuert, weil sie auf der Apple-Karte die Strecke zum Restaurant Kurhaus nach Ohmstal suchten. Unter Öffnungszeiten stand nämlich bis am Montagabend mit roter Schrift «Dauerhaft geschlossen». Inzwischen sind die aktuellen Öffnungszeiten wieder aufgeschaltet.

Screenshot der Apple-Karte vom 6.2.2023

Will der Wirtin jemand eins auswischen?

Die Wirtin kann’s nicht fassen. Sie hat aber eine vage Vorstellung, wer die Gerüchte in die Welt gesetzt haben könnte und möglicherweise auch hinter dem Apple-Eintrag steckt. Auch ihr sind Geschichten zu Ohren gekommen, wie sie sagt. Konkrete Vorwürfe erhebt sie öffentlich aber nicht, weil sie keine Beweise hat. Sie lässt aber durchblicken, dass es sich um jemanden aus der Gastroszene handeln dürfte, der ihr eins auswischen will.

Musste man bis vor drei Wochen im Kurhaus reservieren, um sicher zu gehen, dass man einen Tisch bekommt, sind die Gästezahlen aktuell um mehr als die Hälfte in den Keller gesunken. Dies offensichtlich aufgrund von Gerüchten und dem Eintrag auf der Apple-Karte: «Dauerhaft geschlossen».

Erstaunlich ist dabei, wie leichtgläubig die Leute sind. Uschi Metz dazu: «Die Menschen neigen dazu, negative Nachrichten schnell zu verbreiten ohne nachzufragen, ob sie überhaupt stimmen.» Richtig ist, dass Uschi Metz an einer Nachfolge interessiert ist. Bis diese geregelt ist, wird sie aber das Kurhaus weiterführen. «Das Restaurant hat die Coronakrise gut überstanden und bis zur Gerüchteverbreitung wurde das Kurhaus sehr gut besucht», beschreibt Metz die Situation.

Sie sucht denn auch Verstärkung, konkret einen Koch. «So lange ich das Kurhaus mit meinem tollen Team im Rücken führe, freue ich mich weiterhin auf schöne Begegnungen mit meinen Gästen. Wenn das Kurhaus dereinst schliesst, gebe ich es dann persönlich und rechtzeitig bekannt. Das erfährt man nicht durch die Hintertür.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen