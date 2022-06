Schötz Er war Dirigent, Tubist und Kapellmeister – nun tritt «Büsche» ab Der Schötzer Urs «Büsche» Bucher hat in der Blasmusik alles erreicht. Für ihn der richtige Zeitpunkt, um sich beruflich neu auszurichten. Ganz aufhören wird er mit der Musik aber nicht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 18.06.2022, 18.14 Uhr

Dirigent Urs Bucher von der Feldmusik Grosswangen bei der Marschmusik am 30. Luzerner Kantonal-Musikfest. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 18. Juni 2022)

Mit dem «Bundesrat Gnägi-Marsch» auf der Parademusikstrecke und dem Aufgabe- und Selbstwahlstück im Konzertlokal hat Urs «Büsche» Bucher (41) das Kapitel Blasmusik für sich als Beruf abgeschlossen. Der Schötzer führte die Feldmusik Grosswangen am Samstag zum letzten Mal als Dirigent an. Die Band ist Titelverteidiger. Unter Buchers Leitung erspielten sie am kantonalen Musikfest 2015 in Sempach sowie an den Musiktagen 2017 in Schüpfheim und 2019 in Altishofen den 1. Platz in der Parademusik. «Zum Abschluss ein Podestplatz wäre schön», nennt der Vater zweier Söhne seine Erwartung.

Der gelernte Zimmerman hatte sich als Kind in der Musikschule für das Cornet entschieden. «Mit den zehn Löchern der Blockflöte hatte ich einfach ein Gnosch, so wählte ich ein Instrument mit drei Ventilen. Das müsste einfacher zu spielen sein, glaubte ich», beschreibt er den Einstieg in die Musik. Er hatte recht, und Talent. 1997 wurde er auf der Tuba Junioren-Schweizermeister in Eglisau.

Den Militärdienst wollte er natürlich mit der Tuba leisten. Der Aushebungsoffizier aber brauchte Leute bei der Infanterie. «Er sagte zu mir, um in der in der Militärmusik dabei sein zu wolle, müsse man fast wie ein Schweizermeister spielen, meine Chancen seien da sehr gering. Er wusste damals ja nicht, dass ich einer war», so Bucher lachend. Danach war er langjähriges Mitglied der Swiss Army Brass Band und der Brass Band Bürgermusik Luzern. Nach der Stifti als Zimmermann studierte er an der Musikhochschule Luzern und schloss 2007 mit Blasmusikdirektion ab. Den Lebensunterhalt verdiente er sich zu dieser Zeit als Champignon-Chauffeur und Musiklehrer.

Premiere als Dirigent feierte er bei den Burgspatzen Grosswangen. An den ersten Einsatz erinnert er sich schmunzelt:

«Als die Kapelle fertig war, dirigierte ich weiter. Ich hatte den Faden verloren. Heute werden Orchester und ich gemeinsam fertig.»

Es folgten Engagements bei der Musikgesellschaft Hohenrain, der Feldmusik Nebikon und der Blaskapelle Lublaska, mit der er mehrmals Schweizermeister und sogar einmal Europameister wurde. Vor fünf Jahren hörte er bei dieser Band als Kapellmeister auf. Er unterrichtete zudem bis heute an Musikschulen und leitete nebst der Brass Band Schötz die Feldmusik Grosswangen. Präsident Bernhard Hodel:

«Wir erlebten einen engagierten Dirigenten, der den Verein musikalisch auf ein top Niveau hob. Unter seiner Leitung durften wir schöne Erfolge feiern.»

Auch als Musiklehrer war Bucher beliebt. «Die Mutter einer Schülerin verriet mir, dass ich mit dem Entscheid aufzuhören jemanden gerade sehr traurig gemacht habe», gibt er ein Beispiel. Musik macht er künftig nur noch als Hobby mit der Kleinformation «Pfuusguet» und der Projekt Brass Band «Luzern Land». Seine neue Aufgabe findet Bucher bei einer Versicherung, die ihm eine tolle Möglichkeit bietet, nochmals einen neuen Weg in seinem Berufsleben einzuschlagen.

«Deshalb und aus familiären Gründen habe ich zugesagt. Aufhören ist zudem schöner, wenn es etwas schmerzt und wenn man noch gefragt ist. Ich habe alles erreicht.»

