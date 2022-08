Pflegeheim Schötz: Neubau befindet sich im Endspurt

Schötz Heimneubau ist begleitet von Überraschungen: Im Untergrund kam ein kleiner See zum Vorschein Der Neubau des Alters- und Pflegeheims in Schötz befindet sich im Endspurt. Im Februar sollen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre neuen Zimmer einziehen können. Dann beginnt der Bau der Wohnungen mit Assistenz. Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.08.2022, 16.33 Uhr

Eineinhalb Jahre ist es her, seit das Alters- und Pflegeheim in Schötz mit seiner imposanten Gebäudeverschiebung auf sich aufmerksam machte. Um 27 Meter wurde das sanierbedürftige und 2450 Tonnen schwere Mauritiusheim verschoben, damit ein Neubau Platz hat. So sah das damals aus:

Auf Verschiebbahnen geht das Gebäude auf eine 27 Meter lange Reise. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Hier ist bereits etwas mehr als die Hälfte geschafft. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Rollen auf den Verschiebbahnen. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Mehrere Hydraulikpressen schieben das 2450 tonnenschwere Gebäude um rund fünf Meter pro Stunde vorwärts. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Das Gebäude wurde vom anderen Gebäudeteil getrennt. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Drohnenaufnahmen der Gebäudeverschiebung Bild: PD Drohnenaufnahmen der Gebäudeverschiebung Bild: PD Drohnenaufnahmen der Gebäudeverschiebung Bild: PD Drohnenaufnahmen der Gebäudeverschiebung Bild: PD Die Vorbereitungen dauerten rund 4 Monate. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Die Verschiebung dauert rund sieben Stunden. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021) Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021)

Was im Video in wenigen Sekunden dargestellt wird, dauerte in echt rund fünf Stunden:

Zeitraffer der Verschiebung. Quelle: PilatusToday

Seither hat sich viel getan. Anfang Jahr schloss sich das Mauritiusheim mit der regionalen Spitex zusammen. Die Fusion ist Teil der integrierten Gesundheitsversorgung für Schötz und Umgebung, die unter dem neuen Namen Biffig AG aufgebaut wurde.

Umzug ins neue Heim erst nach der Weihnachtszeit

Mittlerweile befindet sich der Heimneubau in der Endphase, die Fenster sind drin, die Wände gestellt. Bald kommen die Böden rein, dann fehlt nur noch die Technik. Die Bauabnahme ist im Dezember geplant, bis zum Umzug dauert es aber noch eine Weile.

«Die Advents- und Weihnachtszeit bedeutet unseren Bewohnerinnen und Bewohnern viel. Es wichtig ist, dass dann ein bisschen Ruhe einkehrt», sagt Stefan Wülser, Geschäftsführer der Biffig AG. Darum werden die Betagten ihre neuen Zimmer erst im Februar beziehen.

Geschäftsführer der Biffig AG Stefan Wülser führt durch den Neubau des Pflegeheims. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022) Der «Dorfplatz» ist der Treffpunkt im neuen Heim. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022) Sein Highlight: die kunstvolle Decke des Lichthofs. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022) Ein Blick durch das Fenster des Stationszimmers in die «Stube», wo sich die Leute treffen können. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022) Die Verkabelung der gesamten Technik ist der letzte Schritt, bevor der Umzug starten kann. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022) So sieht das neue Gebäude derzeit von aussen aus. Bild: Pius Amrein (Schötz, 10. August 2022)

Wohnungen mit Dienstleistungspaketen

Nebst dem Heimneubau beinhaltet das Gesamtprojekt auch ein Angebot, das es in Schötz bisher nicht gab: 14 Wohnungen mit Assistenz sind vorgesehen. Ursprünglich war geplant, diese nach dem Umzug im leer stehenden Gebäude zu realisieren. «Die Planungsarbeiten haben aber gezeigt, dass ein Abbruch und Neubau rascher, kostengünstiger und funktionaler realisiert werden kann», sagt Wülser.

Geplant sind 1,5-, 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen. Die Gemeinde hat das Baugesuch bereits bewilligt. Ein detailliertes Konzept und der Kostenvoranschlag werden in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Die Grundidee steht aber: Es können einzelne Dienstleistungspakete für einen selbst bestimmten Zeitraum gebucht werden. Dazu gehören etwa die Verpflegung im Bistro sowie ein Reinigungs- oder Waschservice.

«Die Wohnungen sind sehr nah beim Heim mit der Spitex, was uns ermöglicht, in einem Notfall zu jeder Tageszeit sehr schnell und flexibel zu reagieren», benennt Wülser einen der grössten Vorteile. Auch der soziale Aspekt sei ein grosser Pluspunkt; niemand müsse allein daheim sein. Wer in einer Wohnung mit Assistenz lebe, könne jederzeit am Aktivierungsprogramm und an den Veranstaltungen des Alters- und Pflegeheims teilnehmen.

Unter dem Heim befindet sich ein kleiner See

Ziel war es einst, das ganze Bauvorhaben Ende 2023 abgeschlossen zu haben. Nun sagt Wülser:

«Spätestens im Sommer 2024 sollen die Wohnungen bezugsbereit sein.»

Insbesondere die aktuelle Teuerung sowie die krieg- und pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten sorgten für Verzögerungen und Neuplanungen. Auch die Kosten würden das veranschlagte Budget von 31 Millionen Franken übersteigen. Die Endsumme sei von der Entwicklung der Inflation abhängig.

Für die «ganz grosse Überraschung» sorgte das neue Heizsystem. Eine Erdsonde soll die Ölheizung ablösen, nur: Bei den ersten Probebohrungen kamen in 120 Metern Tiefe grosse Wassermengen zum Vorschein. Wülser spricht gar «von einer Art See» und erklärt: «Wir wissen nicht, was das für Wasser ist. Darum kann es nicht einfach herausgepumpt und irgendwo hingeleert werden.»

Die Lösung: Die Arbeiter bohren weniger tief, dafür mehr Löcher. Auch dies hat höhere Kosten und eine Verzögerung von rund einem Monat zufolge. «Wir haben noch einen Zeitpuffer, somit sollte es trotz allem möglich sein, dass wir im Winter mit der Erdsonde heizen können.»

Sind die unerwarteten Hindernisse überwunden, blickt Wülser positiv in die Zukunft. «Aus bisheriger Erfahrung dieses Projekts weiss ich: Sobald die Bauaufträge erteilt sind, läuft es wie am Schnürchen.»

