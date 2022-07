Schötz «So einen Wurf habe ich noch nie erlebt» – Muttersau gebärt rekordverdächtige 24 Säuli In Schötz hat eine Muttersau auf dem Hof von Beat Kunz zwei Dutzend gesunde Ferkel zur Welt gebracht. Ein solch grosser Wurf ist höchst selten, denn Schweine verfügen über lediglich 16 Zitzen. Der Landwirt musste deshalb auf tierische Leihmütter ausweichen. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.00 Uhr

Die Muttersau beim Säugen ihrer 16 Ferkel. Entdecken Sie alle? Bild: Pius Amrein (Schötz, 7. Juli 2022)

Landwirt Beat Kunz traute seinen Augen nicht, als er am 30. Juni nachmittags seinen Stall im Gebiet Gläng in Schötz betrat: Eine seiner Muttersauen, auch More genannt, hatte 24 Ferkel geworfen. «Das ist ganz und gar nicht normal», erklärt Kunz. Normalerweise gebären die Schweine in seinem Abferkelbetrieb jeweils 14 bis 15 Jungtiere.

Fast doppelt so viele brachte die Muttersau Ende Juni zur Welt – eine Rekordmenge. «Schon mein Vater war Landwirt, ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen. So einen Wurf habe ich persönlich noch nie erlebt.» Natürlich höre man davon, dass andere Betriebe ab und zu grössere Würfe hätten – meistens seien aber rund die Hälfte dieser Ferkel nicht überlebensfähig.

«Wenn ein Ferkel bei der Geburt nicht mehr als ein Kilogramm wiegt, überlebt es in der Regel nicht. In diesem Fall wogen alle geworfenen Ferkel aber zwischen einem und zwei Kilogramm – eigentlich hätten alle überleben können.»

Die Muttersau bleibt noch rund vier Wochen im Stall von Beat Kunz. Bild: Pius Amrein (Schötz, 7. Juli 2022)

Eigentlich, denn: «Leider hat diese Muttersau als erste geworfen, die anderen Moren im Stall gaben zu dem Zeitpunkt keine Milch.» Fünf Ferkel konnte der Landwirt wenig später dann trotzdem noch anderen Sauen mit kleineren Würfen «anhängen». 19 Jungtiere blieben übrig – zu viele für ein Schwein, das über lediglich 16 Zitzen verfügt.

«Drei der schwächeren Ferkel erhielten keinen Zugang zur Muttermilch. Inzwischen sind sie leider verstorben.»

Das sei nicht nur sehr traurig, sondern auch schade. Wären die Jungen zu einem späteren Zeitpunkt zur Welt gekommen, hätte sie wohl allesamt bei Leihmüttern unterbringen können.

Lange bleibt dem Landwirt aber keine Zeit, den verstorbenen Ferkeln nachzutrauern: Inzwischen haben zwölf weitere seiner Muttersauen geworfen, im Stall von Beat Kunz drängen sich rund 160 kleine Ferkel um die Bäuche ihrer Mütter. Die Jungtiere halten den Betrieb nun etwa zehn Wochen lang auf Trab, bevor sie mit einem Gewicht von 25 Kilogramm an einen Mastbetrieb weitergegeben werden.

