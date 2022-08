Schongau: Melanie Wydler als neue Gemeinderätin gewählt

Schongau Parteilose Melanie Wydler als neue Gemeinderätin gewählt Die 37-jährige Melanie Wydler wurde in stiller Wahl in den Gemeinderat von Schongau gewählt. 08.08.2022, 17.17 Uhr

Melanie Wydler. Bild: PD

Melanie Wydler (parteilos) wurde aufgrund keiner weiteren Wahlvorschläge am 8. August in stiller Wahl zur Gemeinderätin von Schongau für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 gewählt. Die 37-Jährige ist in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Seit 2012 lebt die verheiratete Mutter von zwei Söhnen in Schongau.