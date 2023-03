School Dance Award 2023: 700 Jugendliche tanzen im KKL

School Dance Award 700 Jugendliche begeistern mit Tanzshow im KKL Attraktive Tanzshows zu lauten Beats und eine riesen Stimmung: Am Samstag ging der School Dance Award im Kultur- und Kongresszentrum Luzern über die Bühne. Rund 700 Schülerinnen und Schüler in 46 Teams nahmen aktiv am Anlass teil und sorgten für Begeisterung bei Publikum und Jury. 19.03.2023, 11.20 Uhr

700 Schülerinnen und Schüler nahmen am Anlass Tei. Im Bild ist die 6. Klasse der Primarschule Hohenrain. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Der Auftritt am School Dance Award auf der grossen KKL-Bühne ist für die Kinder und Jugendlichen Höhepunkt und Abschluss ihrer Vorbereitung auf den Anlass. Wie der Kanton Luzern mitteilt, haben 46 Teams in den vergangenen Wochen mit ihren Coaches ihre eigenen Tanzshows entwickelt, die passende Musik ausgewählt, Konzepte erstellt und die Choreografie einstudiert. Diese präsentierten sie am School Dance Award am Samstag, 18. März 2023 einer Jury und mehr als tausend begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern im KKL Luzern. Insgesamt standen 716 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne. Den jeweiligen Kategoriensiegern winkte als Hauptpreis ein Tanz-Workshop mit Curtis Burger, der sich unter anderem als Choreograf von DJ Bobo einen Namen machte.

Emotionen und Lebensfreude

Der School Dance Award findet im Rahmen des freiwilligen Schulsports statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 4. Primarklasse bis zur Matura. «Im Mittelpunkt des Events stehen die Freude am Tanzen und an der Bewegung. Gefördert werden aber auch Teamgeist, Auftrittskompetenz und gegenseitiger Respekt», wird Philipp Wermelinger, Beauftragter für Sport und Bewegung der Dienststelle Gesundheit und Sport, in der Mitteilung zitiert.

Der Anlass begeistere seit Jahren, so der Kanton Luzern, und sei für viele Kinder und Jugendliche einer der Höhepunkte im Schulsportjahr. «Von der ersten Sekunde an schwappen die Emotionen von der KKL Bühne hinüber ins Publikum. Die Lebensfreude der Jugendlichen ist ansteckend», so Wermelinger weiter. «Die Kinder und Jugendlichen begeistern das Publikum und animieren nicht nur zum mitfiebern, sondern auch zum mittanzen.»

Alternative zu den klassischen Sportarten

Der Kanton Luzern organisiert den School Dance Award seit 2014. Besonders bei weiblichen Jugendlichen sei der Tanzanlass sehr beliebt, sagt Philipp Wermelinger. Erfreulich sei, dass der Anteil der männlichen Jugendlichen inzwischen auf einen Drittel angestiegen ist. Mit dem School Dance Award habe man für jene Jugendliche eine Nische gefunden, die sich in den «klassischen» Sportarten eher nicht zu Hause fühlen würden. Der Anlass biete diesen Jugendlichen eine weitere Möglichkeit für Bewegung und Sport.

Der School Dance Award soll auch 2024 durchgeführt werden. Die Anmeldungen für den Anlass nimmt die Sportförderung des Kantons Luzern nach den Sommerferien 2023 entgegen. (sfr)