Schüpfheim: Das war die 17. Entlebucher Alpabfahrt

Schüpfheim Biosphärentaschen, Alpentörtli und reifer Käse: Das war die 17. Entlebucher Alpabfahrt Nach zwei Jahren Coronapause fand am Samstag die Entlebucher Alpabfahrt zum 17. Mal statt. Es war ein Dorffest mit 9000 Besuchenden bei durchzogenem Wetter. Peter Weingartner Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.09.2022, 11.26 Uhr

Nicht nur die Kühe auf Schüpfheims Strassen tun es; auch die Wolken rinnen. Der Feststimmung tut dies kaum Abbruch. Oder wie eine Plakettenverkäuferin meint:

«Über die Jahre gesehen dürfen wir nicht jammern, und dieses Jahr nehmen wir den Regen gerne.»

Rund 280 Tiere zeigen sich am Zug durchs Dorf, der ein wenig an Fasnacht erinnert. Dabei werden aber viel mehr Kühe, Rinder und Kälber gesömmert, über 10’000 Stück, dazu Schafe, Lamas, Ziegen. Und rund 500 Stiere. Hans Emmenegger, langjähriger Polizeichef der Region Entlebuch, amtet als Speaker und er warnt vor Langfingern: «In den letzten Jahren hatten wir immer wieder Vorfälle.» Er kommentiert in breitestem Entlebucher Idiom, gnadenlos. Töuer statt Theiler, Zöume statt Zihlmann. Und Stadleme.

Indisches Paar reiste von Basel ins Entlebuch

Für Meghana und Swapnil Deshpande, ein indisches Paar, das in Basel wohnt und arbeitet, ist das nicht von Belang: Sie verstehen eh nichts. Nach einer Wanderung am Vortag sind sie für die Alpabfahrt mit dem Zug nach Schüpfheim gereist. Das Wetter? «Bei einem Event, der nur einmal jährlich stattfindet, ist Regen halt möglich», geben sie sich fatalistisch und freuen sich an den geschmückten Tieren und ihren ebenso herausgeputzten Begleitpersonen.

Von den 240 Alpen im Kanton Luzern lagen 2021 191 im Entlebuch. Polizeichef Emmenegger weiss Bescheid: Von sieben Alpen kommen sie an diesem Samstag nach Schüpfheim und viele haben über 20 Kilometer Weg hinter sich. Auf einigen dieser Alpen wird auch gekäst. Im Dorf darf man degustieren. Zum Beispiel am Stand der Alp Äbnistetten, wo die Schwester des Bauern den Verkauf im Griff hat. «Ohne die Mithilfe vieler guter Geister ginge das nicht, denn die Familie ist auf dem Weg ins Tal und kann nicht mitarbeiten», sagt Priska Theiler. Es gibt den jungen diesjährigen Käse, aber auch den rezenten vom Vorjahr: ein würziger Genuss!

Entlebucher Antwort auf den Kebab: Biosphärentaschen?

Käsegeruch dominiert denn auch die Hauptstrasse: Raclette, Käseschnitten, Käse-Hotdogs. Und hie und da ein Bratwurstduft. «Würste und Träsch» seien heute wohl gefragter als Bier, meint der Speaker. Geschmackssache. Die Palette der mehreren Dutzend Stände und Beizli ist breit. Mit gefüllten Biosphärentaschen wartet der Bauern- und Bäuerinnenverein auf. Die Entlebucher Antwort auf den Kebab? «Es gibt Leute, die ziehen diesen Vergleich», lacht der junge Mann an der Theke.

Der Einzug durchs Dorf beeindruckt: urig laute Treicheln, schmucke Kühe, mit Chrees und Blumen sorgfältig verziert, teils mit, teils ohne Horn. Da kann der Speaker motivieren, wie er will: Der Applaus ist wetterabhängig, denn mit einem Schirm in der Hand klatscht es sich kläglich. Und ab und zu macht’s halt Platsch und der Asphalt wird gedüngt, das Alpentörtli vom Regen verdünnt.

Applaus für die Darbietungen auf der Hauptstrasse

Sobald der Regen nachlässt, erhalten die Darbietungen ihren Lohn: vier Jodlerchöre, die Blaskapelle Schüpfig-lüpfig, Kindertrachtengruppen und Alphornbläser geben auf der Strasse ihre Ständchen und Tänzchen. Älplerbruderschaften schwingen ihre Fahnen und Entlebucher Sennenhunde haben ihren Auftritt.

Die Zugsbelegung zeigt’s: Auch Unterländer zieht es an die Alpabfahrt. Esther Albisser, in Romoos aufgewachsen, ist mit Tochter Alisha aus Triengen angereist und geniesst Heimatluft. Die Männerriege Luthern, so deren Mitglied René Birrer, hat die Alpabfahrt zum zentralen Programmpunkt ihres Herbstausflugs gemacht.

Speaker Emmenegger hat wohl recht:

«Jutzer und Alphornklänge bringen schönes Wetter.»

Als die Chöre «zum grandiosen Abschluss» gemeinsam auf der Kirchentreppe singen und die Alphorngruppe Entlebuch das «Echo von der Schrattenfluh» intoniert, hellt der Himmel auf.

