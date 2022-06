Autofahrer wird bei Frontalkollision in Schüpfheim verletzt

Schüpfheim Frontalkollision zwischen zwei Autos – ein Fahrer verletzt Auf der Kantonsstrasse in Schüpfheim kollidierten am Montag zwei Autos. Eine Person musste ins Spital gefahren werden. 28.06.2022, 12.45 Uhr

Auf der Kantonsstrasse in Schüpfheim kam es zu einer Frontalkollision. Bild: PD

In Schüpfheim war ein Mann am Montag mit seinem Auto auf der Kantonsstrasse Richtung Escholzmatt unterwegs. Als ein Fahrzeug vor ihm nach links abbiegen wollte, hielten auch die Autos hinter ihm an. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde dabei einer der Fahrer so überrascht, dass er nach links auf die Gegenfahrbahn steuerte. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegengesetzten Auto.