Kantonsschule Schüpfheim und Musical Plus mit «Made in Dagenham»

Schüpfheim Musical im Entlebuch thematisiert die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern Die Kantonsschule Schüpfheim und der Verein Musical Plus bringen das Stück «Made in Dagenham» auf die Bühne. Das Musical feiert am 2. März in der Sporthalle Moosmätili in Schüpfheim Schweizer Premiere. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 23.02.2023, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Proben zum Musical« Made in Dagenham» Bild: Patrick Hürlimann (Schüpfheim, 23. Februar 2023)

Schon seit August 2022 sind die jungen Talente der Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus sowie der Region Entlebuch für das grosse Projekt am Üben. Die vielen Proben nahmen freie Mittwochnachmittage und einige Wochenendtage in Anspruch. «Die letzten Proben finden in der Woche während den Ferien statt, und auch nach den Ferien wird eine ganze Woche geprobt», erzählt der Hauptdarsteller Loris Sikora, der 2019 das Gymnasium Plus abgeschlossen hat. Auch der Projektleiter Hanspeter Jenni sagt: «Die Zeit kurz vor und während der Auftritte ist eine sehr intensive Zeit für alle Beteiligten.»

Der Kern des Stücks ist die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern. Die Musicalkomödie basiert auf einer wahren Begebenheit des Streiks der Ford-Nähmaschinenarbeiterinnen. Die Uraufführung des Musicals fand 2014 in London statt. «Wir konnten ein neues Arrangement für die Musik machen, da uns mehr Musikerinnen und Musiker zur Verfügungen stehen als dem Original. «Aus diesem Grund kommt unsere Version fröhlicher daher als das Original», sagt der musikalische Gesamtleiter David Engel-Duss.

«Mit dem diesjährigen Stück probieren wir etwas Neues aus»

Seit 2012 wird in Schüpfheim alle zwei Jahre ein Musical aufgeführt. Mit «Die Schöne und das Biest» (2012), «Cats» (2014), «West Side Story» (2016), «Hair» (2018) und «Das Phantom der Oper» (2020) führten die Kanti Schüpfheim und der Verein Musical Plus weltbekannte Broadway-Klassiker auf. «Mit dem diesjährigen Stück probieren wir etwas Neues aus, da es kein Stück ist, das alle kennen», sagt der Projektleiter. Engel fügt an: «Nach dem Musical ‹Phantom der Oper› wussten wir, das es nicht möglich ist, noch grösser zu werden, da es bereits eines der bekanntesten Musicals ist.» Es sei nun Zeit für etwas Neues.

Um das Projekt zu realisieren, leisten bis zu 400 Helferinnen und Helfer über 10’000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Sie verwandeln die Sporthalle in eine Musicalarena, arbeiten im Backstage und helfen in der Gastronomie.

Mit der Musical-Produktion werden Talente aus dem Bereich Musik, Schauspiel und Tanz gefördert. Da Jugendliche in dieser Form Bühnenerfahrungen sammeln können, zieht das Musical neue Schülerinnen und Schüler an das Gymnasium Plus. «Die Kantonsschule Schüpfheim liegt geografisch eher am Rand, aber durch das Musical kann die Schülerzahl gehalten werden», sagt Jenni.

«Damit alle Ausgaben gedeckt werden können, sind wir auf Sponsoren und Stiftungen, die uns unterstützen, sowie auf einen guten Ticketverkauf angewiesen», erklärt Jenni. Auch auf die freiwilligen Helfenden seien sie angewiesen, denn ohne sie wäre ein solches Projekt nicht machbar.

Hinweis Tickets sind unter www.dagenham2023.ch/tickets erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen