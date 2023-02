Schüpfheim Neuer Geschäftsführer für die Gemeinde und eine Sanierung des Lindehof 01.02.2023, 19.47 Uhr

An der ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres hat der Gemeinderat zwei Personalentscheide gefällt: Neuer Geschäftsführer der Gemeinde wird Lukas Meyer, seine Nachfolgerin in der Schulleitung der Volksschule Schüpfheim heisst Carla Blumenthal. Meyer tritt sein neues Amt per 21. August an, Blumenthal beginnt ihr Amt am 1. August.