Schüpfheim Co-Präsident zu 20 Jahren Sommernacht-Festival: «Bei der Buchung der Acts hatten wir bisher immer ein gutes Näschen» Vom 5. bis 6. August findet auf der Egg in Schüpfheim zum 20. Mal das Sommernacht-Festival statt. Christoph Wolf spricht über das Erfolgsrezept, die beste Band – und welche Überraschungen es zum Jubiläum geben wird. Interview: Niels Jost Jetzt kommentieren 03.08.2022, 15.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zürcher Band Baba Shrimps sorgte 2018 für Stimmung. Bild: PD/Fabienne Felder

Was als Quartierfest begann, ist mittlerweile eine feste Grösse in der Luzerner Festivallandschaft. Das Sommernacht-Festival in Schüpfheim feiert heuer das 20-Jährige. Rund 3200 Besucherinnen und Besucher werden am 5. und 6. August auf der Egg erwartet, über 200 Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz. Co-Präsident Christoph Wolf (26) von der organisierenden Guuggenmusig Jordan blickt im Interview zurück und nach vorne.

Christoph Wolf, Co-Präsident des Sommernacht-Festivals. Bild: PD

Viele kleine Festivals kommen und gehen, Sie hingegen sind seit 20 Jahren dabei. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Christoph Wolf: Wir bieten für Jung und Alt etwas und sind kein «0815»-Festival. So zahlen Personen Ü40 keinen Eintritt und wir berücksichtigen sowohl regionale als auch nationale Acts.

Haben Sie fürs Jubiläum eine Überraschung geplant?

Wir hatten viele Ideen wie ein Feuerwerk oder eine Fotoecke mit alten Plakaten. Das hatte uns aber nicht restlos überzeugt. Daher gibt's etwas fürs Auge.

Das da wäre?

Unsere Frauen haben sich eine tolle Deko ausgedacht, da geben sie Vollgas. Die Leute dürfen sich freuen!

Zu den Headlinern zählen heuer die Stubete Gäng, Port Polar, LCone und Insanity61, also eine Mischung aus Neuer Volksmusik, Pop, Hip-Hop und Metal. Ein wilder Mix.

Mit dem Line-up sprechen wir ein breites Publikum an. Wie gesagt: Es ist für jeden etwas dabei. Das kam in der Vergangenheit jeweils gut an.

Gutes Stichwort. Welches war der beste Act in der Geschichte des Sommernacht-Festivals?

Hecht im Jahr 2014 und Kunz 2016 sorgten für eine riesige Stimmung. Beide starteten damals richtig durch. Bei der Buchung der Acts hatten wir immer ein gutes Näschen. Dies ist denn auch einer der aufwendigsten Aufgaben unseres Organisationskomitees.

Den Aufbau stelle ich mir auch schweisstreibend vor.

Definitiv! Damit beginnen wir jeweils am Wochenende davor. Alles muss auf grüner Wiese erstellt werden, das bedeutet viel Arbeit. Dabei hilft es, dass wir das Festival als Guuggenmusig organisieren. Wir sind eine eingespielte Truppe, jeder weiss, was zu tun ist. So geht auch der Abbau schnell über die Bühne.

Das Festivalgelände im Jahr 2016 aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Das heisst?

Noch in der Nacht auf Sonntag wird bis zirka 6 Uhr in der Früh aufgeräumt. Während die Mehrheit dann schlafen geht, arbeiten mein Team und ich – wir sind für die Technik zuständig – noch weiter. Denn um die Bühne und Zelte abbauen zu können, müssen zuvor alle Stromkabel und weiteres demontiert sein. Das dauert jeweils bis etwa 11 Uhr. Wir geben immer Vollgas, um möglichst nicht den «ausgeschlafenen» Kolleginnen und Kollegen zu begegnen, die um diese Zeit zurückkehren.

Damit sie Ihre Augenringe nicht sehen ...?

Wenn wir die Nacht durchgeackert haben und hundemüde sind, ist die Laune nicht immer die beste. Aber genau dann kommt garantiert irgendein dummer Spruch von den «Ausgeschlafenen» (lacht).

Diese Fehde wird dann sicherlich bei einem Friedensbier besiegelt?

Genau. Am Sonntagabend ist jeweils alles aufgeräumt. Dann fällt einem der ganze Druck aus über einem Jahr Planung von den Schultern und wir sitzen alle zusammen. Ein tolles Gefühl.

Blicken wir nach vorne: Welche Band würden Sie gerne mal hören auf der Egg?

Da muss ich nicht lange nachdenken: Patent Ochsner. Ich habe sie schon einige Male live gehört, sie sind eine Wucht.

Wäre Patent Ochsner etwas für das 40-Jahr-Jubiläum?

Da würde ich nicht Nein sagen. Mein Wunsch ist aber grundlegender, nämlich, dass das Festival dann immer noch besteht. Das ist einfach gesagt, aber wenn man den ganzen Aufwand, der dahinter steckt, betrachtet, ist das keine Selbstverständlichkeit. Schön wäre zudem, wenn das Festival im ähnlichen Rahmen stattfinden würde wie heute; ein Fest für Jung und Alt. Apropos Jubiläum: Es gibt noch eine weitere Überraschung.

Ich bin ganz Ohr!

Dieses Jahr gibt's spezielle Jubiläumsdrinks und -shots. Das Rezept stammt von unserem Bauchef. Und bevor Sie fragen: Das Rezept kenne selbst ich nicht, das behält er für sich.

Tickets gibt es ausschliesslich an der Abendkasse (Freitag 15 Franken, Samstag 18 Franken; gratis Eintritt für Ü40). Parkplätze und gratis Shuttlebus vor Ort. Infos unter www.sommernacht-festival.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen