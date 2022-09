Schüpfheim: Scheune steht in Vollbrand

Schüpfheim Scheune brannte lichterloh – die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort Im Entlebuch ist am späten Dienstagabend ein Brand ausgebrochen – in Schüpfheim stand eine Scheune in Vollbrand. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus. 28.09.2022, 07.45 Uhr

In Schüpfheim stand in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune in Vollbrand. Ob beim Brand Personen oder Tiere verletzt wurden, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Sie will erst im Verlauf des Morgens weitere Informationen bekannt geben. wie PilatusToday und Tele 1 schreibt.