Schüpfheim Scheune brannte lichterloh – Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort Im Entlebuch ist am späten Dienstagabend ein Brand ausgebrochen: Eine Scheune stand in Vollbrand. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus – verletzt wurde niemand. Aktualisiert 28.09.2022, 10.18 Uhr

Video: PilatusToday

In Schüpfheim stand in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune in Vollbrand. Gegen 21.40 Uhr habe die Polizei eine entsprechende Meldung erhalten, schreibt sie in einer Mitteilung. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei die Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand, vorsorglich wurde dennoch ein Team des Rettungsdienstes 144 aufgeboten. Auch befanden sich keine Tiere in der Scheune.