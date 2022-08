Schulstart «Der Kanton muss aufhören, die Situation schönzureden»: Es fehlen noch immer Lehrpersonen in Luzern Schweizweit werden sie dringend gesucht: Lehrpersonen. Zum Schulstart gibt es in Luzern noch immer offene Stellen, verschiedene Kantonsräte reichen Postulate ein – und es stellt sich die Frage: Hat sich der Kanton verschätzt? Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Der Lehrermangel ist zu Schuljahresbeginn auch in Luzern immer noch ein Thema, das beschäftigt – und für Vorwürfe sorgt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. August 2022)

Am Montag hat in vielen Gemeinden des Kantons Luzern das neue Schuljahr begonnen. Tausende Kinder sitzen wieder tagtäglich in Schulzimmern, um Deutsch, Mathematik oder Biologie zu lernen – und immer häufiger stellt sich die Frage: Wer kann ihnen diese Fächer beibringen?

Zu Beginn des Schuljahres sind am Montagmorgen gemäss Stellenportal des Kantons 79 Stellen im Bereich Volksschulen und Sonderpädagogik unbesetzt. Gesucht werden etwa eine Fachlehrperson für Musik und Bildnerisches Gestalten in Grosswangen, eine Klassenlehrperson in St.Erhard oder eine Fachlehrperson Natur und Technik in Reiden.

Höherer Lohn für Lehrpersonen wird geprüft

Dieser akute Lehrermangel soll unter anderem mittels Lohnanreizen gelindert werden. So der Vorschlag der ETH-Professorin Ursula Renold. Lehrpersonen, die ein höheres Pensum wählen, sollen quasi einen Bonus erhalten. Damit würden Teilzeitlehrpersonen motiviert werden, mehr zu arbeiten.

Ein geeignetes Mittel, um den Lehrpersonenmangel im Kanton Luzern zu entschärfen? Auf Anfrage äussert sich die Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung, Martina Krieg, zurückhaltend. Man werde diesen und weitere Vorschläge unter pädagogischen, rechtlichen, administrativen und finanziellen Gesichtspunkten prüfen.

Martina Krieg, Leiterin Dienststelle Volksschulbildung. Bild: PD

Die Dienststellenleiterin betont ausserdem, dass in den 79 ausgeschriebenen Stellen auch Stellen enthalten seien, deren Arbeitsantritt erst nach den Herbstferien oder ab Februar 2023 vorgesehen sei – einzelne Stellen seien zudem mehrmals unter verschiedenen Funktionen ausgeschrieben. «Auf Schuljahresbeginn sind an der Volksschule noch vier Lehrpersonen-Stellen ausgeschrieben», präzisiert Krieg. Klassenlehrpersonenstellen seien an der Volksschule gar keine mehr offen.

Aktuelle Situation ist ein Novum

Der Luzerner Kantonsrat Urban Sager (SP), Mittelschullehrer und Mitglied der Kommission Erziehung, Bildung und Kultur, schätzt die aktuelle Situation kritischer ein. Er reichte bereits im Juni ein Postulat ein, in welchem er die Regierung dazu auffordert, ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen zu erstellen. Zur aktuellen Lage sagt er:

Urban Sager, Kantonsrat. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. April 2022)

«Es ist neu, dass vier Stellen auf Schuljahresbeginn nicht besetzt werden können – das gab es in den vergangenen Jahren nicht.»

Es sei auch unklar, wie der Bewerbungsprozess für die besetzten Stellen ausgesehen habe: «Auf gewisse Stellen gibt es möglicherweise nur eine Bewerbung. Dann muss diese Person genommen werden. Das kann problematisch sein, wenn dadurch zu wenig qualifizierte Personen eingestellt werden müssen», erklärt Sager. Er findet deutliche Worte für die Aussagen der Dienststelle:

«Der Kanton muss aufhören, die Situation schönzureden.»

Er habe Verständnis für die Komplexität der Situation und dafür, dass die Regierung nicht auf die Schnelle eine Lösung für das Problem finden könne, aber: «Die geschätzten Lernenden- und Pensionierungszahlen sind seit Jahren bekannt – jetzt bewahrheiten sich die Prognosen und die Regierung tut überrascht.»

Teilzeitarbeit wegen zu hohem Arbeitsaufwand

Es brauche eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen; die Belastung für Lehrpersonen müsse gesenkt und die Löhne erhöht werden. «Luzern hat verhältnismässig gute Einstiegslöhne, aber im Vergleich – vor allem nach zehn Jahren Berufstätigkeit – sind sie nicht mehr konkurrenzfähig», sagt der Kantonsrat.

Bei diesem Aspekt habe beispielsweise der Kanton Aargau «vorwärtsgemacht»: Per 2022 wurde das Budget für Lehrpersonenlöhne im Kanton um 63 Millionen Franken erhöht – und das dortige Schulwesen somit konkurrenzfähiger. So berichtete der Zofinger Schulleiter This Rohr im Mai dieses Jahres gegenüber dem Badener Tagblatt, es seien in der Folge auch mehrere Luzerner Lehrpersonen an die Schule Zofingen gewechselt.

Obwohl auch er Lohnerhöhungen für eine Lösung des Problems hält; für Urban Sager ist der Vorschlag der ETH-Professorin Renold «Diskriminierung von Menschen mit kleinen Pensen». Es sei der falsche Ansatz; die meisten Lehrpersonen mit kleinen Pensen würden nicht weniger arbeiten, weil sie das so wollten –, sondern weil sie nicht mehr arbeiten können. Zum einen aufgrund von Care-Arbeit, zum anderen, weil der Arbeitsaufwand als Lehrperson ansonsten gar nicht zu stemmen sei.

Vertiefte Ursachenanalyse im Herbst

Sagers Anfrage an die Regierung ist nicht der einzige Vorstoss zum Thema: Vergangene Woche reichte auch Mitte-Kantonsrätin Gabriela Schnider ein Postulat für eine Berufszufriedenheitsumfrage bei Lehrpersonen ein.

Unabhängig von politischen Vorstössen hat man bei der Dienststelle Volksschulbildung schon im Frühling Massnahmen umgesetzt, wie die Dienststellenleiterin Martina Krieg mitteilt. So seien beispielsweise pensionierte Lehrpersonen wieder aktiviert und Schulleitungen in Rekrutierungsfragen beraten worden. Im Herbst werde ausserdem eine vertiefte Ursachenanalyse zu den möglichen Gründen des Lehrermangels durchgeführt.

