Abtreibungen in der Zentralschweiz: So werden Frauen beraten

Schwangerschaft Abtreibungen nehmen im Kanton Luzern zu – die Rate liegt aber noch unter dem Schweizer Schnitt In den USA werden Schwangerschaftsabbrüche vielerorts verboten, hier steigen sie leicht. In der Zentralschweiz würden die Frauen einseitig beraten, kritisieren Abtreibungsgegner. Dem widersprechen eine Fachstelle und das Luzerner Kantonsspital. Alexander von Däniken 08.08.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Entscheid durchtrennte das oberste US-Gericht bei der Abtreibungsfrage die Nabelschnur zu den 50 Bundesstaaten. Ende Juni hob der Supreme Court das landesweite Recht auf, eine Schwangerschaft beenden zu können. Seither gelten in rund der Hälfte der Bundesstaaten weitgehende Einschränkungen bis hin zu Abtreibungsverboten – oder sie dürften bald in Kraft treten.

Anders in Kansas: Der Staat im mittleren Westen hat dieser Tage per Referendumsabstimmung entschieden, das Abtreibungsrecht beizubehalten. In Arkansas und Alabama wiederum sind Schwangerschaftsabbrüche auch bei Fällen von Inzest oder Vergewaltigung verboten. Ausnahmen gibt es oft nur bei medizinischen Notfällen.

Das Urteil hat auch in der Schweiz zu Diskussionen geführt. Hier darf seit 20 Jahren jede Frau straffrei bis zur 12. Woche einen Abbruch vornehmen lassen. Danach muss eine ärztliche Fachperson die Situation beurteilen. 95 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz werden innerhalb der ersten 12 Wochen durchgeführt. Drei Viertel mit der medikamentösen Methode, ein Viertel chirurgisch. Abbrüche werden in Spitälern oder ausgewählten Praxen durchgeführt und von der Krankenkasse bezahlt, abzüglich Franchise und Selbstbehalt.

Schweizweit stabile Zahlen

Rund 11'000 Schwangerschaftsabbrüche gab es letztes Jahr in der Schweiz. Das sind 6,7 pro 1000 Frauen, wie das Bundesamt für Statistik kürzlich mitteilte. Die Tendenz ist im Zehnjahresverlauf relativ stabil. In der Zentralschweiz und im Kanton Luzern steigen aber sowohl die absoluten Zahlen wie auch die Raten seit 2011 tendenziell an, wie eine Analyse der Daten zeigt. Zwar existieren auch Zahlen zu den anderen Zentralschweizer Kantonen. Sie sind aber zu klein, um gesicherte Aussagen machen zu können.

Weniger gross fallen die Differenzen beim Alter der Frau und der Schwangerschaftswoche zum Zeitpunkt des Eingriffs aus. Die meisten Frauen sind zwischen 30- und 39-jährig und lassen den Abbruch bis zur 8. Woche durchführen. In der Zentralschweiz und insbesondere im Kanton Luzern wird dabei aber mehr auf Medikamente gesetzt als in anderen Kantonen.

Abtreibungsgegner will US-Urteil nicht überbewerten

Christoph Keel aus Malters engagiert sich als Sekretär bei der Schweizer Sektion der christlich-konservativen Organisation Human Life International (HLI) und beim Verein «Marsch fürs Läbe» gegen Abtreibungen. Die Entwicklung in den USA nimmt er positiv zur Kenntnis, sie könne aber auch nicht überbewertet werden. «Der Entscheid des obersten Gerichts war ein rein föderalistischer Akt. Er erlaubt den einzelnen Bundesstaaten, jeweils ihre eigene Gesetzgebung zum Thema umzusetzen.»

Die Situation sei nicht in die Schweiz zu übersetzen. Trotzdem hoffen Keel und seine Mitstreiter, dass auch hier die Diskussionen über die Konsequenzen der Abtreibung an Fahrt gewinnen: «Hier wird der Entscheid alleine der Frau überlassen. Sie wird oft alleine gelassen. Die Hilfe für ein Leben mit Kind wird kaum thematisiert, über Abtreibungsfolgen wird nicht gesprochen, obwohl viel Forschung dazu vorhanden ist: Wo bleibt da echte ‹Wahlfreiheit›? Der Kindsvater hat – anders als bei der Verwendung seines mitgezeugten Embryos in der Embryonenforschung – nichts mitzuentscheiden und das Kind selbst hat gar keine Rechte.»

Die Frage, ob auch Vergewaltigungsopfer nicht abtreiben sollen, hält Christoph Keel für überbewertet: «Statistisch gesehen trifft so ein Fall bei weniger als 0,1 Prozent der Abtreibungen zu. Zudem zeigen Studien, dass das Trauma für die Frau nach einer Vergewaltigung und einer Abtreibung grösser ist, als wenn sie danach das Kind behält.»

Gute Aufklärung und einfacher Zugang zu Verhütung

Paola Ganyi leitet die Fachstelle für Lebensfragen, Elbe, welche in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden unter anderem Schwangerschaftsberatungen anbietet. Bei rund einem Viertel dieser Beratungen, pro Jahr etwa 50, geht es um mögliche Schwangerschaftsabbrüche. Ganyi relativiert die Zahlen aus der Statistik: «Im internationalen Vergleich sind die Zahlen in der Schweiz tief.» Entscheidend seien die gute Sexualpädagogik, also früh beginnende Aufklärung, sowie der einfache Zugang zu Verhütungsmitteln und medizinischen Leistungen.

Paola Ganyi, Leiterin der Fachstelle für Lebensfragen, Elbe. PD

Die Bandbreite an Beratungen ist laut der Stellenleiterin gross. So sei kürzlich eine 16-Jährige vorbeigekommen – mit dem spontanen Wunsch, das Kind zu behalten. Doch letztlich sei der Druck wegen der Gesamtsituation zu gross geworden. «In ihrem Kulturkreis durfte sie auch keinen Freund haben. Letztlich entschied sie sich für einen Abbruch.» Diesen habe auch eine Frau machen wollen, die mit ihrem 5-jährigen Sohn in die Stelle gekommen sei und ihren Abbruchwunsch laut vorgetragen habe. «Leider konnten wir kein richtiges Gespräch führen und wir haben auch danach keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen können, um sie weiterführend zu unterstützen. Aber ein Abbruch war nicht möglich: Sie war bereits in der 23. Woche.» Ob die Frau die Schwangerschaft zu spät bemerkte oder sie verdrängte, sei unklar.

Psychische Probleme nach Abbruch sehr selten

Dass der Partner oder Ex-Partner Druck macht, kommt laut Paola Ganyi immer wieder vor. Selten sei, dass dieser Druck in Richtung Behalten des Kindes geht. Unabhängig davon stünden Frauen oft unter Stress. Dabei gehe es um Fragen, ob das Kind zum richtigen Zeitpunkt und in die richtige Partnerschaft kommt. Oder ob die Frau einen Weg für das Muttersein finden könne. Das sei vor allem vor dem Entscheid eine grosse Belastung.

«Nach einem Abbruch geht es den allermeisten Frauen gut, wie internationale Studien zeigen.»

Wenn doch psychische Probleme auftauchen würden, seien vorher schon Tendenzen dagewesen. Etwa die Hälfte der Frauen, die eine Beratung aufsuchen, wisse bereits zu mindestens 70 Prozent, dass ein Abbruch das richtige sei. «Wir beraten auf jeden Fall ergebnisoffen und stellen Informationen in beide Richtungen zur Verfügung», betont Ganyi.

Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz ist die Stellenleiterin zufrieden. Ein Makel sei, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt sei, was die Enttabuisierung nicht gerade fördere. Ansonsten würden die Zahlen zeigen, dass das System in der Schweiz gut funktioniere. Auch die Zusammensetzung der Altersklassen sei stabil. Die grosse Mehrheit der Frauen, welche eine Beratung aufsuchen, sei zwischen 22 und 36 Jahre alt, je rund 5 Prozent sehr jung oder dann über 45-jährig.

Unterschriftensammlung für Volksinitiativen läuft

Auf politischer Ebene forderte die Krienser SVP-Nationalrätin Yvette Estermann Ende 2020 vom Bundesrat Massnahmen, um Abtreibungen nach der 12. Schwangerschaftswoche zu reduzieren. Die Motion scheiterte im Frühling dieses Jahres in der grossen Kammer klar mit 132 zu 36 Stimmen. Nun versucht es Estermann mit Kolleginnen und Kollegen von SVP, EDU und Mitte mit zwei Volksinitiativen.

Die Einmal-darüber-schlafen-Initiative sieht für Frauen ab dem dritten Schwangerschaftsmonat einen Tag Bedenkzeit für einen allfälligen Abbruch vor. Die Lebensfähige-Babys-retten-Initiative will Abbrüche nach dem dritten Monat verhindern. Ausnahme bei beiden Initiativen sind Fälle, in denen die schwangere Frau in eine akute, nicht anders abwendbare Lebensgefahr gebracht würde. Die Unterschriftensammlung für beide Anliegen läuft bis Sommer nächsten Jahres.

Zahlen «im Langzeittrend» stabil

Zurück zur Statistik. Auch das Luzerner Kantonsspital hat für den leichten Anstieg der Abbrüche in der Region keine Erklärung. «Die Anzahl der jährlichen Abbrüche unterlag in allen Kantonen in den vergangenen 20 Jahren Fluktuationen, im Langzeittrend war das Niveau allerdings meist sehr stabil.» Zu den steigenden medikamentösen Abbrüchen heisst es beim grössten Zentralschweizer Spital: «Allgemein können wir sagen, dass Abbrüche meist in sehr frühen Wochen medikamentös durchgeführt werden und dann unter Umständen schonender für den Körper der Frau sind. Grundsätzlich ist die Methode immer das Ergebnis einer individuellen Entscheidung.»

Generell würden Frauen neutral beraten «und für einen Abbruch relevant ist allein der Wunsch der Frau». Falls es emotionale oder soziale Belastungssituationen jeglicher Art gebe, «verfügen wir über vielschichtige Möglichkeiten der Unterstützung».