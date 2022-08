Auch Unia will Badge-Bürokratie auf Baustellen eindämmen

Schwarzarbeit Auch Unia will Badge-Bürokratie auf Zentralschweizer Baustellen eindämmen Die Gewerkschaft Unia stellt sich hinter die Mitarbeiterkarten für Baustellenarbeiter. Die zwei bestehenden Konkurrenzsysteme sollen vereint werden. Dafür könnte eine Karte mehr Informationen speichern. Alexander von Däniken 19.08.2022, 16.46 Uhr

Das System der Mitarbeiterkarten für Baustellenarbeiter ist selbst noch eine Baustelle. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 30. Juni 2022)

Helm, Arbeitsschuhe, Badge: Seit rund drei Jahren tragen die Bauarbeiter in der Zentralschweiz nicht nur Sicherheitsausrüstung, sondern auch eine Mitarbeiterkarte auf sich. Mit dieser können sie bei Kontrollen vor Ort beweisen, dass sie bei einem Unternehmen angestellt sind, das sich an die Gesamtarbeitsverträge hält.

Das Instrument gegen Schwarzarbeit und Lohndumping hat sich grundsätzlich bewährt, weist aber noch Mängel auf. Unternehmen beklagen den noch hohen administrativen Aufwand, wie unsere Zeitung kürzlich berichtete. Und nebst dem Informationssystem Allianz Bau (ISAB) verlangt auch ein Konkurrenzsystem von Work-Control je eine Karte pro Angestelltem.

Systeme zusammenlegen

Der Allianz Bau ist neben Arbeitgebenden auch die Gewerkschaft Unia angeschlossen. Giuseppe Reo, Regionalleiter Zentralschweiz, lobt auf Anfrage das ISAB-System: «Es hat sich bewährt.» Die Kritik über den hohen administrativen Aufwand kann Reo nachvollziehen.

Besonders das System der Erstunternehmer, Work-Control, bringe nicht viel, da es lediglich auf Selbstdeklarationen beruhe. Bei ISAB hingegen hätten die beteiligten paritätischen Berufskommissionen eine Kontrollbefugnis. «Es wäre darum sinnvoll, wenn Work-Control in ISAB integriert würde.»

Bei dieser Gelegenheit müsse auch das ISAB-System weiterentwickelt werden. Reo: «Wir verlangen noch mehr Informationen. Es muss auf der Karte auch gleich ersichtlich sein, in welcher Lohnklasseneinteilung sich der betreffende Mitarbeitende befindet und wie viel Lohn er erhält.» So könne besser kontrolliert werden, ob die Firma sich an die Mindestlohn-Vorgaben hält.

Darüber hinaus müsse das ISAB-System noch stärkere Verbreitung finden. Immerhin: In der Zentralschweiz sind gemäss Baumeisterverband alle im Bauhauptgewerbe tätigen Firmen registriert. Reo fordert weiter, dass sich Gemeinden, Kantone und Bund im Kampf gegen Lohndumping stärker engagieren.