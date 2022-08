Schwarzenberg: Autofahrer bei Selbstunfall mit Auto verletzt

Schwarzenberg/Eigenthal Autofahrer hat sich bei Selbstunfall mit Auto leicht verletzt In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich im Eigenthal ein Selbstunfall eines Autofahrers. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Sowohl Drogenschnelltest als Atemalkoholprobe fielen positiv aus. 25.08.2022, 14.54 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken. Bild: pd

Mitten in der Nacht, am frühen Donnerstagmorgen um 1:30 Uhr, fuhr ein Autofahrer im Eigenthal auf der Nebenstrasse Würzenmoos in Richtung Lindenbrücke. Beim Ausgang der Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Splittkasten am Strassenrand, teilt die Luzerner Polizei mit. Anschliessend dreht sich das Auto und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.