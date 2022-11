Schweiz-Brasilien Luzerner Kantonsrat gönnt sich eine Fussballpause – SP findet das «skandalös» Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsparlaments hat entschieden, die Session vom 28. November schon um 16.30 und nicht erst um 18 Uhr zu beenden. Grund: Die Politikerinnen und Politiker sollen das Fussballspiel Schweiz-Brasilien verfolgen können. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Die SP des Kantons Luzern ist empört. Nicht wegen eines Entscheids der bürgerlichen Mehrheit zu einem ihrer Kernthemen, sondern wegen einer Anpassung des Zeitplans der Novembersession. Die Geschäftsleitung des Kantonsrats hat nämlich beschlossen, die Sitzung vom 28. November um 16.30 Uhr zu beenden, also eineinhalb Stunden früher als üblich. Grund ist das um 17 Uhr beginnende Fussballspiel zwischen der Schweiz und Brasilien an den Weltmeisterschaften in Katar. Das sei «skandalös», schreibt die SP auf Facebook. Die Traktandenliste sei voll und auch das Sitzungsgeld werde trotz früheren Schlusses nicht gekürzt.

Schon an der WM 2018 spielte die Nati gegen Brasilien. Am 28. November kommt es an der WM in Katar zur Neuauflage – und das Luzerner Kantonsparlament stellt dafür seinen Betrieb extra früher ein. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

SP-Präsident David Roth sagt auf Anfrage, der Entscheid sei «völlig degoutant». Die Mehrheit der Geschäftsleitung habe die menschenverachtenden Zustände in Katar nicht reflektiert. Schliesslich seien beim Bau der Stadien Tausende von Arbeitenden gestorben. Roth selber, ein bekennender Fussball- (und FCL-) Fan, kann dem Grossanlass deshalb gar nichts abgewinnen: «Das ändert zwar nichts, aber persönlich werde ich keine Minute dieser WM schauen, weil ich es abstossend finde, was in Katar passiert ist.» Roth wäre auch gegen eine Verkürzung der Session, wenn die WM nicht in einem problematischen Land stattfinden würde. Aus Protest organisiert die SP einen alternativen, öffentlichen, mit keinen Eintrittskosten verbundenen und um 17 Uhr beginnenden Anlass im Restaurant Parterre in Luzern zum Thema «WM in Katar – zwischen Begeisterung und Boykott».

Drei Varianten diskutiert – auch kürzere Mittagspause

Rolf Born – auch er ein grosser Fussball-Fan – wird die Spiele im Gegensatz zu David Roth verfolgen. Der Kantonsratspräsident und damit Vorsitzende der achtköpfigen Geschäftsleitung, die aus ihm, Vizepräsidentin Judith Schmutz sowie den sechs Fraktionsvorsitzenden besteht, bezeichnet den Entscheid des Gremiums als «vernünftig». Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass in solchen Situationen entweder viele Ratsmitglieder früher den Saal verlassen oder die Spiele an ihrem Laptop verfolgen würden. Mit dem Entscheid, die Session eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in Doha zu beenden, hätten nun alle die Möglichkeit, das Match zu verfolgen, und es herrsche rechtzeitig Klarheit. An einem früheren Fussball-Grossanlass habe es nämlich einmal einen kurzfristig gestellten und gutgeheissenen Antrag auf Abbruch der Session gegeben, damit sich die Fussballanhängerinnen und -anhänger unter den Ratsmitgliedern ein Spiel der Schweiz ansehen konnten.

Wie der FDP-Politiker aus Emmen sagt, habe es sich die Geschäftsleitung im Wissen um die vielen unbehandelten Vorstösse nicht einfach gemacht und über drei verschiedene Varianten diskutiert, wie sie mit der Situation umgehen wolle: das Spiel ausblenden und die Sitzung wie gewohnt um 18 Uhr beenden, am Morgen früher starten sowie die Mittagspause kürzen und um 16.30 Uhr aufhören, und die letztlich eine Mehrheit findende Variante, die Session um 16.30 Uhr abzubrechen. Über das Stimmenverhältnis in der Geschäftsleitung darf sich Born nicht detailliert äussern, sagt aber: «Mein Stichentscheid war nicht nötig.»

Entschädigung trotz früheren Schlusses gleich

Thematisiert worden sei auch die Frage der Entschädigung. «Die Mehrheit hat beschlossen, das Sitzungsgeld nicht zu kürzen. Schliesslich hat das Parlament während Corona an den auswärtigen Sessionen auch länger getagt, ohne dies zu kompensieren.» Kantonsräte erhalten pro halben Sitzungstag 150 Franken. Dieser Ansatz gilt für Sessionen genauso wie für Kommissions- und Fraktionssitzungen oder Treffen der Geschäftsleitung. Dazu kommt eine jährliche Grundentschädigung von 6000 Franken, die für Fraktionschefinnen und -chefs auf 9000 und für den Kantonsratspräsidenten auf 12'000 Franken erhöht wird.

