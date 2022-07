Schloss Heidegg: Schweizer Mundarttag fand zum 20. Mal statt

Schloss Heidegg Wie schreibt man auf Schweizerdeutsch? Darüber diskutierten Sprachinteressierte anlässlich des Schweizer Mundarttags Der 20. Schweizer Mundarttag ging am Sonntag auf Schloss Heidegg in Gelfingen über die Bühne. Er liess streiten, schmunzeln und geniessen. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 24.07.2022, 22.00 Uhr

Radioredaktor und Mundartexperte Christian Schmutz zu Besuch auf Schloss Heidegg. Bild: Nadia Schärli (Gelfingen, 24. Juli 2022)

Sprache ist Musik. Im besten Fall. Poesie besonders, auch wenn nicht von einer Leier begleitet, sondern – wie gestern Nachmittag am 20. Schweizer Mundarttag im Rahmen des Seetaler Poesiesommers auf Schloss Heidegg – von einem Klavier.

Eine besondere Poesie wohnt dem Dialekt inne. Und die Musik dieser Sprache in ihren verschiedenen Prägungen, als ob sich die Landschaft darin widerspiegle, zeigt sich in Sprachmelodie und Rhythmus, aber auch in den Lautungen. Da ist etwas Archaisches drin, speziell im höchstalemannischen Idiom des Obwaldner Mundartdichters Julian Dillier (1922 bis 2001). Da wird ein Aphorismus zum hintersinnigen Spruch: «Zrugg buechstabierä isch ai gläsä.»

Kann man Dialekt falsch oder richtig schreiben?

Der Mundarttag beginnt lauschig unter Bäumen auf dem Schloss Heidegg. Ueli Suter, seit 20 Jahren der Mister Poesiesommer und mit den monatlichen Lyriklesungen im Kloster St. Urban wohl der wichtigste Literaturförderer der Region, moderiert einen lockeren «Talk» unter der Affiche «Dialäktdäit». Nein, nicht Diät. «Date» ist damit gemeint, und so ist die Diskussion lanciert.

Wie schreibt man Dialekt? Mit der Sprachwissenschafterin und Mundartforscherin Helen Christen, Radioredaktor Christian Schmutz («Dini Mundart», ehemals «Schnabelweid») sowie Geri Dillier, Hörspielredaktor im Ruhestand, sitzen Fachleute am Tisch. Dazu Dialektpraktikerinnen und Dialektpraktiker: interessierte Lesende, Autorinnen und Autoren.

Wie schreibt man Mundart? Wo es in den meisten Dialekten nicht reine u- oder o-Laute gibt, sondern noch etwas dazwischen? Gleiches gilt für e- und i-Laute. Die phonetische Schrift, wie man sie in Wörterbüchern findet, könnte Klarheit schaffen. Nur: Wer kann diese Zeichen lesen? Gerade im Luzerner Dialekt fällt das «Problem» auf. Etwa wenn auf dem Fasnachtswagen «Loft» steht, aber «Luft» gemeint ist, oder wenn unsere Zeitung den schönsten «Grend» sucht. Wär ein «Grind» auf dem verkleideten «Chind» nicht eindeutiger?

Lesungen in verschiedenen Dialekten und Sprachen

Richtig oder falsch? Gibt es nicht, so das Fazit unter den Bäumen. Kriterium ist die Verständlichkeit. Und eine Hörspielredaktion ist froh darum, zumal zumeist Sprechende anderer Idiome den geschriebenen Text umsetzen. Autor Erwin Messmer erwartet, dass man sich konsequent an die eigenen Regeln hält. Problem? Hauptsache, es wird geschrieben. Und es wird, auch von jungen Menschen.

Einig ist man sich: In Deutschland und Italien haben Dialekte kaum einen Stellenwert. Und das Patois in der Romandie, so die Übersetzerin Corinne Verdan-Moser, nur mündlich tradiert, werde wohl verschwinden.

Schweizer Mundarttag soll es nicht nur auf dem Schloss Heidegg geben

Von der Theorie in die Praxis: Lesungen! Peter Halters (1856 bis 1922) Gedicht «Liebi muess zangget ha», hat Corinne Verdan-Moser ins Französische übersetzt. Chapeau! Was hätte der Seetaler Halter zur Schreibdiskussion gesagt? Er schrieb: «… di Mueter tänkt, doo brünnts im Tach!/Und wartet uf e Pricht». Ond wartet ned of e Precht. Witzig, humorvoll, verspielt, gesellschaftskritisch, wortspielerisch, zuweilen lakonisch: Das sind die Grundtöne der Gedichte, Chansontexte und Sprüche gestern Nachmittag.

Der St. Galler Fred Kurer (1956 bis 2021) ist dank Cornelia Masciadri auch in Tessiner Mundart (bergbachig rau) und Italienisch (pomässig fliessend) zu hören. Barbara Traber trägt Liedtexte ihres Mannes Markus (1946 bis 2010) vor, während der St. Galler Erwin Messmer (1950) mit eigenen Texten Schmunzler erntet.

Und Geri Dillier liest teils angriffige Texte seines Halbbruders Julian. Für Wortmusik in Seislertütsch mit Klavierbegleitung sorgen Christian Schmutz und Tanja Raemy. Und was wünscht sich Ueli Suter? «Einen Schweizer Mundarttag, der nicht nur auf dem Schloss Heidegg stattfindet.»

