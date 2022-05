Das Frauen- und Meitlischwingen in Rothenburg begeistert

Schwingen «Männer kämpfen mit mehr Kraft, wir mit mehr Technik» – in Rothenburg standen Frauen im Sägemehl 124 Schwingerinnen traten am Donnerstag am Frauen- und Meitlischwingfest in Rothenburg an. Der Sport wird immer populärer, doch die Schwingerinnen haben nach wie vor für ihre Akzeptanz zu kämpfen. Natalie Ehrenzweig 26.05.2022, 20.53 Uhr

Bereit für den Auftritt im Sägemehl! Dominik Wunderli (Rothenburg, 26.05.2022)

Das Jodlerchörli singt, Holzkühe weisen den Weg und das Sägemehl verbreitet einen heimeligen Geruch. Zwei Mal musste es verschoben werden, am Auffahrtsdonnerstag war es endlich so weit: Drei Tage vor dem 102. Kantonalen Schwingfest in Rothenburg wurde das Frauen- und Meitlischwingfest durchgeführt.

Die Organisatoren hätten es in vielen Belangen nicht besser treffen können: Die Sonne schien, 124 der rund 180 Schwingerinnen des Eidgenössischen Frauenschwingverbands (EFSV) traten an. «Dass wir in der Arena des kantonalen Schwingfests kämpfen dürfen, ist natürlich toll», freut sich Natalie Siffert, Medienchefin des EFSV. Auch Manuel Röösli, OK-Medienchef, betont wie gut es sei, dass Synergien genutzt werden können.

Die amtierende Schwingerkönigin Michelle Brunner erfrischt sich am Brunnen. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Traditionell schwingen an Auffahrt jeweils die Frauen und Meitli. Alissa schwingt seit drei Monaten. Hier wartet Sie auf ihren Kampf Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Blick von der Tribüne in die Festarena. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Die amtierende Schwingerkönigin Michelle Brunner (rechts) lässt sich mit einer Konkurrentin fotografieren. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26. Mai 2022)

Die Mädchen und Frauen traten allerdings nur auf drei der sieben Sägemehl-Ringen an – am Sonntag werden viel mehr Menschen erwartet. «Es dürften bis zu 8000 Zuschauer kommen», vermutet Röösli. Am Donnerstag waren wohl ungefähr 200 Interessierte vor Ort. Der Unterschied ist eklatant: Während es im EFSV besagte 180 Schwingerinnen gibt, schätzt Manuel Röösli die Schwinger im ESV auf etwa 5000.

Mehr Technik anstatt Kraft

Der auffälligste Unterschied zwischen Männer- und Frauenschwingen erklärt Michelle Kempf Brunner, aktuelle Schwingerkönigin:

«Männer kämpfen mit mehr Kraft, wir mit mehr Technik.»

Doch die Mädchen und Frauen gehen mit gleicher Ernsthaftigkeit, Engagement und Leidenschaft in den Kampf. Und gewinnen und verlieren auch mit ebensolchen Emotionen, wie die Männer.

Michelle Brunner (rechts) steht im Sägemehl. Dominik Wunderli (Rothenburg, 26.05.2022)

Die Schwingerinnen kämpfen um Akzeptanz

Der EFSV wurde 1992 gegründet. Doch das Frauenschwingen wird immer noch von vielen Leuten nicht akzeptiert. Darin sind sich Natalie Siffert, Manuel Rössli und Michelle Kempf Brunner einig. «Ich schwinge seit 2007. In den 15 Jahren ist die Akzeptanz zwar besser geworden. Aber wir hören schon von Mädchen, die gerne schwingen würden, aber die Eltern dagegen sind», bedauert die 24-Jährige. Röösli betont, wie die Popularität des Schwingens dazugewonnen habe:

«Vor 11 Jahren, als wir das letzte Mal in Rothenburg ein kantonales Schwingfest hatten, verzeichneten wir nur halb so viele Zuschauende, wie wir dieses Jahr erwarten.»

Das helfe auch dem Frauenschwingen. Doch Corona habe reingefunkt, sagt Siffert. So hätte ein Drittel der Mädchen während der Pandemie die Schwingerhose an den Nagel gehängt.

Alphorn, Schwingen, Sägemehl und Sonne – das Frauenschwingen glückte. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 26.05.2022)

Mehr Akzeptanz und Offenheit würden dem Mädchen- und Frauenschwingen mehr Teilnehmerinnen bescheren, vermuten die drei Befragten. Doch Alessia (9) aus Schänis und Kathlyn (7) aus Châbles interessiert es gar nicht besonders, ob viele Mädchen dabei sind. «Ich schwinge seit drei Monaten. Nachdem meine Freundinnen und ich den Schwingerkeller entdeckt haben, durften wir schnuppern. Es ist mittelschwierig zu lernen und macht einfach Spass», erklärt Alessia kurz vor einem ihrer sechs Kämpfe des Tages. Auch Kathlyn, die seit einem Jahr schwingt, gefällt am Sport das «Kämpfen, aber vor allem auch die Freundschaften», erzählt sie.

Wenn die beiden Mädchen so weitermachen, wird sich auch Natalie Siffert freuen. Denn gerade beim Übergang vom Kinder- ins Erwachsenentraining hörten viele Mädchen auf. «Doch schon dieses Jahr ist uns der Übergang bei einigen Schwingerinnen gelungen», sagt sie und schaut suchend nach ihrer Tochter, die gleich wieder ins Sägemehl soll.

Hinweis: Das Programm ist zu finden unter: www.rothenburg2021.ch

Resultate: www.efsv.ch