Schwingerkönig Sörenberg im Ausnahmezustand: Ein Dorf feiert Joel Wicki Am Mittwochabend ist Schwingerkönig Joel Wicki in seiner Heimat Sörenberg in Empfang genommen worden – und zwar so, wie es eines Königs würdig ist.

Bad in der Menge: Schwingerkönig Joel Wicki wird in Sörenberg empfangen. Bild: Patrick Hürlimann (31. August 2022)

Wenn der König ruft, dann kommen sie alle: Schwingfans jeden Alters, Vereine aus der ganzen Region, Delegationen aus Politik und Sport, Bekannte und Verwandte, die um die Ecke wohnen, Auswärtige, die längere Reisen auf sich genommen haben.

Sie alle versammelten sich in Sörenberg, Schultern klopfend und anstossend, in freudiger Erwartung, den frischgebackenen Schwingerkönig zu feiern. Schon am späten Mittwochnachmittag waren die Bänke vor den Restaurants an der Strasse durchs Dorf bis auf die letzten Plätze gefüllt. Einen solchen Auflauf dürfte der beschauliche Ort wohl noch selten erlebt haben – die Organisatoren erwarteten über 5000 Gäste, was zumindest gefühlt übertroffen wurde.

Muni, Trachtengruppen und Trychler

Seit vergangenem Sonntag darf sich Joel Wicki König nennen, als er nach einem nervenzehrenden Schlussgang gegen Matthias Aeschbacher am Eidgenössischen in Pratteln zum Schwingerkönig gekrönt wurde. Die Tage darauf waren für ihn geprägt von Gratulationen und Händeschütteln, von Interviews und Medienterminen.

Nun ist Wicki auch von seiner Heimat Sörenberg, der Königsgemeinde, wie sie sich auf Plakaten und Bannern stolz nennt, in Empfang genommen worden – und zwar so, wie es eines König würdig war. Unter Jubelrufen und Geklatsche zog Wicki gegen 19 Uhr durchs Dorf, begleitet von Siegermuni Magnus und einem bunten Zug aus Trachtengruppen, Trychlern, Sport- und Musikvereinen aus der Region. Es war, als hätte man sich in Sörenberg das Feiern zuvor noch ein wenig aufgespart, denn Anfang Woche schien der Alltag noch in einigermassen geregelten Bahnen zu verlaufen.

Schwingerkönig Joel Wicki zieht mit Siegermuni Magnus durchs Dorf. Bild: Patrick Hürlimann (Sörenberg, 31. August 2022)

La-Ola-Welle für Wicki

Der Zug endete auf dem Festgelände auf dem grossen Parkplatz in Sörenberg. Sogar das Wetter zeigte sich nach einem regnerischen Tag von seiner freundlichen Seite. Pünktlich zum Einmarsch gaben die Wolken den Himmel frei und die untergehende Sonne tauchte die Berge in sonniges Licht.

Und mittendrin in diesem Menschenmeer: Joel Wicki auf der Bühne, der noch für ein paar Selfies parat stand und Autogramme gab. Erst jetzt, da er die Menge vor sich sehe, begreife er langsam, was sein Sieg bedeute, erzählte er.

«Nicht mal im Winter bei schönem Wetter haben wir so viele Leute hier.»

Die Menge, die sogar vom Hang hinter dem Festgelände zuschaute, quittierte es mit einer euphorischen La-Ola-Welle.

Der frischgebackene Schwingerkönig Joel Wicki im Interview. Video: PilatusToday

Hoher politischer Besuch

Unter den Anwesenden war auch allerlei Prominenz, die es sich nicht nehmen liess, Wicki zu seinem Erfolg zu gratulieren. Allen voran Bundesrat Ueli Maurer, der sich beeindruckt zeigte, was in Sörenberg gerade abging: «Fast wie in Pratteln.» Einen Rat wolle er Wicki auf den Weg mitgeben, meinte Maurer: Er soll so bleiben, wie er ist. Denn:

«Bei uns würde man sagen: ‹Du bisch eifach en geile Siech!›»

Auch Bundesrat Ueli Maurer war zu Besuchin Sörenberg. Bild: Patrick Hürlimann (Sörenberg, 31. August 2022)

Auch die Luzerner Politik war anwesend, unter anderem Regierungsrat Fabian Peter, der stellvertretend für die gesamte Regierung Grüsse überbrachte. Sichtlich stolz meinte er:

«Jetzt können wir uns endlich Königskanton nennen.»

Ein besonderes Geschenk für Wicki brachte Markus Lauener, Obmann des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln, nach Sörenberg: Jene Schwinghose, die Wicki während des Schlussgangs anhatte. Sie werde einen besonderen Platz bekommen bei ihm zuhause erhalten, versprach dieser.

Eine Königsgondel in Sörenberg

Am Ende wurde der 25-jährige Wicki regelrecht mit Geschenken überhäuft. Der frühere Schwingerkönig Matthias Sempach, mittlerweile selbst im Entlebuch wohnhaft, brachte Wicki eine mehrere Meter grosse Eiche mit, die ihn an Pratteln erinnern soll – das Logo des Eidgenössischen war mit einem Eichenblatt verziert. Die Bergbahnen Sörenberg widmeten Wicki eine Gondel, von der er in Siegerpose blickt. Und Migros-Luzern-Geschäftsleiter Guido Rast überreichte einen Check über 2000 Franken für den Entlebucher Schwingerverband.

Wicki war es irgendwann genug: «Jetzt langet's langsam, oder?», fragte er mit einem Schmunzeln - Wicki ist ein bescheidener König.