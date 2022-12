Bewegende Geschichte Luzernerin kämpft ihr Leben lang gegen Krankheiten: «Manchmal fluche ich über Gott» Tamara Schneiter aus Reiden ist Paraplegikerin, hat Krebs und viele weitere Leiden. Dennoch ist die 47-Jährige sehr positiv gestimmt – und hat eine Botschaft an Personen in ähnlichen Situationen. Niels Jost Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Seelsorgerin Ursula Walti (links) mit Tamara Schneiter im «Raum der Stille» des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil. Bild: Eveline Beerkircher (12. Dezember 2022)

Als vermeintlich gesundes Kind sei sie zur Welt gekommen. Doch schon mit sieben Jahren habe sie gespürt, dass etwas nicht stimme. Ihre Beine hätten geschmerzt, ans Treppensteigen oder Herumrennen sei von da an kaum mehr zu denken gewesen, erzählt Tamara Schneiter. Der Grund: ein Tumor breitete sich in ihrem Rückenmark aus. Doch das war erst der Anfang.

Schneiter, 47-jährig, im Thurgau aufgewachsen und mittlerweile in Reiden im Kanton Luzern wohnhaft, spricht offen über ihre Krankheiten. Vielleicht könne sie damit anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen. Tatsächlich: Etwas, das gleich beim ersten Kontakt mit Tamara Schneiter auffällt, ist ihre unbändige Lebensfreude und ihre positive Einstellung. «Ich sehe das Glas lieber halb voll statt halb leer», sagt sie mit einer Selbstverständlichkeit, die angesichts ihrer Geschichte beeindruckend ist.

Elften Geburtstag auf Intensivstation verbracht

Schon als Kind zwang der Rückenmarktumor sie zu unzähligen Spitalaufenthalten. «Meinen elften Geburtstag verbrachte ich auf der Intensivstation und musste notoperiert werden», erzählt sie. Trotz mehrerer Eingriffe seien Teile ihres Körpers immer wieder gelähmt gewesen. Auch eine Lungenembolie und einen Herzstillstand erlitt sie. «Andere Kinder seien daran schon gestorben, sagten mir die Ärzte damals.»

Bei Schilderungen wie diesen bleibt Tamara Schneiter gefasst, behält ihre kräftige Stimme, ihr Blick ist klar. Ihre Emotionen verbirgt sie aber keineswegs; etwa dann, wenn sie über den Tod ihres Vaters im Jahr 1997 spricht. «Das war heftig», sagt sie nun mit bedrückter Stimme. Er sei ihr Psychologe, Chauffeur, Motivator, Begleiter und vieles mehr gewesen. «Schlicht mein bester Freund.»

Er habe ihr während und nach der Kinder-Reha geholfen, wieder laufen zu lernen. Ein Privileg, das sie Mitte dreissig wieder verlor. Wegen einer Thrombose brauchte sie fortan Gehhilfen, zunächst einen «Grosspapi-Stock», wie sie ihn nennt, dann einen Rollator und schliesslich den Rollstuhl.

Per SMS bereits von der Familie verabschiedet

Auch der Tumor breitete sich weiter aus. Er hatte sich dannzumal fast durch das ganze Rückenmark gefressen. Eine weitere, heikle Operation stand an. «Die Ärzte sagten mir, ich könnte dabei sterben. Ich zückte deshalb mein Nokia-Handy und verabschiedete mich von meiner Familie.»

Tamara Schneiter überlebte. Als sie aufgewacht sei, habe sie sich nicht orientieren können, dachte, sie sei im Himmel. Als sie jedoch realisierte, dass sie ihre Beine nun definitiv nicht mehr bewegen konnte, wollte sie weg. Weg aus der Ostschweiz, hin zum Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil. An den Ort, wo man nicht mehr überfordert sein würde mit ihr, sondern spezialisiert und professionell auf sie eingehen könne.

Tamara Schneiter im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Bild: Eveline Beerkircher (12. Dezember 2022)

Das war 2011. In dem Jahr lernte sie Ursula Walti kennen. Die Reformierte Pfarrerin ist am SPZ als Seelsorgerin tätig. Sie hört Patientinnen und Patienten zu, unterstützt und begleitet sie auf ihren oft schwierigen Wegen, hat aber auch ein offenes Ohr für Mitarbeitende und Angehörige. Gemeinsam mit Stephan Lauper, ihrem katholischen Kollegen, ist sie für alle da, unabhängig von Religion, Konfession und Weltanschauung.

Sofort hätten Tamara Schneiter und sie einen Draht zueinander gefunden. Die Seelsorgegespräche täten ihr gut, sagt Schneiter. Sie sei jemand, die ihre Gefühle ausdrücken müsse: Wut rausbrüllen, Tränen fliessen lassen und Freude teilen.

Auch gläubig sei sie. Sie sei zwar reformiert, picke aber von allen Religionen das heraus, was ihr gut tue. «Mein Vater sagte immer: ‹Du musst nicht jeden Tag in die Kirche rennen. Gott ist überall.›» Das habe sie sich zu Herzen genommen. «An was man glaubt, ist doch eigentlich Wurst. Hauptsache, man glaubt an etwas.»

In Sätzen wie diesen schimmert der Schalk in den Augen von Tamara Schneiter durch. «Furztrocken» sei ihr Humor, den sie in all den Jahren nie verloren habe. Es scheint, als sehe sie in jeder noch so schwierigen Situation etwas Positives.

Auch bei der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens. 2014 musste man ihr das Rückenmark operativ durchtrennen, weil sich der Tumor immer noch ausbreitete. Selbst die Ärzte hätten grossen Respekt davor gehabt, weil die Operation eine Querschnittlähmung bis unter die Brust bedeutete. Schneiter erhielt einen künstlichen Darmausgang.

«Zunächst war ich schockiert. Dann realisierte ich aber, dass ich mich nicht mehr so mühevoll vom Rollstuhl aufs WC verlagern muss, was mir neue Freiheiten gibt.»

Die Freiheit etwa, mit ihrem Labrador Retriever Aska lange Spaziergänge zu unternehmen, ohne Angst zu haben, keine Behinderten-Toilette zu finden. Ihre Hündin hat sich Schneiter auf den Unterarm tätowiert. «Sie, meine Familie, Freunde und mein Glaube geben mir Halt.»

Dank Gesprächen vom Selbstmord abgesehen

Dies auch in ihren dunkelsten Stunden. 2017 wurde bei Tamara Schneiter erneut Krebs diagnostiziert. «Da fiel ich in ein Loch.» Suizid-Gedanken seien aufgekommen. Darüber habe sie vor allem mit ihrer Familie und mit Seelsorgerin Ursula Walti offen gesprochen.

Zum Glück, wie sie heute meint. Obwohl sie eigentlich keine Kraft mehr hatte, entschied sie sich für die Chemotherapie. «Ich sagte zu mir: Jetzt bist du so weit gekommen, da kannst du nicht einfach aufgeben.» Einen «sturen Grind» habe sie, sagt Tamara Schneiter von sich; einen «gesunden Lebenstrotz» nennt es Seelsorgerin Ursula Walti. «Das lässt einen die eigenen Sorgen in einem ganz anderen Licht erscheinen», so Walti.

Kraft schöpft Tamara Schneiter auch im Raum der Stille am SPZ. Hier finde sie Ruhe, könne ihren eigenen Gedanken nachgehen und sie in einem dafür vorgesehenen Buch festhalten. Hier spreche sie zu Gott. «Ich danke ihm für das Gute, muss manchmal aber auch mit ihm schimpfen und über ihn fluchen.»

Aussprechen, was sie beschäftige und belaste, das tue ihr gut. Und das rät sie auch anderen Personen, die sich in ähnlichen Situationen befänden. «Wer seine Gefühle unterdrückt, frisst sich selber auf», ist sie überzeugt.

Ihren Emotionen wird sie weiterhin freien Lauf lassen. Am Folgetag dieses Interviews etwa muss sie schon wieder operiert werden. Sie versuche, positiv zu bleiben, sagt Schneiter, die damit, wie sie sagt, ihrem Sternzeichen gerecht werde: dem Löwen. Dieser stehe für Stärke, Beharrlichkeit und Optimismus. Schneiter sagt: «Klar, ich hatte viele Scheiss-Momente in meinem Leben. Aber es gibt so viel Schönes. Ich lebe noch, kann fast selbstständig wohnen, habe meine Familie und einen tollen Hund. Ich lebe gern.»

