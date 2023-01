Ballwil: Informatikfirma bildet Lernende mit Autismus aus

Der Gewerbeverein Hochdorf verleiht jährlich den Seetal Award an eine Person, Organisation oder Firma, die sich besonders für das Seetal einsetzen. Der Preis ist mit 2000 Franken dotiert. Am 5. Januar 2023 wurden Cornelio Kauz und die Kauz Informatik Medien AG damit ausgezeichnet. «Wir würdigen Cornelio Kauz’ langjährigen Einsatz für die Ausbildung und Förderung autistisch veranlagter Menschen sowie deren Integration in die Gesellschaft», sagt Kilian Baumli, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Hochdorf. «Ihm ist es gelungen, soziales Engagement und betriebswirtschaftliches Unternehmertum unter einen Hut zu bringen.»