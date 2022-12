Seetal Entgegen dem Trend: In Römerswil eröffnet die erste Hausarztpraxis Susanne Streit und Rebecca Naumann praktizieren ab April in Römerswil. Grosse Praxen entsprechen nicht ihrer Philosophie. Reto Bieri Jetzt kommentieren 29.12.2022, 16.30 Uhr

Die Nachricht lässt angesichts des zunehmenden Hausärztemangels aufhorchen: In Römerswil öffnet laut dem «Seetaler Bote» im April eine Hausarztpraxis – es ist die erste überhaupt in der 1800 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde.

Rebecca Naumann (rechts) und Susanne Streit eröffnen in diesem Gebäude in Römerswil eine neue Hausarztpraxis. Bild: Roger Grütter (Römerswil, 27. Dezember 2022)

Auf Anfrage bestätigen die Gründerinnen Susanne Streit und Rebecca Naumann das Vorhaben. Kennen gelernt haben sich die Fachärztinnen für Innere Medizin in der Erlosenpraxis in Hildisrieden, einer Gemeinschaftspraxis, die im Frühling eröffnet wurde. Die beiden haben bis im November dort gearbeitet. Sie hätten realisiert, dass es für sie dort nicht stimmig war.

Naumann sagt, grosse Praxen entsprächen nicht ihrer Philosophie. «Das persönliche Verhältnis ist mir wichtig, Patientinnen und Patienten sollen einen Ansprechpartner haben.» Streit ergänzt:

«Ich kenne viele Patientinnen und Patienten schon seit zehn Jahren. Man trifft die ganze Familie, von den Kindern bis zu den Grosseltern, das finde ich toll.»

Die 60-Jährige hat ihre Arztausbildung im Paraplegikerzentrum Nottwil begonnen. Danach wechselte sie in die Spitäler des Luzerner Kantonsspitals und des Spitals Schwyz, wo sie Rotationen in den Kliniken für Anästhesie, Gynäkologie und Innere Medizin absolvierte. Als Hausärztin war sie rund sieben Jahre im Gesundheitszentrum Beromünster sowie in der Notfallpraxis Sursee tätig.

Rebecca Naumann hat sich am Spital Schwyz in Chirurgie und Anästhesie ausbilden lassen und hat am Kantonsspital in Luzern in der Inneren Medizin und der Notfallpraxis gearbeitet. Anschliessend war die 40-Jährige ein Jahr lang in einer Hausarztpraxis in Kriens tätig.

Miet-Räume in Gewerbegebäude

Da beide Frauen in Hildisrieden wohnen, sei es naheliegend gewesen, in der näheren Umgebung eine Praxismöglichkeit zu suchen, zumal die Region ärztlich eher unterversorgt sei. Die Miet-Räumlichkeiten in einem Gewerbegebäude im Chäppeliacher in der Nachbargemeinde Römerswil habe man per Zufall gefunden. Naumann: «Die rund 150 Quadratmeter grosse Fläche können wir nach unseren Wünschen gestalten.»

Vorgesehen ist eine klassische Grundversorgerpraxis mit moderner Infrastruktur wie digitalem Röntgen, Labor und Apotheke. Streit: «Wir bieten einen Rundumservice vom Säugling bis ins hohe Alter an.» Beide Frauen arbeiten Teilzeit, ihr Pensum beträgt insgesamt rund 150 Prozent. «Damit können wir gewährleisten, dass die Praxis von Montag bis Freitag geöffnet ist.» Man nehme auch neue Patientinnen und Patienten auf.

Weiter Trend hin zu Gemeinschaftspraxen

Wie viele Hausarzt- und Gemeinschaftspraxen in den vergangenen Jahren im Kanton Luzern eröffnet wurden, könne nicht beantwortet werden, sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport, auf Anfrage. Dies, weil die Dienststelle Berufsausübungsbewilligungen für einzelne Personen ausstelle. Dürr:

«Ob dann fünf Personen einzeln eine Praxis führen oder ob sie sich zu fünft zu einer einzigen Praxis zusammenschliessen, spielt bei der Bewilligung keine Rolle.»

Laut Dürr geht der Trend hin zu Gemeinschaftspraxen. «Unter anderem deshalb, weil die Ärzteschaft vermehrt Teilzeit arbeiten möchte und auch eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienleben gewährleistet sein muss. Aus Patientensicht ist ansprechend, dass in Gemeinschaftspraxen verschiedene medizinische Fachdisziplinen unter einem Dach angeboten werden können.»

Auch für Rebecca Naumannn zeigt der Trend eher in Richtung grosse Praxiszentren. «Letztlich ist es eine individuelle Entscheidung. Ich persönlich sehe es als Vorteil, mehr Verantwortung zu haben und freier gestalten zu können.»

