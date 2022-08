Hochdorf knackt bei Einwohnerzahl die 10'000er-Grenze

Seetal Hochdorf knackt bei der Einwohnerzahl die 10'000er-Grenze Der Seetaler Hauptort zählt erstmals 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hochdorf stärkt damit seine Position als siebtgrösste Gemeinde des Kanton Luzerns. 03.08.2022, 16.31 Uhr

Der am 17. Juli geborene Livio Scheuber geht als 10’000. Einwohner von Hochdorf in die Geschichte ein. Der Gemeinderat freue sich, dass die besondere Ehre einem Neugeborenen zukommt und wünsche Livio Scheuber zusammen mit seinen Eltern viel Glück und Freude, heisst es in einer Mitteilung.