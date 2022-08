Die Brauerei Seetal AG in Hochdorf stellt den Betrieb ein

Seetal Trotz lokalem Bier-Boom: Die Brauerei Seetal schliesst den Betrieb Die Brauerei Seetal AG in Hochdorf gibt nach 25 Jahren wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit auf. Schuld sind höhere Rohstoffpreise – und ein lokales Konkurrenzbier. Reto Bieri 31.08.2022, 05.00 Uhr

Seit einigen Jahren boomen lokale Bier-Brauereien, alleine im Kanton Luzern gibt es mittlerweile Dutzende Klein- und Kleinstbetriebe. Umso überraschender kommt die Nachricht, dass die Brauerei Seetal AG ihre Türen schliesst. Das Unternehmen bestand immerhin seit 25 Jahren und war über das Seetal hinaus bekannt.

25 Jahre lang hat die Brauerei Seetal in Hochdorf Bier gebraut, nun ist Schluss. Im Bild Brauer Marco Jutz. Bild: Boris Bürgisser (Hochdorf, 30. August 2022)

Mehrere Gründe hätten zum Entscheid geführt, sagt Braumeister Marco Jutz. So hätten sich die Rohstoffe wie Hopfen und Malz deutlich verteuert. Bei Ersterem habe sich der Preis im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt, konkret von rund 500 auf 1000 Franken pro 25 Kilogramm, so Jutz.

Als weiteren Grund nennt er die Konkurrenz durch das Hochdorfer Bier. Dieses Traditionsbier, das bis 1992 auf dem Areal des heutigen Braui-Kulturzentrums produziert wurde, ist 2010 neu lanciert worden. «Doch es wird im Gegensatz zu unserem Bier gar nicht lokal im Seetal gebraut, sondern in Bern. Das ist vielen Leuten nicht bewusst», ärgert sich Jutz. Mit dem Start des Hochdorfer Biers sei der Verkauf ihres Biers stark zurückgegangen.

Corona setzt dem Seetaler Bier zu

Auch Corona hat der Brauerei zugesetzt. Das Seetaler Bier ist nämlich nicht im Detailhandel erhältlich – «die Marge hätte für uns nicht gestimmt» –, sondern nur per Rampenverkauf sowie in Restaurants; einerseits in Hochdorf, aber auch im Kanton Aargau sowie in der Stadt Luzern oder in Kriens, sagt Marco Jutz.

Anstossen mit Seetaler Bier gehört bald der Vergangenheit an. Bild: Adrian Stähli/LZ

Auch sei die Brauanlage in die Jahre gekommen. Laut Jutz bräuchte es Investitionen in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Zuletzt sei der Rampenverkauf immer weniger gelaufen. Rund 27’000 Liter habe die Brauerei zu den besten Zeiten pro Jahr produziert, am Schluss waren es noch rund 10’000 Liter. Aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit habe die Brauerei Seetal AG deshalb beschlossen, per Ende September den Betrieb einzustellen. Die Brauanlage steht zum Verkauf. Marco Jutz trifft die Schliessung besonders hart. Seit 2004 arbeitet der 51-Jährige fix als Brauer, er ist der einzige Festangestellte. Nun ist er auf Stellensuche.

Meinungsverschiedenheiten im Verwaltungsrat

Beiläufig erwähnt Jutz zudem Meinungsverschiedenheiten im Verwaltungsrat über die künftige Ausrichtung, die zu Austritten aus dem Gremium geführt habe. Zu den Details will er sich nicht äussern. Auch das langjährige Verwaltungsratsmitglied Bruno Stutz will dazu nichts sagen, da er seit vergangenem Jahr nicht mehr im Gremium ist. Er trat altershalber zurück, blieb der Brauerei aber verbunden.

Zum Aus habe auch das Beizensterben beigetragen. «Das ‹Sommerhaus› und das ‹Flora-Pub› in Hochdorf sind nur zwei Beispiele, die es nicht mehr gibt», so Stutz. Unglücklich sei auch ein Vorfall mit saurem Bier vor einigen Jahren gewesen, als man wegen einer Verunreinigung durch Fremdhefe rund 50 Harassen Bier wegleeren musste und Kundschaft verloren habe. Die Brauerei schaffte sich danach eine Maschine an, um das Bier zu pasteurisieren.

Feldschlösschen ist im Seetal verpönt

Die Wurzeln der Brauerei Seetal reichen ein Vierteljahrhundert zurück und begannen am Stammtisch. Vier gleichgesinnten Bierliebhabern schmeckte das Eichhof Lagerbier nicht, und Feldschlösschen war verpönt, erzählt Marco Jutz. Dazu muss man wissen: Die Grossbrauerei aus Rheinfelden kaufte 1988 die Brauerei Hochdorf AG, schloss den Traditionsbetrieb bereits vier Jahre später und verärgerte damit viele bieraffine Seetalerinnen und Seetaler. Besagte Stammtischrunde beschloss, selber Bier zu brauen. 1997 stellten sie auf einer Heimbrauanlage die ersten 20 Liter her.

Die Gründer der Brauerei Seetal, fotografiert vor 19 Jahren (v.r.): Marco Jutz, Daniel Messmer, Stefan Reinhard und Beat Wey. Bild: Eveline Bachmann (Hochdorf, 23. April 2003)

Aufgrund der grossen Nachfrage gründeten die Seetaler Brauer 2000 eine GmbH und kauften eine Brauanlage mit einer Kapazität von jährlich rund 35’000 Litern. Gebraut wurde ab 2001 an der Baldeggstrasse 8 in den Räumlichkeiten der ehemaligen Metzgerei Balmer. Drei Jahre später folgte die Umwandlung in eine AG, 2011 der Umzug an den heutigen Standort im Ziegeleihof. Dort gab es zwar mehr Platz, doch er war etwas abgelegen. Die fehlende Passantenlage war laut Jutz für den Rampenverkauf nicht förderlich – und ein weiterer Grund für den steten Verkaufsrückgang.