Der Adler zeigt sich in neuem Kleid

Gastronomie Nach mehr als einem Jahr Umbau: So sieht es im neuen «Adler» in Sempach aus Über ein Jahr war das Restaurant Adler im Städtli Sempach geschlossen. Am Freitag wird der Gasthof nach aufwendigen Umbauten wiedereröffnet. Jonas Hess Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Das Restaurant Adler in Sempach von aussen gesehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023) Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023) Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023) Gemütlichkeit wird hier gross geschrieben. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023) Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023) Hanspeter und Heidi Künzli im neuen Restaurant. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023)

Seit 22 Jahren führen Heidi und Hanspeter Künzli das Gasthaus Adler in Sempach. In dieser Zeit fanden in der Branche viele Veränderungen statt, auf diese sie reagieren wollten. Doch das denkmalgeschützte Gebäude verwehrte ihnen dies oft. Die Weiterentwicklung des Betriebs war schwierig. So gab es im gesamten Gebäude keinen Lift. «Um in den Saal zu gelangen, mussten Personal und Gäste die Treppe nutzen», sagt Heidi Künzli. Rollstuhlgängern sei es so unmöglich gewesen, in den Saal oder in die darüberliegenden Hotelzimmer zu gelangen. Auch die Betriebskosten sind in die Höhe geschnellt, weil der Arbeitsaufwand entsprechend grösser war, so Künzli.

Das Wirtepaar Heidi und Hanspeter Künzli im neuen Restaurant. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023)

Hinzu kam, dass der grosse Saal zu wenig abwarf und nicht mehr der heutigen Zeit entsprach, sagt Heidi Künzli. Aufwand und Ertrag hätten nicht übereingestimmt. Für das Wirtepaar war deshalb klar: «Wir müssen etwas machen, um gut in die Zukunft gehen zu können.» Den Betrieb aufzugeben, habe nicht zur Diskussion gestanden:

«Wir haben viel Freude an unserem Beruf und sind mit Leidenschaft Gastgeber»,

so Hanspeter Künzli, der, wie seine Frau, 59 Jahre alt ist. Unterstützung erhalten die beiden von ihren Söhnen Mathias, 27, und Raphael, 29, die im Betrieb einsteigen werden. Sie verfügen jeweils über eine Ausbildung als Koch und haben zusätzlich Abschlüsse im Service und als Bäcker vorzuweisen.

Investor erstellt neues Adler-Konzept

Mit dem Willen zur Veränderung gelangten Hanspeter und Heidi Künzli an den Investor Toni Bucher. «Er sah das Potenzial in Sempach und arbeitete ein neues Konzept aus», erzählt Heidi Künzli. So wurde das Haus von oben bis unten saniert. Neben einem Lift entstanden neue Räumlichkeiten. Der alte Saal wich Wohnungen, auch der bisher ungenutzte Estrich wurde zu Wohnraum ausgebaut. Drei Wohnungen mit Blick auf den See wurden gemäss dem Investor innert Kürze verkauft und warfen zwischen 1,3 und 1,8 Millionen Franken ab. Damit sei es für die Besitzerfamilie möglich geworden, sich der finanziellen Altlasten zu entledigen, so Investor Bucher.

Die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege beschreibt Bucher als «äusserst schwierig». Dies auch wegen einem angedrohten Baustopp, der das Projekt um fast drei Monate verzögerte. Auch Heidi Künzli beschreibt den Umbau als «eine richtige Knacknuss».

Marktfrisch und selbst gemacht

Das Kernstück ist natürlich das neue Restaurant im Untergeschoss, das am Freitag um 10 Uhr nach einem Jahr und vier Monaten neu eröffnet wird.

Ein Blick ins Innere des Restaurants. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 16. 03. 2023)

Gemäss Heidi Künzli ist das Interieur modern gehalten. «Die Gemütlichkeit der alten Gaststube ist dabei aber erhalten geblieben.» Künzli beschreibt den Mix aus Moderne und Klassik mit den Adjektiven «edel und warm».

Beim Angebot wollen die Künzlis weiterhin auf eine frische Marktküche mit Produkten, «wenn immer möglich aus der Region» setzen, so die Wirtin. Unter anderem wird Fisch aus dem Sempachersee oder ein gutes Stück Fleisch mit kräftiger Rotweinsauce auf der Speisekarte stehen. Auch hausgemachte Ravioli gehören zum Menüplan. Heidi Künzli: «Wichtig ist uns, möglichst alles frisch zuzubereiten»

Am ersten Tag sollen die Gäste mit einem Eröffnungsmenü und einigen Tagesempfehlungen überrascht werden. Insbesondere die Stammkundschaft freue sich auf die Wiedereröffnung. «Wir durften schon sehr viele Reservationen entgegennehmen.» Aber auch darüber hinaus sei man gespannt auf den Adler in neuem Ambiente. «Unser Betrieb hat vielen in Sempach gefehlt.»

