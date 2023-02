Tödlicher Unfall auf A2 in Sempach: Luzerner Polizei sucht Zeugen

Sempach Nach tödlichem Unfall auf der A2: Polizei sucht unbekannte Autofahrer als Zeugen Die Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall vor einer Woche laufen intensiv. Die Luzerner Polizei sucht dringend Autofahrer, welche vor Ort an der Unfallstelle waren. 20.02.2023, 10.40 Uhr

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend (11. Februar) kurz nach 18.45 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden. Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang sucht die Luzerner Polizei mögliche Zeugen, welche die Unfallsituation gesehen haben, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.

Insbesondere sucht die Polizei die unbekannten Fahrer eines silberfarbigen Porsches, eines dunklen Ford Fiesta und eines weissen Ford C-Max. Zudem hat sich ein unbekannter Mann an der Unfallstelle als Arzt ausgegeben. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau vor Ort. Die beiden sprachen in schriftdeutscher Sprache. Die Luzerner Polizei wäre froh, wenn sich die unbekannten Personen zeitnah als Zeugen unter der Telefonnummer 041 248 81 17 melden.

Beim Selbstunfall wurde ein Motorradfahrer auf der Autobahn A2 von einem Auto überrollt und tödlich verletzt. Ein Autofahrer, welcher mutmasslich mit dem Unfall in Zusammenhang steht, wurde von der Luzerner Polizei festgenommen. (zim)