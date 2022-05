Sempach Von glutenfreien Hostien und allzu langen Halten – der Auffahrtsumritt jährte sich zum 500. Mal Am diesjährigen Jubiläums-Auffahrtsumritt zeigte sich Bischof Felix Gmür wie das Wetter: Gut gelaunt. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 26.05.2022, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Uhr am Donnerstagmorgen: In Sempach pfeifens nicht die Spatzen aus den Büschen. Nein, die berittene Auffahrtsmusik tut kund, was los ist. Pferde wiehern, Lichter gehen an im Städtchen. Tagwache. Auffahrtsumritt. Sophia Hausheer, 13, zählt heute nicht Schritte; sie ist aus Tradition dabei. Kunststück: Ihr Vater Erich ist Pfarreileiter von Rain und Hildisrieden und reitet mit. Zusammen mit Pastoralraumleiter Franz Zemp und Bischof Felix Gmür bilden sie hoch zu Ross das geistliche Triumvirat sozusagen.

Bischof Felix Gmür (Mitte) liess sich die Chance nicht entgehen, am 500. Umritt in Sempach hoch zu Ross teilzunehmen. Dominik Wunderli (Sempach, 26.05.2022)

Bischof Felix Gmür verteilt glutenfreie Hostien

Erste Station ist der Weiler Kirchbühl. «Die Dummen springen meistens, die Gescheiten warten, und die Weisen gehen in den Garten», wandelt Franz Zemp ein Zitat des bengalischen Dichters und Philosophen Tagare ab. Der Auffahrtsumritt erbittet Segen. «Für die Pilger, Äcker, Gärten und Wiesen», sagt Felix Gmür. Gut gelaunt ermuntert er die Hundertschaften während des Gottesdienstes: «Jetzt könnt ihr euch den Frieden wünschen, so, wie ihr wollt.» Und er verkündet, bei welcher Verteilstelle es glutenfreie Hostien gibt, nämlich bei ihm.

Der Umritt machte auch Halt bei der Kirche St. Martin. Und der Bischof verteilte höchstpersönlich glutenfreie Hostien. Dominik Wunderli (Sempach, 26.05.2022)

Besser als Rosenkränze herunterleiern

Zum 5. Mal dabei ist eine ältere Frau, die nicht namentlich erwähnt sein will. «Früher bin ich mit dem Pferd gepilgert», erzählt sie. Sie ist mit zwei Kolleginnen unterwegs, allesamt mit Walking-Stöcken bewehrt, mal bis Hildisrieden. «Die körperliche Ertüchtigung gehört auch dazu», und sie trauert dem «Rosenkranzen» von früher keine Sekunde nach. «Man kann in seinem Tempo gehen, Gedanken nachhängen, die Natur betrachten; das bringt mehr als das Herunterleiern des Rosenkranzes», sagt die erfahrene Pilgerin. Einsiedeln gehört auch zu ihrem Programm.

Auf dem Weg Richtung Horlachen, improvischnattert aus der Hecke sinnigerweise eine Mönchsgrasmücke. Marc und Silvia Kunz, beide in Sempach aufgewachsen, sind mit Tochter Sina, 9, unterwegs. Mitmachen hat für die Familie Tradition, die Sina (noch?) weiterführt, zumal sie auf Kirchbühl erstmals die Kommunion empfangen durfte. «Die Hostie hat gut geschmeckt», sagt sie. Es war eine glutenfreie aus Bischofshand. Und natürlich macht sie wie die meisten Kinder beim Wettbewerb mit. Wie fängt man Mäuse?

Der Auffahrtsumritt fand in diesem Jahr zum 500. Mal statt, hier bei der Golfanlage oberhalb von Sempach. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Der Umritt startete um 5 Uhr mit der Tagwache im Städtli Sempach, anschliessend ging die Prozession via Horlachen bis Hildisrieden... Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) ... und via Mettenwil und Sempach-Station zurück zum Städtli. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Mit dabei hoch zu Ross war auch Bischof Felix Gmür (Mitte) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Der Gottesdienst in der Kirche St. Martin auf Kirchbühl in Sempach hielt Bischof Felix Gmür. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022) Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 26. Mai 2022)

Durch Wiesen mit Blick auf See und Berge

Franz Schwegler, der ehemalige Sempacher Stadtpräsident, ist mit Frau und Schwiegertochter unterwegs und geniesst den Blick über den See und in die Berge, wo der Pilatus mit seinem Hut dem Sprichwort, was das Wetter angeht, gerecht wird. Aber auch die Nähe hat ihren Reiz. Die Blumenwiesen als Ökoflächen mit blühendem Klee, Margeriten, Pippau und diversen Gräsern konkurrieren erfolgreich mit dem gepützelten Rasen des Golfplatzes.

Über Stock und Stein – oder zumindest am Golfplatz vorbei – führt der traditionelle Auffahrtsumritt. Dominik Wunderli (Sempach, 26.05.2022)

Den Himmel Schritt für Schritt auf die Erde holen

Full House in der Kirche Hildisrieden um neun Uhr. Der Festgottesdienst wird ins Pfarreiheim übertragen. Und Sina hat die Chance, zur zweiten Hostie des Tages zu kommen. In seiner launigen Festpredigt ermuntert Bischof Felix Gmür die Anwesenden, den Himmel nicht nur oben, sondern Gott im Mitmenschen zu sehen, den Himmel also auf die Erde zu holen. Schritt für Schritt. Genau wie beim Umritt, der 23'084 Schritte lang ist. Beim Umritt sehe man, «wie Kirche funktionieren könnte: Schritt für Schritt, ab und zu mal einen Halt einschalten». Seinen letzten Satz vor dem Segen quittiert das Publikum mit einem wissenden Lachen:

«Manchmal macht die Kirche etwas lange Halte.»

Über Weiler und Höfe, Käsereien und Kapellen führt der Weg zurück nach Sempach. Sinnen, plaudern, schwitzen: Viel ist möglich. Im Städtchen gibts um halb vier einen Apéro. Und der Stress für die Dutzende von Pferden, die 16 Kilometer mitgewandert sind, findet ein Ende auf dem mit braunen Äpfeln gut gedüngten Städtliboden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen