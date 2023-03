Andrea Kaufmann will auch in der Luzerner Regierung Ton angeben

Serie Andrea Kaufmann will auch in der Luzerner Regierung den Ton angeben Die 23-Jährige hat sich schon früh für die Mitte entschieden. Nun will sie ihre Generation in der Regierung vertreten. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Regierungs- und Kantonsratskandidatin Andrea Kaufmann (Mitte, Sursee) mit ihrer Posaune. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Februar 2023)

Hinweis Dieser Artikel ist Teil der Serie «Porträt der elf Luzerner Kandidierenden für den Regierungsrat»

Keine Pause für Andrea Kaufmann: Nach der Fasnacht ging es am Aschermittwoch direkt ohne Erholung wieder an die Arbeit. Die 23-Jährige ist Mitglied der Guuggenmusig Bräntetätscher aus Schwarzenbach, wo sie Posaune spielt. Dieses Jahr war die Gruppe an den Umzügen in Hildisrieden und Hochdorf zu sehen. Die Regierungs- und Kantonsratskandidatin spielt ausserdem bei der Musikgesellschaft Beromünster.

Musik habe schon früh in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt – schliesslich komme sie aus einer Musikerfamilie, erzählt sie im Gespräch. In Michelsamt aufgewachsen, spielte sie schon in der Jugendmusik. Dort habe sie erste Erfahrung damit gemacht, Verantwortung zu tragen. «Ein solcher Verein bietet eine Gelegenheit für junge Personen, sich wirtschaftlich und kameradschaftlich entwickeln zu können», sagt Kaufmann.

Familie hat sie politisch geprägt

Ihr Geld verdient sie inzwischen als Sachbearbeiterin Liegenschaften und Bauen bei der Gemeinde Neuenkirch. Nach ihrer KV-Lehre sei es ihr wichtig gewesen, nicht stehen zu bleiben – sich weiterzubilden. Erst kürzlich hat sie eine Weiterbildung in Marketing und Kommunikation abgeschlossen, im Frühling beginnt bereits die nächste, mit der sie ihr Wissen über die Immobilienbranche noch vertiefen will. Eine Branche, die sie erst nach der Lehre für sich entdeckt hat – im Gegensatz zu ihrer Parteizugehörigkeit, die schon früher feststand.

«Meine Familie hat mich politisch geprägt. Durch die vielen Anlässe, an denen ich als Kind mitdurfte, habe ich bereits viele Leute aus der Mitte kennen gelernt, welche später zu Bezugspersonen für mich wurden. Deshalb war für mich schon früh klar, wohin ich will», erzählt sie. Seit 2019 ist sie im Vorstand der kantonalen Jungpartei und engagiert sich bei der Mitte-Ortspartei in Beromünster und Sursee sowie der Wahlkreispartei Sursee.

Im Gespräch mit Kaufmann spürt man schnell, welche Bedeutung ihre Familie für sie hat. Ihre Liebe zur Musik und ihre politische Ausrichtung sind nicht die einzigen Dinge in ihrem Leben, die stark davon geprägt wurden. Auch ihren derzeitigen Wohnort Sursee hat sie mit ihrer Schwester gewählt, mit der sie zusammenwohnt.

Auf ihrer Website erwähnt sie drei politische Schwerpunkte: Bildung, Umwelt und Wirtschaft. Letzteres sei auch von ihrer Familie beeinflusst worden. Da sie in einer KMU-Familie aufgewachsen sei, habe sie bereits einige der Problematiken in diesem Bereich aus nächster Nähe miterlebt. Deshalb fühlt sie sich mit dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement am meisten verbunden.

Unter anderem würde sie die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel erhöhen, um die Mobilität besser zu steuern. Zur Departementsfrage bemerkt sie aber: «Jedes Departement hat seine Herausforderungen und Anreize. Wichtig ist, dass bei der Verteilung die Synergien richtig eingesetzt werden.»

Auch beim Thema Bildung schöpft Kaufmann aus eigenen Erfahrungen: «Die Ausbildung endet nicht nach der Lehre», sagt sie. Ihr sei es ein Anliegen, dass sich Personen weiterbilden können — wie sie es selbst tut: «Damit könnte man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.» Neue Erfahrung zu machen sei wichtig – aber man müsse die Chancen dazu bekommen. «Der Regierungsrat wäre eine solche Chance für mich.»

Kritik wegen Unerfahrenheit

Wie auch andere Kandidatinnen aus den Jungparteien wurde Kaufmann wegen ihres Alters kritisiert. Ende Januar geriet sie ins Visier der Jungfreisinnigen und der JSVP – ihre Kandidatur sei bloss «Effekthascherei in den Medien», hiess es. Rückendeckung erhielt sie vom Präsidenten der Jungen Mitte, Luca Boog: «Wir haben vor den Verzichtsentscheidungen von Marcel Schwerzmann, Guido Graf und Paul Winiker nominiert. Und zwar deshalb, weil wir der Bevölkerung eine Alternative zum recht überalterten Gremium bieten wollten.»

Kaufmann sieht ihre Jugend als Vorteil, nicht als Nachteil: «Wer in einer Generation selber drin steckt, sieht deren Probleme aus einem anderen Winkel», sagt sie. Dass sie nicht auf die gleichen Erfahrungen wie ihre älteren Kandidatinnen und Kandidaten zurückgreifen kann, ist ihr durchaus bewusst: «Aber Politik bringe immer neue Herausforderungen mit sich, welche auch erfahrene Politikerinnen und Politiker auf die Probe stellen können.» Und es gehe auch immer um Kompromisse – eine grössere Altersspanne in der Luzerner Kantonsregierung könne auch deshalb ein Pluspunkt sein.

Andrea Kaufmann im Kurzporträt Geboren: 8. April 1999

Wohnort: Sursee

Lebensform: ledig

Beruf: Sachbearbeiterin Liegenschaften und Bau



Berge oder Seen? See

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Bier

Fleisch oder vegan? Fleisch

Auto oder ÖV? ÖV

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Der breit abgestützte Weg, das Spitalgesetz zu ergänzen, soll Ruhe in die gesamten Diskussionen zum Spital Wolhusen einbringen und ist aus meiner Sicht unterstützenswert. Auch wird Vertrauen geweckt, indem Entscheidungen durch die Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit erarbeitet werden und danach in den Kantonsrat gelangen.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Erleichtert Windkraftanlagen bauen zu dürfen, ist richtig. Es braucht fortschrittliche und mutige Schritte, um den erneuerbaren Energien Aufwind zu geben und so die Energiewende bis 2050 zu erreichen. Lange Verfahren können wir uns für ein generationengerechtes Leben nicht (mehr) leisten.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Die bisher geführte Finanzpolitik des Kantons Luzern lässt uns mit dem Ausbleiben der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit einem blauen Auge davonkommen. Da wir nicht mehr Geld ausgeben können, als in die Kasse gespült wird, ist eine vorausschauende und priorisierende Ausgabe notwendig. Fixe Kosten müssen budgetiert und mit tatsächlich fixen Einnahmen gedeckt sein.

