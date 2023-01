Serie «Auf ein Foto mit...» Das Wauwilermoos fasziniert Hobbyfotografin Irene Wanner aus Schötz besonders Bild: Jakob Ineichen (Wauwil, 8. November 2022) Jeden Tag landen zig wunderschöne Bilder im Posteingang unserer Redaktion. Um unsere Hobbyfotografen vorzustellen, gibt es hier den sechsten Teil unserer Leserreporter-Serie «Auf ein Foto mit...». Irene Wanner aus Schötz erzählt ihre Geschichte. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Als Jugendliche kaufte ich mir meine erste Kamera. Zu dieser Zeit fotografierte ich meine Schulkameraden bei Klassenlagern oder auf Schulreisen. Später habe ich in einem Heim gearbeitet und dort die Bewohner fotografiert. Als ich Mutter wurde, habe ich meine Kinder oft fotografiert. Irgendwann ist dann die Naturfotografie dazu gekommen. Heute fotografiere ich Menschen nicht mehr so oft.

Über die Hobbyfotografin Irene Wanner Bild: Jakob Ineichen Die 56-jährige Irene Wanner lebt mit ihrer Familie in Schötz. Von ihren drei erwachsenen Söhnen lebt noch der Jüngste zu Hause. Die Luzernerin arbeitet Teilzeit als Detailhandelsangestellte bei der Migros in Egolzwil-Schötz und in ihrer Freizeit widmet sich die begeisterte Hobbyfotografin der Natur. Dort schöpft sie Kraft und Energie für den Alltag. (stg)

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Seit ein paar Jahren finde ich meine Motive nur noch in der Natur. Am liebsten halte ich die Veränderungen der Jahreszeiten mit meiner Kamera fest. Das fasziniert mich. Mehrheitlich bin ich in der näheren Umgebung in und um Schötz unterwegs. Dabei kann ich zehn Mal an einem Ort vorbeilaufen. Aber das Sujet sehe ich erst beim elften Mal. Unterwegs sein in der Natur, das ist für mich Wellness. Besonders im Wald. Meine liebste Tageszeit ist der Morgen.

Bezaubernde Sonnenstrahlen in Beromünster. Bild: Irene Wanner (Beromünster, 17. September 2021)

Ich geniesse die Ruhe, sehe Spuren der Nacht. Füchse, ...

Bild: Irene Wanner

... Feldhasen

Bild: Irene Wanner

... und Rehe

Bild: Irene Wanner

... kann ich zu dieser Zeit beobachten. Auch Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge halte ich gerne mit meiner Kamera fest.

Gehen Sie zum Fotografieren gezielt auf Tour oder fotografieren Sie lieber spontan?

Ich fotografiere meistens einfach das, was mir gerade vor die Linse kommt. Wenn ich Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge fotografiere, gehe ich aber gezielt nach draussen.

Wo trifft man Sie sonst noch an?

Neben dem Fotografieren koche ich sehr gerne und ich werkle auch sehr gerne im Garten. Regelmässig bin ich zu Fuss in der Natur unterwegs. Manchmal in Begleitung und wenn ich alleine unterwegs bin, ist meine Kamera immer mit dabei. Eine weitere Freizeitbeschäftigung ist das Lesen. Momentan lese ich das Buch «Die verschwundene Schwester» von Lucinda Riley.

Lesereporterin Irene Wanner liebt es, sich in der Natur aufzuhalten. Bild: Jakob Ineichen

Was begeistert Sie am meisten?

Dass ich bei meinen morgendlichen Touren in der Natur auf Menschen treffe, die mir einen Teil aus ihrem Leben erzählen. Diese Zusammentreffen ergeben manchmal schöne bereichernde Gespräche. Ich ziehe es irgendwie magisch an, dass ich auf Menschen treffe, die mir dann ihre Lebensgeschichte erzählen. Das finde ich sehr spannend. Auch die Berichte von Menschen in der Zeitung lese ich sehr gerne. Wie zum Beispiel diese Serie hier oder Serien über Absolventen, Maturanden und Studenten.

Ihre Kamera haben Sie immer und überall dabei, oder bleibt die auch mal zu Hause?

Ich bin immer viel draussen an der Natur. Wenn ich alleine oder mit meinem Mann spazieren gehe, nehme ich die Kamera immer mit. Wenn ich unterwegs etwas Tolles entdecken würde und die Kamera wäre nicht dabei, dann würde es mich sehr reuen. Darum ist sie stets einsatzbereit in meiner Tasche. Laufen gehen und meine Kamera gehören für mich zusammen. Wenn jedoch andere Menschen, die ich nicht jeden Tag sehe, beim Laufen mit dabei sind, bleibt die Kamera daheim.

Womit fotografieren Sie?

Früher mit der Canon EOS 80D. Seit ein paar Wochen fotografiere ich aber mit einer 90D – die 80D habe ich gebadet. Dabei stellte ich das Stativ mit der Kamera nicht stabil genug hin. Leider fiel sie dann ins Wasser und war hinüber. Gelegentlich mache ich auch Bilder mit dem Handy. Mein Foto wurde dann beim Intro der Tagesschau gezeigt.

Dieses Bild stammt aus der SRF-Tagesschau vom 1. November 2022. Bild: Irene Wanner

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders noch bestaunen – ausserhalb unseres Portals?

Meine Bilder schicke ich auch dem Willisauer Bote und ab und zu SRF Meteo. Es wurden auch schon Bilder von mir am TV gezeigt. Einmal bekam ich es gar nicht mit. An diesem Abend waren wir bei einem Geburtstag eines Kollegenpäärlis. Per Whatsapp informierten mich andere Freunde, dass ein Bild von mir bei SRF Meteo gezeigt wurde. Es war eine Aufnahme vom Wauwilermoos, wo die Sonne durch einen Baum scheint.

Im September 2018 wurde dieses Sonnenaufgangsbild bei SRF Meteo im TV gezeigt. Bild: Irene Wanner (Wauwilermoos, 12. September 2018)

Unter den täglichen Top 3 waren bei SRF Meteo auch schon mal einige meiner Aufnahmen mit dabei. Unter anderem ein Sonnenaufgang im Wauwilermoos.

Dieses Foto wurde im September 2022 bei SRF Meteo gezeigt. Bild: Irene Wanner (Wauwilermoos, 23. September 2022)

Fast täglich habe ich ein anderes Bild in meinem Whatsapp-Status auf dem Handy. Auf der Website von Zwäg Schötz – der Informationsplattform der älteren Generation – sind auch einige Bilder von mir zu sehen.

Die Gemeinde Schötz von oben fotografiert. Bild: Irene Wanner

Auch die Wohlfühlgarten Portmann GmbH in Schötz hat einmal ein Bild von mir verwendet.

Haben Sie schon einmal einen Preis für Ihre Fotos erhalten?

Ja, das habe ich. Ich gewann im Jahr 2020 mit einem Winterfoto den 1. Preis bei einem Fotowettbewerb der Zeitschrift «Landliebe». Da hab ich noch gestaunt – mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Ich war aber sehr glücklich darüber.

Das Siegerbild zeigt eingefrorene Himbeeren am Strauch. Bild: Irene Wanner

Sie machen sehr viele Bilder. Wie verwenden Sie diese?

Ende Jahr mache ich jeweils ein Fotoalbum mit all meinen veröffentlichten Fotos. Daran habe ich Freude. Ich erstelle auch ab und zu Fotokärtli, wenn ich ein passendes Sujet habe.

Haben Sie schon einmal an eine Ausstellung gedacht?

Nein, bisher noch nicht. Es haben mich zwar schon ein paar Leute in meinem Umfeld darauf angesprochen, ob ich meine Aufnahmen nicht auch einmal öffentlich zeigen möchte... Aber ich mache die Bilder mehrheitlich für mich.

Gehen Sie immer alleine auf Fototour?

Ende September hat der Fotoklub Focus 93 in Nebikon eine Ausstellung gemacht. Da habe ich kurz einmal überlegt, ob ich nicht auch in einer Gruppe fotografieren möchte. Doch ich kam zum Schluss, dass es für mich am besten alleine funktioniert, statt in einer Gruppe. So werde ich nicht beobachtet von anderen und verspüre keinen Druck beim Fotografieren. Ich gehe so oft wie möglich in der Natur laufen – da bin ich meistens alleine.

Sind Sie auch in den sozialen Medien aktiv?

Ja, ich habe einen Instagram-Account, wo ich ab und zu meine schönsten Aufnahmen zeige. Mein Lieblingsbild ist der Lotharbaum auf dem Bodenberg in Zell. Von da hat man einen wunderbaren Blick. Der heisst so, weil er seine besondere Form durch den Sturm Lothar vor einigen Jahren erhalten hat. Lothar hat den Baum etwas verwüstet. Aber genau das macht den Reiz dieses Baumes für mich aus.

Haben Sie auch Bilder von sich in Ihrem zu Hause aufgehangen?

Ja. Ich habe für das Wohnzimmer ein paar meiner Bilder auf Leinwand aufziehen lassen: Darauf sind unter anderem eine eingefrorene Seifenblase ...

Wenn es im Winter kalt genug ist, können solche Kunstwerke entstehen: gefrorene Seifenblasen. Bild: Irene Wanner

... und ein Sonnenhut mit Schwalbenschwanz zu sehen.

Sonnenhut mit Schwalbenschwanz. Bild: Irene Wanner

Ein paar meiner Bilder habe ich auch schon verschenkt und sogar mein Mann hat im Geschäft Aufnahmen von mir an der Wand. Ich habe einfach Freude, wenn den Leuten meine Fotos gefallen.

Eine Auswahl von Irene Wanners Bildern:

Was für ein Exemplar von einem Fliegenpilz im regnerischen Wald Irene Wanner Das Wauwiler Moos ist geradezu prädestiniert für Sonnenaufgänge mit Nebelschleier Irene Wanner Der Regen kann den Fischern nichts anhaben Irene Wanner ES ist wieder Zeit der Pilze Irene Wanner Herbstlicher Sonnenaufgang. Traumhaft Irene Wanner Morgennebel über dem Wauwiler Moos Irene Wanner Wie lieblich diese rosa Blüten doch sind Irene Wanner Die Tagpfauenauge- Raupe findet man ausschliesslich an Brennnesseln Irene Wanner Wunderschöner und abwechslungsreicher Weg von Grafenort nach Engelberg Irene Wanner Auf der Wiese Irene Wanner Es glitzert auf der Wiese Irene Wanner Vereinzelt sieht man diese Pusteblumen noch Irene Wanner Räge Räge Tröpfli.... Irene Wanner Durch den Wald nach dem Gewitter vom Vortag Irene Wanner gut genährte Raupe vom Schwalbenschwanz Irene Wanner Getreidefeld in der Abendsonne Irene Wanner Zwei die sich gefunden haben Irene Wanner An der Sure entlang Irene Wanner bezaubernde Apfelblüten Irene Wanner Saharastaub liegt in der Luft Irene Wanner Der Winter liegt über dem Frühling Irene Wanner Früh am Morgen glitzert es noch Irene Wanner Ein Stück unberührte Natur Irene Wanner Der Frühling ist da Irene Wanner Morgenidylle im Wauwiler Moos Irene Wanner Beim genauem Hinsehen kann man einen weiteren Tropfen im Wassertropfen sehen Irene Wanner Es ist unglaublich schön im goldigen Herbst unterwegs zu sein Irene Wanner Der Lippenrüti- Wasserfall im Herbstgewand Irene Wanner bezaubernde Apfelblüten Irene Wanner Steinböcke bei der Klimsenkapelle Irene Wanner Es ist wieder die Zeit der gelben Felder Irene Wanner Schöne Ostern Irene Wanner Saharastaub liegt in der Luft Irene Wanner Saharastaub liegt in der Luft Irene Wanner Garten- Hyazinthe - Überall blüht es Irene Wanner Chinesische Zierquitte leuchten in der Sonne Irene Wanner Überall in den Gärten blühen diese Schachblumen. Sie werden auch Schachbrettblumen genannt, oder Kibitzei. Irene Wanner Der Winter liegt über dem Frühling Irene Wanner Winteridylle im April Irene Wanner Früh am Morgen glitzert es noch Irene Wanner Wunderschöne Blüten der Mandelbäume Irene Wanner Farbig startet der Sonntag Irene Wanner Morgenidylle im Wauwiler Moos Irene Wanner Es scheint als ob sich die Sonne auf dem Zweig kurz ausruht Irene Wanner bezaubernde Frühlingsboten Irene Wanner Rot schimmert der Himmel vor Sonnenaufgang Irene Wanner Faszinierendes Farbenspiel nach Sonnenuntergang Irene Wanner Unbeirrt stürzt der Wasserfall vom Chesiloch ins Becken Irene Wanner Ein sonniger Tag geht zu Ende Irene Wanner Ideales Wetter für Winteraktivitäten Irene Wanner Die ersten Sonnenstrahlen nach einer kalten Nacht Irene Wanner Ein herrlicher kalter Morgen Irene Wanner Der Morgen war genug kalt für Seifenblasen gefrieren zu lassen Irene Wanner Der Winter ist wieder zurück Irene Wanner Der Lotharbaum im leichten Winterkleid und ein spannendes Wolkengebilde am Himmel Irene Wanner Dieses Schauspiel am Himmel hat mich blitzartig nach draussen gelockt Irene Wanner Zusehen wie die Sonne aufgeht - immer wieder ein schönes Erlebnis Irene Wanner Durch den verschneiten Wald Irene Wanner Und wieder geht die Sonne auf Irene Wanner Herbstgenuss Irene Wanner Herbstliche Harmonie am Augstbach Irene Wanner Hell leuchtet der Vollmond in den Morgenstunden. Irene Wanner Der Nebel verbreitet mystisch anmutende Stimmung. Irene Wanner Bezaubernde Sonnenstrahlen Irene Wanner Herbstzeit - Pilzzeit Irene Wanner Nicht grauer Nebel sondern goldiger Nebel liegt über dem Moos Irene Wanner "Der grosse Reichtum unseres Lebens, das sind die kleinen Sonnenstrahlen, die jeden Tag auf unseren Weg fallen." (Hans Christian Andersen) Irene Wanner Herbstliche Feuchtigkeit in der Früh Irene Wanner

