Serie «Auf ein Foto mit...» «Schon fast ein Suchtverhalten, aber es tut mir so gut»: Leserbild-Reporterin Margrith Imhof-Röthlin über ihre Passion zur Fotografie Bild: Margrith Imhof-Röthlin Jeden Tag landen zig wunderschöne Bilder im Posteingang unserer Redaktion. Um unsere Hobbyfotografinnen und -fotografen, also die Menschen hinter der Kamera, vorzustellen, gibt es hier den zweiten Teil unserer neuen Leserreporter-Serie «Auf ein Foto mit ...»: Margrith Imhof-Röthlin aus Meggen. Stefanie Geske 24.07.2022, 05.00 Uhr

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Margrith Imhof-Röthlin: Das kann ich nicht mehr so genau nachvollziehen. Ich denke, das Fotografieren hat mich entdeckt und nicht umgekehrt (lacht). Es ist schon fast ein Suchtverhalten, aber es tut mir so gut. Seit mein Mann vor neun Jahren tragisch und überraschend verstorben ist – nach 42 Ehejahren – ist einfach nichts mehr, wie es einmal war. In der wunderschönen Natur schöpfe ich Kraft und das Fotografieren lenkt ab. Darum bin ich wohl bis heute auch noch so aktiv dabei. Ich fotografiere, seit ich 16 Jahre alt bin. Meine damalige Kamera war meine erste grosse Anschaffung. Heute fotografiere ich meist mit meiner Digitalkamera oder mit dem Handy. Aber ich habe noch nie einen Fotokurs gemacht. Wie ich meine Bilder mit einem Filter bearbeiten kann und wie man fotografiert, habe ich mir selbst angeeignet.

Oben blau und unten noch grau. Aufgenommen auf dem Weg zum Charrenhof in Udligenswil. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Udligenswil, 26. Oktober 2021)

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Lieblingsmotive habe ich eigentlich keine. Alles, was in meinen Augen schön ist und mir ins Auge sticht und mir im Kopf eine spezielle lustige Beschreibung zum Einreichen bei der «Luzerner Zeitung» auslöst, wird fotografiert. Sei es beim Wandern, Biken oder einfach in der Natur. Die Schönheiten in der Natur geniesse ich einfach – und dazu gehört auch, diese mit der Kamera festzuhalten. Keine Blume, kein Tier, kein Sonnenuntergang sieht genau gleich aus. Auch Wetterlagen und Stimmungen sind von Tag zu Tag verschieden. Ich denke, sehr oft ziehen die Motive mich einfach an.

Zur Person Bild: Nadia Schärli Margrith Imhof-Röthlin – Hobbyfotografin Ihr Motto ist «Immer in Bewegung und nur nicht einrosten»: Margrith Imhof-Röthlin lebt in Meggen, hat keine Kinder und beschreibt sich selbst als «quirlige Person» und «Einzelkämpferin». Die 71-Jährige hat ihre Kamera immer mit dabei, egal wo sie gerade unterwegs ist. Auf ihre Bilder wird die Pensionierte nicht selten auch von völlig Fremden angesprochen. Ist sie mal mit Freunden in der Natur, brauchen diese viel Geduld – denn «überall lauern Fotomotive».

Wenn Sie nicht gerade Leserbilder für die «Luzerner Zeitung» fotografieren, wo trifft man Sie sonst noch an?

Ich arbeite im Rebberg vom Schloss Meggenhorn mit und erhalte dafür von der Gemeinde einen kleinen Obolus. Bei unserem jährlichen Wümmet bin ich auch immer dabei. Wenn Fasnacht ist, dann gibt's für mich kein Halten mehr. Mich faszinieren die Einzelmasken und die Familien mit ihren kreativen Ideen. Selbstverständlich bin dann auch ich kostümiert unterwegs.

Sehr fotogen und erst noch wunderschön: Eine Einzelmaske an der Luzerner Fasnacht 2022. Bild: Margrith Imhof-Röthlin

Was sind Ihre Hobbys neben der Fotografie?

Eines der Fundstücke unserer Leserin. Bild: Margrith Imhof-Röthlin

Mich interessieren so viele Sachen. Ich habe manchmal das Gefühl, der Tag hat zu wenig Stunden. Es ist zwar kein Hobby, aber: Was mich fasziniert, sind die vielen vierblättrigen Kleeblätter, die ich immer wieder spontan finde. Die vergangenen Jahre waren es oft 20 bis 30 Stück pro Jahr. Nicht suchen, einfach finden!

Ich tanze auch sehr gerne, zum Beispiel Bauchtanz. Das macht auch alleine grossen Spass. Ich war schon auf mehr als 35 Kreuzfahrten und reise gerne. Seit wenigen Monaten habe ich nun ein E-Bike, mit dem ich oft auf kleine Touren gehe. Auch das Schreiben ist eine grosse Passion. Für meine Leserbilder texte ich die Beschreibungen sehr gerne selbst. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das tägliche Singen und Jodeln. Bei uns in der Verwandtschaft wurde immer und überall gesungen. Ich habe auch einige Zeit bei Silvia Rymann in der Migros-Klubschule an Kursen teilgenommen. Singen auf dem Bike und überall in der Natur befreit die Seele. Manchmal nehme ich mich selber auf und kann so erkennen, wo es noch mangelt oder sogar «quietscht».

Eine Auswahl der besten Leserbilder von Margrith Imhof-Röthlin:

Die Berner Alpen von Meggen aus fotografiert. Margrith Imhof-Röthlin Auf der Lauer: Wenn Blicke töten könnten... Margrith Imhof-Röthlin (Immensee, 24. Oktober 2021) Über unserem Hausberg dem Pilatus gab es gestern ein wunderschönes Wetter-Spektakel. Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 24. Dezember 2021) Sehr oft sieht man nun in dieser Coronazeit Menschen, die sich ganz allein wie dieser Fischer, in der Natur aufhalten. Margrith Imhof-Röthlin (Lauerzersee, 26. Dezember 2021) So eine umwerfende Abendstimmung vergisst man nicht so schnell. Margrith Imhof-Röthlin (Zwischen Gersau und Vitznau, 19. September 2021) «Wow! Noch nie zuvor ist mir so eine mysteriöse Aufnahme von einer ‹Sonnenuntergangs-Stimmung› gelungen.» Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Luzern 15. Juli 2022) Was für eine herrliche Morgenstimmung! Margrith Imhof-Röthlin (Veloweg Hergiswil– Stansstad,

17. Juli 2022) Was auch immer die Ursache ist, dass bei diesem Regenbogen seitliche «Ausläufer» zu erkennen sind... Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 7. Juni 2022) Diese heutige turbulente "All-Wetterlage" in Luzern musste man festhalten. Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 9. Juni 2022) Was für eine tolle Fernsicht! Margrith Imhof-Röthlin (Dietschiberg, 3. Juni 2022) Dieser Radweg von Risch über Buonas nach Cham am schönen Zugersee ist eine Augenweide. Margrith Imhof-Röthlin (Zwischen Risch und Cham, 27. Mai 2022) Auch wilde Orchideen kommen im Naturschutzgebiet Schlittenried vor. Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht,8. Juni 2022) Nicht nur schön, nein dieser Anblick ist einfach wunderschön. Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 1. Dezember 2021) Motorschiff Europa begrüsst Motorschiff Winkelried. Margrith Imhof-Röthlin (Beckenried, 15. Mai 2022) So eine unglaublich imposante «Sahara-Stimmung» hat man auf der Wanderung nicht jeden Tag. Aufgenommen beim Allmig, Küssnacht. Margrith Imhof-Röthlin (Allmig Küssnacht, 15. März 2022) Einfahrt in den Hafen von Luzern. Aufgenommen auf dem MS Winkelried. Margrith Imhof-Röthlin (Auf dem Vierwaldstättersee, 7. April 2022) Nur wenn sich ein Eichelhäher unbeobachtet fühlt, kommt er so nah an die Linse. Aufgenommen im Naturschutzgebiet Schlittenried, Küssnacht. Margrith Imhof-Röthlin (Schlittenried Küssnacht, 10. April 2022) Diese Ruhe pur scheint für diese zwei Hobby-Angler ein wahrer Genuss zu sein. Aufgenommen in Meggen. Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 24. April 2022) Natürlich bringt so ein bunter Schmetterling ein bisschen Abwechslung in dieses eintönige Laub. Margrith Imhof-Röthlin (Wagenmoos, Udligenswil, 12. April 2022) Das sieht nach vertrauter «Dreisamkeit» aus. Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht, 29. April 2022) Unversehrte wunderschöne Naturlandschaft. Margrith Imhof-Röthlin ( Buseri, Küssnacht, 7. Mai 2022) Ein Engel der über alle interessierten Besucher des Weihnachtsmarktes beim Franziskanerplatz wacht. Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 11. Dezember 2021) Nur für kurze Zeit funktioniert diese Strassenbeleuchtung mit der umweltfreundlichen Sonnen-Energie. Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 20. Februar 2022) Was für ein herrlicher Start in den neuen Tag mit dieser Fernsicht in Richtung Berner Alpen. Aufgenommen in Meggen. Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 12, Februar 2022) Der Weg ist das Ziel; In so einer Sonnenuntergang-Stimmung kann er nicht lang genug sein. Aufgenommen beim Meggerhorn. Margrith Imhof-Röthlin (Meggerhorn, 9. Februar 2022) Futtern, geniessen und immer wieder aufmerksam herumschauen ob wirklich keine Gefahr droht. Aufgenommen in Meggen. Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 11. Februar 2022) Rebberg und Bauernhaus werden in der Abendsonne zu einem ganz besonderen «Foto-Sujet». Margrith Imhof-Röthlin (Rebberg Meggerhorn, 8. Februar 2022) Minutenlang wurden wir von diesen wunderschönen flinken Möwen eskortiert. Aufgenommen auf dem MS Gotthard. Margrith Imhof-Röthlin (MS Gotthard, 10. Februar 2022) Ein bezauberndes, leider allzu schnell vergängliches Überbleibsel, der vergangenen frostigen Nacht. Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 6. Februar 2022) Innehalten, geniessen und natürlich fotografieren. Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 21. Januar 2022) Oben blau und unten noch grau. Aufgenommen auf dem Weg zum Charrenhof in Udligenswil. Margrith Imhof-Röthlin (Udligenswil, 26. Oktober 2021) Gugus! Diese kleine Echse sonnt sich auf dem warmen Stein. Margrith Imhof-Röthlin Der Weg ist das angestrebte Ziel. Margrith Imhof-Röthlin (Rigi, 12. August 2021) Nein, schöner als mit dieser herrlichen Sonnenuntergang hätte der gestrige Samstag beim Schloss Meggenhorn nicht enden können. Margrith Imhof-Röthlin (Meggenhorn, 22. August 2021)

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders bestaunen – ausserhalb unseres Portals?

2016 hat mich der Maler Kurt Müller angesprochen und gefragt, ob er mein Bild malen dürfte (Anm. d. Redaktion: Sujet waren die Berner Alpen, von Meggen aus fotografiert, siehe Bildvergleich unten). Ich bekam dann von ihm eine Einladung zur Vernissage. Das war sehr interessant. Ob er sein Leinwand-Bild verkaufen konnte, weiss ich allerdings nicht (lacht).

Zeigen Sie Ihre Bilder noch anderswo?

Nein. Für mich selbst drucke ich die Bilder auch nicht aus. Auch nicht für die Wohnung zum Aufhängen. Ich wurde zwar schon oft gefragt, ob ich sie nicht einmal ausstellen möchte. Aber ein Bedürfnis nach einer Vernissage habe ich nicht. Ich mache sie einfach für mich selbst und habe Freude daran, wenn sie auch anderen gefallen. Sie auf Facebook und Instagram zu zeigen, war aber bisher nie ein Thema für mich. Ich bekomme auch ab und zu Telefonate von Unbekannten, die mir ein Kompliment machen – und von meinen Aufnahmen eine Kopie wünschen, damit sie diese für ihre selbst getexteten Gedichte verwenden können. Sie haben meine Bilder meist in den Online-Bildergalerien oder in der Zeitung gesehen und wurden so auf mich aufmerksam.

Warum schicken Sie Ihre Bilder so zahlreich und regelmässig an uns?

Ich schaue mir gerne die Bilder der anderen Leserbild-Einsender an. Einige davon habe ich auf meinen Touren in der Natur sogar schon persönlich kennen lernen dürfen oder kenne sie privat. Irgendwann einmal habe ich mich gefragt: «Warum schickst du die Bilder nicht auch an die LZ?» – und schwups, ist's passiert. Jetzt ist es fast wie eine Sucht geworden, weil ich es toll finde, wenn die Leute mich auf meine Bilder in der Zeitung oder auf dem Onlineportal ansprechen. So bin ich beispielsweise erst durch die LZ darauf aufmerksam geworden, dass mein Cousin Niklaus Rohrer auch sehr viel fotografiert und seine Bilder einreicht – und wir haben uns dann gegenseitig Komplimente für unsere Bilder gemacht oder diese auch mal kritisiert. Es macht einfach Spass!

