Serie Darum fühlt sich der ehemalige Deutsche Jürgen Peter in Luzern so wohl Jürgen Peter, der sich im letzten Moment als Überraschungskandidat für die Luzerner Regierung beworben hat, wäre beinahe in Weggis statt in Luzern gelandet. Der 61-Jährige Parteilose verrät, welcher Partei er nach dem Austritt aus der SVP inzwischen am nächsten steht. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 08.38 Uhr

Der parteilose Regierungsratskandidat Jürgen Peter kocht in seiner Wohnung in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (14. 2.2023)

Dass sich im Kanton Luzern gleich zwei Kandidaten mit dem Nachnamen Peter für einen Sitz im fünfköpfigen Regierungsrat interessieren, gab es noch nie. Während der 46-jährige Inwiler Fabian Peter von der FDP seit fast 20 Jahren aktiv in der Politik mitmischt und als Bisheriger antritt, ist der 61-jährige und in Luzern wohnhafte Neu-Kandidat Jürgen Peter politisch ein unbeschriebenes Blatt. Auch wenn der Parteilose zwischen 2011 und 2018 Mitglied der SVP war.

Dennoch ist der Nachname nicht ihre einzige Gemeinsamkeit. Wer die Smartvote-Profile vergleicht, registriert etliche Übereinstimmungen. Jürgen Peter sagt denn auch: «Müsste ich heute einer Partei beitreten, wäre das die FDP.»

Zwei Sichtweisen zu SVP-Abgang

2011, also ein Jahr nach der Züglete von seinem Haus am deutschen Tegernsee nach Luzern, trat Jürgen Peter jedoch der SVP bei. Und zwar nicht aus einer Laune heraus: «Ich habe mich lange vor dem Wohnortswechsel intensiv mit dem politischen System in der Schweiz befasst. Und da haben mich Christoph Blocher und die Werte der SVP beeindruckt.» Wer auf Peters Website dessen 14 Punkte umfassendes Programm liest, stellt bei Migrations- und Sicherheitsthemen immer noch viele Gemeinsamkeiten mit der Volkspartei fest.

Trotzdem kam es 2018 zum Bruch mit der SVP der Stadt Luzern, in der er damals als Kassier fungierte. Während Vorstandsmitglieder der Partei behaupten, Peter sei seinem Amt nicht gewachsen gewesen und deshalb ausgeschlossen worden, präsentiert der zurückhaltend wirkende, ruhig und oft erst nach kurzem Überlegen sprechende Neo-Schweizer eine ganz andere Version. «Ich bin als Kassier zurückgetreten und nicht ausgeschlossen worden.» Als Beweis legt der Ende 2022 eingebürgerte Ex-Deutsche Mails vor, die auf ein gutes Einvernehmen mit den damaligen Parteiverantwortlichen schliessen lassen.

Plakate und Social Media: Fehlanzeige

Tempi passati. Jetzt will Jürgen Peter als Parteiloser in die Regierung und dort am liebsten das Gesundheits- und Sozialdepartement übernehmen. Doch warum eigentlich? Er könnte seinen Lebensabend geniessen und ist als «finanziell Unabhängiger», wie er sich bezeichnet, auch auf kein Gehalt angewiesen. «Weil ich mit meiner Lebenserfahrung und dem, was ich in zwölf Jahren in Luzern erlebt habe, die tatsächlichen Probleme des Kantons kenne und helfen kann, sie zu lösen.»

Einen klassischen Wahlkampf mit Standaktionen, Plakaten und Social-Media-Präsenz betreibt der verheiratete Vater von zwei Töchtern allerdings nicht. Er setzt einzig auf das Programm, das er auf seiner Website veröffentlicht, und auf Auftritte in den Medien. Ob er zum zweiten Wahlgang am 14. Mai antritt, macht Peter vom Ergebnis im ersten ab. «Lande ich am 2. April auf dem letzten Platz, werde ich sicher verzichten», sagt der selbstständige Immobilienunternehmer, der zuvor als Polizist gearbeitet hat und der neben Schiessen und Kochen auch Skifahren zu seinen Hobbys zählt.

Grundstück in Weggis gekauft – und wieder abgestossen

Beim Skifahren, aber auch während den Sommerferien haben Peter und seine Familie in den letzten 20 Jahren die Schweiz kennen und schätzen gelernt. Sie hätten Zeit in Ascona, Andermatt, Disentis oder Saas-Fee verbracht und dabei anfangs das Tessin als Wohnort in Betracht gezogen. Dann hätten sie sich aber in die Zentralschweiz verliebt – und seine Frau insbesondere in Luzern: «Die Sicht in die Berge, der See, die vielen schönen Hotels – das ist einmalig», schwärmt der zwei Häuser vom Hotel Montana entfernt wohnende Peter.

Bis die Familie in Luzern eine feste Bleibe gefunden hat, dauerte es jedoch. Weil sie in der Stadt nicht fündig wurden, kauften Peters sogar ein Grundstück in Weggis, für das sie auch eine Baubewilligung erhielten. Dann klappte es doch noch mit einer Wohnung in der Stadt, und sie verkauften die Parzelle am Fuss der Rigi wieder.

Jürgen Peter im Kurz-Porträt Geboren: 29. September 1961

Wohnort: Luzern

Lebensform: verheiratet, zwei Töchter

Beruf: Immobilienunternehmer Berge oder Seen? Beides

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? TV als Infoquelle

Wein oder Bier? Wein

Fleisch oder vegan? Fleisch

Auto oder ÖV? Beides

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Wo, ist meines Erachtens zweitrangig. Erstrangig ist, dass weiterhin der Spitalleitung, den Ärzten, Pflegern etc. die Entscheidung überlassen wird, wie das Angebot situationsbedingt angepasst werden kann. Da verlasse ich mich auf die Ausbildung und die Kompetenz dieser Fachkräfte.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Das ist falsch, da die Bevölkerung wie auch ich keine Windparks in unseren Bergen / der Natur befürworten. Die Lösung ist der intensive Ausbau der Wasserkraft, wie in meinem Wahlprogramm explizit beschrieben (Unterwasserturbinen im See und in den Flüssen).

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Das ist im aktuellen Haushalt 2023 bereits kompensiert. Ob die Nationalbank (SNB) künftig wieder überweist, ist nicht vorhersehbar. Durch die Einsparungen in vielen Bereichen gemäss meinem Wahlprogramm kann aber auch keine ­Auszahlung der SNB langfristig kompensiert werden.