Kopftuch: Zwei Musliminnen sprechen über ihr Leben

Serie «Erzähl Mal» «Das Kopftuch verändert uns nicht als Menschen» – zwei Luzerner Musliminnen erzählen von ihrem Leben Zwei Frauen tauschen sich darüber aus, welchen Herausforderungen sie sich als kopftuchtragende Musliminnen stellen müssen und wie sie damit umgehen. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 05.10.2022, 16.10 Uhr

Im Bild sind die beiden Kopftuchträgerinnen Michela Nicolino (links) und Mida Ajruloski. Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022)

«Verstehen Sie mich, wenn ich Schweizerdeutsch spreche? Soll ich dir Schnaps in den Kaffee leeren? Schämst du dich nicht, so rumzulaufen? Wirst du gezwungen? Geh dahin zurück, wo du herkommst!» Solche Fragen und Kommentare mussten sich Michela Nicolino und Mida Ajruloski aufgrund ihres Kopftuchs schon anhören.

Die 19-jährige Michela Nicolino lebt mit ihrer Familie in Wikon, die 35-jährige Mida Ajruloski wohnt mit ihren vier Kindern und ihrem Ehemann in Emmenbrücke. Beide gehören der Glaubensrichtung der Sunniten an.

«Ich werde toleriert, aber nicht respektiert»

Nicolino trägt das Kopftuch erst seit rund zwei Monaten. Zwar wuchs die Tourismusstudentin in einer muslimischen Familie auf, doch in ihrer Jugend beschäftigte sie sich nicht mit dem Islam.

Das Interesse für den Islam sei Stück für Stück gekommen. «Ich wollte mich neu in die Religion verlieben und herausfinden, ob ich mich mit dem ursprünglichen Glauben meiner Familie identifizieren kann.» Mit dem Beten sowie dem Verzicht auf Alkohol – Schweinefleisch ass sie schon davor nicht – begann ihr Weg zum Kopftuch.

In den Ferien besuchte sie für zwei Wochen Marokko, die Heimat ihrer Mutter. Dort trug sie erstmals das Kopftuch, womit sie sich «komplett wohlfühlte». Zurück in der Schweiz legte sie es ab, denn sie wusste:

«Es wird ein holpriger Weg, wenn ich hier ein Kopftuch tragen will.»

Nebst dem Studium arbeitet die junge Frau in ihrem Lehrberuf als Köchin. Trotz Bedenken nahm sie nach ihrer Ferienrückkehr all ihren Mut zusammen und fragte in ihrem Betrieb, ob sie das Kopftuch in der Küche tragen dürfe. «Nein, aus hygienischen Gründen ist das nicht möglich», so die erste Antwort. Nicolino wollte es dabei nicht belassen und suchte nochmals den Dialog. «Das war für mich eine schwierige Zeit, doch nach mehreren Gesprächen wurde mir das Tragen des Kopftuchs bewilligt.»

Wohlgefühlt habe sie sich trotzdem nicht. Sie merkte, dass sie zwar toleriert, aber nicht respektiert werde. «Obwohl ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen vorher ein gutes Verhältnis hatte, verspürte ich nicht die Atmosphäre, die ich mir wünschte.» Mittlerweile arbeitet Nicolino in einem anderen Restaurant.

Michela Nicolino (links) und Mida Ajruloski im Café Parterre in der Stadt Luzern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022)

Die Finanzkrise als Auslöser für den Glauben

Ajruloski, die ebenfalls in eine nicht praktizierende Familie hineingeboren wurde, trägt das Kopftuch seit sechseinhalb Jahren. Bei ihr fing alles mit der Finanzkrise 2008 an. Während dieser Zeit arbeitete sie bei einer Bank. «Ich fand es sehr interessant, dass die Finanzkrise in Dubai zum Beispiel wegen des Islamischen Bankwesens nicht so stark ausgeprägt war.»

Ihr Interesse für den Islam wuchs, sie las im Koran, fühlte sich im Glauben wohl und begann zu beten. Das behielt sie zunächst für sich. «Der Glaube per se, besonders der islamische, ist ein negativ behaftetes Thema», erklärt sie. Es brauche Mut und Stärke sowie die Offenheit des Umfelds, um öffentlich zu seinem Glauben zu stehen – «es ist wie ein Outing».

Das erste Mal ein Kopftuch trug Ajruloski während einer Reise durch Saudi-Arabien. Auf dem Weg zurück in die Schweiz habe sie das Kopftuch nicht ablegen können. «Etwas tief im Innern hinderte mich daran. Mit dem Kopftuch fühle ich mich vollkommen.»

Das Kopftuch sei kein Schweizer-Ausländer-Konflikt

Seit die beiden Frauen ein Kopftuch tragen, kommt es vor, dass sich andere über ihren Glauben lustig machen oder die beiden Schweizerinnen mit langsamem Hochdeutsch angesprochen werden. «Ich habe gelernt, dass negative Menschen aus meinem Leben gehen müssen», sagt Nicolino und ergänzt:

«Mir war schnell klar, dass das Kopftuch kein Ausländer-Schweizer-Konflikt ist. Sondern eine Frage der Offenheit und des Respekts gegenüber anderen Religionen.»

Als Ajruloski das Kopftuch neu trug, seien oft Gespräche mit der Nachbarschaft und den Müttern auf dem Spielplatz entstanden. «Ich bevorzuge Gespräche über unangenehme Blicke und Menschen, die respektlose Kommentare in den Raum werfen.» Sie ist überzeugt: «Nur mit Dialogen können wir eine Brücke bauen und den Weg zueinanderfinden.»

Nicolino fügt hinzu: «Wenn die Menschen offen wären und uns zuhören würden, entstünden die meisten Konflikte nicht.» Doch viele gäben ihnen gar nicht die Chance, von ihren Gedanken zu erzählen und so Verständnis für ihre Entscheidung zu schaffen. «Wir werden einfach schubladisiert.» Vorurteile gegen kopftuchtragende Muslimas seien in den Köpfen der Gegnerinnen und Gegnern noch immer stark verankert.

«Dabei sind wir keine Gesellschaft am Rande, der Islam ist in der Schweiz angekommen», sagt Ajruloski. Deshalb verstehe sie nicht, warum kopftuchtragende Frauen berufliche Einschränkungen akzeptieren müssten. Ajruloski selbst unterrichtet Kinderturnen. Ihr Glaube spiele dabei keine Rolle. «Nur, weil ich ein Kopftuch trage, mache ich meine Arbeit nicht schlechter.»

Die Unterdrückung könne nicht verallgemeinert werden

Kritikerinnen und Kritiker argumentieren oft, das Kopftuch sei ein Zeichen der Unterdrückung. Dazu sagt Nicolino: «Leider gibt es tatsächlich Frauen, die mittels Kopftuch unterdrückt werden. Diese Frauen tun mir zutiefst leid.» Aber man könne Einzelfälle nicht auf die Allgemeinheit übertragen. Dieser Meinung ist auch Ajruloski, so würde nur ein ernsthaftes Problem verharmlost.

Für die beiden Luzernerinnen ist das Kopftuch ein Symbol der Stärke und Selbstbestimmung. «Ich zeige von mir, was ich will», so Ajruloski. Ob eine Frau ein Top mit tiefem Ausschnitt, ein Kleid oder ein Kopftuch trage, gehe niemanden etwas an. Für sie ist denn auch klar: «Ich will nicht auf meine Kleidung reduziert werden, denn hinter dem Stoff steckt ein Mensch.»

