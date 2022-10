Serie «Erzähl mal» «Ich musste mir erlauben, wieder glücklich zu sein»: Zwei Hinterbliebene erzählen, wie sie mit dem Suizid ihrer Partner umgehen Caroline Chevin und Kurt Hitz haben ihre Lebensgefährten durch Suizid verloren. Sie sprechen über Erfahrungen und den Umgang mit dem Tod. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Caroline Chevin und Kurt Hitz tauschen sich aus: Sie haben beide eine geliebte Person an Suizid verloren. Bild: Eveline Beerkircher, (Weggis 22. September 2022)

«Meine Frau litt an einer depressiven Störung. Diese kam aus dem Nichts: Zuerst im Winter 2019, nachdem wir nach Meggen gezügelt sind, und ein Jahr später nochmals. Nach wenigen Wochen war die Depression jeweils wieder weg. Doch im Juni 2021 kam sie sehr heftig zurück. Drei Wochen später verabschiedete sie sich an einem Montagmorgen mit der Begründung, sie habe einen Arzttermin und gehe noch zur Coiffeuse. Sie kam nie mehr nach Hause.»

Kurt Hitz erlebte nach dem Suizid seiner Frau verschiedene Gefühle: Enttäuschung, Trauer, Hilflosigkeit. Und Wut? «Niemals. Ich weiss: Meine Frau hat es nicht gemacht, um mir wehzutun, sondern weil sie ihren Schmerzen ein Ende setzen wollte.» Ganz abschliessen kann er aber bis heute nicht, da man ihren Körper nie gefunden hat. Doch Hoffnungen hat der 55-Jährige keine. «Für mich ist der Fall klar. Und wenn man es nicht akzeptiert, kann der Trauerprozess nicht beginnen.»

Reden hat geholfen, zu verarbeiten

Wenn Kurt Hitz über den Tod seiner Frau spricht, wirkt er gefasst. Seine Stimme wird zwar etwas leiser, seine Augen ein wenig wässrig. Doch das Lächeln im Gesicht verliert er nicht. «Es fällt mir mittlerweile leichter, über den Suizid zu sprechen. Überhaupt: Zu reden hat mir geholfen, zu verarbeiten.» Mit Freunden, Familie oder auch in der Selbsthilfegruppe Refugium, so Hitz, der in drei Verwaltungsräten von verschiedenen Unternehmen sitzt.

Kurt Hitz ist ein offener und fröhlicher Mensch. Bild: Eveline Beerkircher, (Weggis 22. September 2022)

Auch die in Weggis lebende Sängerin Caroline Chevin hat sich entschieden, in der Öffentlichkeit über den Suizid ihres Mannes zu sprechen. «Wenn dies nur eine Person dazu bewegt, sich Hilfe zu holen, habe ich mein Ziel erreicht. Denn es ist eine Verschwendung, einen Menschen so zu verlieren.» Darüber zu sprechen, sei für sie nicht immer leicht gewesen. «Ich bin ein sensibler Mensch. Doch meine Einstellung zum Tod ist wie jene zur Geburt: Es ist etwas Natürliches. Aber wir Menschen sprechen nicht gerne darüber, es ist praktisch ein Tabu.»

Dass es anderen unangenehm ist, über das Thema Tod und Suizid zu sprechen, haben beide persönlich erlebt. Kurt Hitz führt aus: «Das Schlimmste für mich waren Freunde, die nicht mit mir darüber reden konnten und den Tod meiner Frau mit keinem Wort erwähnten. Ich dachte, so tot kann sie doch gar nicht sein, wie sie teilweise totgeschwiegen wurde. Das hat mich enttäuscht.» Dabei müsse das Thema nicht abendfüllend sein. Aber kurz an sie zu denken oder sein Beileid auszudrücken, sei wichtig.

Auch Chevin hat erlebt, dass Leute nichts zu ihr sagen. «Ich denke, für viele ist Suizid der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann. Man hat Hemmungen, vor einem Angehörigen darüber zu sprechen, da man die Person schützen möchte.» Doch sie findet, wenn jemand signalisiert, dass er offen über das Thema sprechen kann, sollte man dies tun. «Ich persönlich breche nicht immer gleich in Tränen aus, wenn mich jemand nach meinem Mann fragt, denn für mich ist er ein stetiges Thema. Ich denke jeden Tag an ihn.»

«Ich habe meinen Mann Greg in Neuseeland kennen gelernt, bin für ihn vor acht Jahren ausgewandert. Er hat mir zu Beginn gesagt, dass er Depressionen habe. Aber wir waren frisch verliebt. Ich dachte, das kriegen wir schon hin. Vor vier Jahren reisten unser damals dreijähriger Sohn Kian und ich in die Schweiz. Greg kam zwei Wochen später nach. Einen Tag nach der Anreise nahm er sich das Leben – aus dem Nichts.»

Chevin wie auch Hitz schildern, dass die Depression ihrer Lebensgefährten im Alltag nicht gut ersichtlich gewesen sei– sie wollten nicht zeigen, dass es ihnen schlecht ging. Die 48-Jährige sagt: «Für mich ist eine depressive Person antriebslos und niedergeschlagen. Greg war nichts davon. Er ging oft joggen und immer zur Arbeit.»

Den Hinterbliebenen stellen sich viele Fragen

Auch Hitz und seine Frau waren sehr aktiv. Sie gingen in die Berge, unternahmen Ski- oder Töfftouren und haben ein Ferienhaus im Bündnerland, welches er heute noch oft besucht. Bei ihrer letzten depressiven Phase habe er gespürt, dass es ihr nicht gut gehe. Sie war dann einen Tag stationär in Behandlung. «Doch sie war sehr freiheitsliebend, die räumliche Einengung hat ihr nicht gutgetan. Ich war machtlos.» Am Wochenende, bevor sie sich das Leben nahm, seien sie noch zusammen wandern gegangen.

«Dort ging es ihr gut. Im Nachhinein denke ich, es war für sie wie ein Abschiednehmen. Sie hatte den Entschluss bereits gefasst und war im Reinen mit sich.»

Fragen stellten sich den beiden Hinterbliebenen nach dem Suizid viele: Warum? Wieso dort und zu diesem Zeitpunkt? «Meine Frau hat mir zum Beispiel ein Whatsapp geschrieben, dass sie beim Arzt im Wartezimmer sei – doch sie war ja bereits an einem anderen Ort. Es war ihre letzte Nachricht», sagt Kurt Hitz. Auch Schuldgefühle gab es: Hätte er es verhindern können? «Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ich habe das alles Hunderte Male im Kopf durchgespielt. Irgendwann habe ich Frieden gefunden und akzeptiert, dass es ihre Entscheidung war und ich nichts dafür konnte.»

Caroline Chevin konnte die Schuldgefühle bis heute nie ganz ablegen. Im Kopf wisse sie zwar, dass sie nichts falsch gemacht habe. Es sei seine Bestimmung gewesen, so zu gehen. «Aber ich habe so einen Drang, dass ich immer die ganze Welt retten will. Warum gelang es mir bei meinem Mann nicht? Das wird mich immer begleiten.»

Trost fand sie in ihrer Musik. «Nach seinem Tod habe ich quasi den ‹Tschutt in den Arsch› von ihm gespürt, neue Lieder zu schreiben. Denn er hat mich stets unterstützt und ermutigt. Das war heilend.» Und auch ihr Sohn Kian gab ihr die Kraft, weiterzumachen. «Tagsüber war ich, so gut es ging, für ihn da. Die Trauer kam dann jeweils in der Nacht. Drei Jahre lang konnte ich sehr schlecht schlafen, erwachte immer wieder.»

Die Sängerin Caroline Chevin trägt gerne Farben. Bild: Eveline Beerkircher, (Weggis 22. September 2022)

Mittlerweile habe sich dies wieder eingependelt. Und ihr Sohn sei allgemein gut mit dem Tod seines Vaters umgegangen. «Kinder fragen fadengerade heraus, wenn sie etwas beschäftigt. Dann brauchen sie etwas Zeit zum Verarbeiten und kommen dann wieder, wenn sie etwas wissen möchten», sagt Chevin. Ausserdem lasse ihr Sohn die Erinnerungen an ihren Mann weiterleben. «Noch heute erkenne ich Mimiken oder Bewegungen von Greg in Kian wieder.»

«Ich habe mich für das Leben entschieden»

Seit seinem Tod habe sie selber nie Suizidgedanken gehabt, erzählt sie. Bei Kurt Hitz war dies anders: Er hatte viele. «Manchmal habe ich auch konkret überlegt, wie ich es machen soll. Schliesslich hat mir aber der Mut gefehlt.» Ein einschneidendes Erlebnis war dabei ein schwerer Töffunfall im letzten Herbst. «Dort sagte ich zu meinen Freunden auf der Unfallstelle: ‹Jetzt könnte es soweit sein.›» Doch die Zeit war noch nicht gekommen. «Dann habe ich mich einmal hingesetzt und mich intensiv damit auseinandergesetzt, ob ich sterben oder leben wollte. Ich entschied mich für Letzteres – und seither konnte ich die Gedanken beiseite legen.»

Mittlerweile kehrt die Trübseligkeit bei Kurt Hitz nicht mehr so oft ein – auch das Alphorn nimmt er wieder hervor. «Ich konnte eine Zeit lang nicht mehr spielen, auch Musik im Radio habe ich nicht mehr gehört. Musik war unser gemeinsames Hobby, meine Frau spielte leidenschaftlich gerne Schwyzerörgeli. Heute kann ich Musik wieder geniessen.» Seit ein paar Wochen hat er ausserdem eine neue Partnerin, die ihren Mann an Krebs verloren hat. «Wir verstehen einander deswegen sehr gut und können über den Tod sprechen. Sie ist eine wichtige Stütze für die nächsten Phasen in meinem Leben», sagt er.

Auch Caroline Chevin kann wieder leichter durchs Leben gehen.

«Ich bin so lebenbejahend, tanze und singe gern, trage farbige Kleider. Ich musste mir irgendwann erlauben, wieder glücklich zu sein.»

Sie sieht den Suizid ihres Mannes als Ereignis in ihrem Leben, auf welches sie nicht reduziert werden möchte. «Jede Person hat ihr Rucksäckli, Suizid ist schlussendlich wie ein anderer Tod auch.» Von der Gesellschaft wünscht sie sich auch, dass offener über das Thema Suizid gesprochen wird. «Wir sollten einander besser zuhören und sich Zeit für sein Gegenüber nehmen. Es ist ausserdem keine Schwäche, wenn man sich Hilfe holt, sondern eine Stärke.»

Hier gibt es Hilfe Das Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 oder www.143.ch ist rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da. Das Angebot dieser niederschwelligen Anlaufstelle für emotionale Erste Hilfe ist kostenlos und anonym. Es kann per Telefon, E-Mail oder Chat Hilfe gesucht werden – am einfachsten ist der Einstieg über www.143.ch. Das Beratungstelefon der Luzerner Psychiatrie ist rund um die Uhr für Direktbetroffene von psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige unter 0900 85 65 65 erreichbar. Hinterbliebene nach Suizid können sich an den Verein Refugium wenden: www.verein-refugium.ch Mit dem Ziel, Suizide und Suizidversuche zu reduzieren, hat die Luzerner Psychiatrie AG gemeinsam mit weiteren Trägern das Projekt Sero (Suizidprävention Einheitlich Regional Organisiert) ins Leben gerufen. Auf der Webseite www.sero-suizidprävention.ch gibt es Informationen und Tipps sowie vergünstigte Teilnahmen an ensa-Gesprächskursen, in denen man lernt, wie das Thema Suizidgedanken angesprochen werden kann. Die Kurse sind ein Angebot von Pro Mente Sana, die auch kostenlose Beratung für Betroffene, deren Angehörige und Nahestehende sowie weitere Bezugspersonen anbieten. Natürlich kann man sich auch vertrauensvoll an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen