Sicherheit Kanti Alpenquai hat mehr Überwachungskameras als die Luzerner Gefängnisse An den meisten Luzerner Kantonsschulen sind Überwachungskameras installiert. Laut der Regierung wirken diese präventiv gegen Vandalismus und andere Straftaten. Ein Kantonsrat hat dennoch offene Fragen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 28.03.2023

Exklusiv für Abonnenten

Um gegen Vandalismus und andere Straftaten vorzugehen, installieren immer mehr Luzerner Schulen Überwachungskameras. Zuletzt hat die Kantonsschule Sursee mit dieser Massnahme gedroht, nachdem dort Toiletten verwüstet und Fluchtwege blockiert worden waren. Noch ist Sursee eine der letzten Kantonsschulen, die frei von Überwachungskameras sind. Das zeigt ein Blick auf die öffentliche einsehbare Liste zur Videoüberwachung in kantonalen Einrichtungen.

Eine Videokamera überwacht einen Pausenplatz. Symbolbild: Pascal Meier

Die Kantis in Luzern, Reussbühl, Baldegg, Willisau und Beromünster verfügen bereits über Kameras. In der Kanti Alpenquai sind sage und schreibe 23 Überwachungskameras installiert – das sind mehr als in den Justizvollzugsanstalten Grosshof (22) und Wauwilermoos (9).

Andere Massnahmen werden geprüft

Der Luzerner SP-Kantonsrat Urban Sager hat eine Anfrage zur Videoüberwachung an Luzerner Schulen eingereicht. Er wollte unter anderem wissen, ob vor dem Einsatz von Kameras andere Massnahmen geprüft werden und wie der Umgang mit den Aufzeichnungen geregelt ist. In ihrer Antwort verweist die Kantonsregierung auf den präventiven Charakter von Überwachungskameras, den sie laut Polizei haben. «Zudem ist die Videoüberwachung ein wichtiges Element bei der Täterermittlung», schreibt die Regierung.

Zur Situation an den Schulen sagt sie, diese hätten teilweise Probleme mit Vandalismus und anderen Straftaten. «Mehrheitlich kriegen sie dieses Problem mit verschiedenen Massnahmen zwar in den Griff, leider gibt es aber auch Situationen, in denen Überwachungskameras unumgänglich sind.» Vorher seien jedoch andere Wege geprüft worden, etwa die Thematisierung der Vorfälle im Unterricht oder zusätzliche Kontrollgänge durch Personal oder Sicherheitsorgane.

«Alles verhindern kann man nicht»

Urban Sager ist mit der Antwort auf seine Anfrage teilweise zufrieden. «Die Regierung zeigt auf, dass es eine rechtliche Grundlage für die Installation von Überwachungskameras gibt. Das ist gut.» Aber: «Sie antwortet ausweichend auf die Frage, wie stark man andere Massnahmen prüft.» Er unterstütze einen kooperativeren Ansatz mit den Schülerinnen und Schülern. «Man muss mit den Schülerinnen und Schülern über solche Vorfälle sprechen und ihnen die Konsequenzen aufzeigen. Sie sollen einsehen, warum etwas nicht in Ordnung ist.»

Sager sagt aber auch: «Alles verhindern kann man nicht. Es wird argumentiert, Überwachungskameras hätten geholfen, Vandalismus zu verhindern. Aber zu welchem Preis?» Zumal der Umgang mit dem Videomaterial sehr sensibel sei. «Wie viele Leute haben Zugang zu diesen Aufnahmen? Sind diese Prozesse klar geregelt? In der Praxis ist das nicht so unproblematisch, wie es die Regierung darstellt.»

Nur eine Person kann Material sichten

Einer, der wissen muss, wie es in der Praxis ist, ist Hans Hirschi. Vergangenen Herbst sagte der Rektor der Kantonsschule Alpenquai gegenüber unserer Zeitung: «Die Kameras dienen primär dazu, Diebstähle und Sachbeschädigungen zu verhindern und aufzuklären.» Zum Prozess, wann und in welcher Form Material gesichtet wird, sagt er jetzt: «Die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen erfolgt auf Anweisung von Schulleitungsmitgliedern durch den zuständigen Mitarbeiter.» Laut Hirschi hat also nur eine Person die Möglichkeit, das Videomaterial zu sichten.

Zur Frage von Urban Sager, wie sich die Situation an den kommunalen Schulen darstellt, antwortet die Regierung, dafür seien die Gemeinderäte zuständig. Die Gemeinde Reiden zum Beispiel hat kürzlich ihren Videoüberwachungsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Auf dem Gemeindegebiet sind insgesamt vierzig Kameras im Einsatz, installiert auf Schul- und Sportanlagen. Einen Fall für die Polizei gab es keinen. Die Gemeinde bilanziert: «Dass im Jahr 2022 keine Vorkommnisse festgehalten sind, zeigt auf, dass die Videokameras ihren Zweck, nämlich die Verhinderung und Ahndung von Straftaten, erfüllen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen