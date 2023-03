Verein bietet neue Kurse für sichere Begegnungen mit Mutterkühen

Wandersaison Wenn Kühe und Hunde die Wanderlust trüben – Verein Luzerner Wanderwege bietet neue Kurse für mehr Sicherheit Der Volkssport Wandern zieht wieder viele Personen in die Natur. Damit steigt auch das Risiko für Vorfälle. Dieses will der Verein Luzerner Wanderwege mit neuen Kursen reduzieren. Susanne Balli 22.03.2023, 07.21 Uhr

Die sichere Begegnung mit Mutterkühen will gelernt sein. Bild: PD

Der Frühling kommt und mit ihm die Lust aufs Wandern. Jedes Jahr zieht es Tausende von Personen in die Berge. Doch der einfache Zugang zum Wandern birgt Risiken. Sei es durch schlechte Vorbereitung der Wandertouren oder durch unliebsame Begegnungen mit Mutterkühen oder Herdenschutzhunden.

Der Verein Luzerner Wanderwege will Abhilfe schaffen. Neu führt er mehrere Weiterbildungskurse an, die sich an alle richten, welche sich mehr Sicherheit auf den Wanderwegen wünschen. So bietet der Verein neben Kursen rund um die Tourenplanung und zu anspruchsvollem Bergwandern auch je einen Kurs an, der die Begegnung mit Mutterkühen sowie mit Herdenschutzhunden thematisiert. Ein weiterer Kurs behandelt den Umgang mit Höhenangst.

Immer wieder Anrufe von Betroffenen

«Wir bieten vom Verein her ganz neu diese Kurse an», sagt die Medienverantwortliche Ramona Fischer auf Anfrage. Dabei habe man sich Graubünden als Vorbild genommen, wo es ähnliche Kurse schon einige Jahre gebe. «Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Anrufe von Wanderinnen und Wanderern erhalten, die auf ihrer gewählten Route nicht weiterkamen wegen Mutterkühen, die ihre Jungen verteidigen wollten oder wegen Herdenschutzhunden», sagt Fischer. Gerade im Entlebuch sei es in der Vergangenheit zu einzelnen Konflikten gekommen. «Deshalb ist auch der Tourismus vor Ort an solchen Kursen interessiert.»

Die Teilnehmenden werden sensibilisiert und geschult, wie sie sich richtig verhalten, um brenzlige Situationen mit Mutterkühen oder mit Herdenschutzhunden zu vermeiden. «Wenn Herdenschutzhunde im Einsatz sind, wird das auf den Online-Wanderkarten ausgewiesen. Bei Mutterkühen ist das nicht der Fall», sagt Fischer. Dies sei gar nicht möglich, da es schlicht zu viele seien und diese sich auch nicht immer am selben Ort befinden würden.

Die Kurse, die in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und dem Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Schüpfheim entwickelt wurden, bieten neben einem theoretischen Teil auch konkrete Übungen vor Ort. Dort lerne man anhand der Live-Situation, wie man sich am besten verhalte.

Ramona Fischer hat selber einen Kurs im Bündnerland absolviert. «Plötzlich trafen wir auf einen Stier mitten in der Herde, der Interesse an den Kühen bekundete. Das war keine Show, sondern echt.» Es gehe darum, die Instinkte der Tiere kennen zu lernen und sich mit ihrem Verhalten und ihren Reaktionen auseinanderzusetzen. Aber auch um konkrete Fragen, wie man überhaupt eine Mutterkuh erkenne oder wie viel Abstand tatsächlich nötig sei, um Konflikte zu vermeiden.

Auch der Wolf wird thematisiert

Beim Kurs zu den Herdenschutzhunden werde auch das Thema Wolf und mögliche Begegnungen mit dem Tier angeschnitten. Dies sei besonders im Hinblick auf das Verhalten der Herdenschutzhunde relevant. Fischer erklärt: «Hatten die Hunde in der Nacht eine Begegnung mit einem Wolf, stehen sie am Tag danach möglicherweise unter Strom und reagieren dementsprechend, wenn sich jemand der Herde zu stark nähert.»

Eine besonders herausfordernde Situation sei sowohl bei den Mutterkühen wie auch bei den Herdenschutzhunden, wenn ein eigener Hund mitgeführt werde. Auch diese Situationen werden in den Kursen besprochen, und es werden Möglichkeiten aufgezeigt. Da könne es durchaus auch mal sein, dass Umkehren nötig werde.

Das Interesse für das neue Angebot des Vereins Luzerner Wanderwege ist laut Fischer vorhanden, es seien bereits für alle Kurse Anmeldungen eingegangen. Pro Kurs können 20 Personen teilnehmen, für Mitglieder des Vereins sind die Angebote günstiger als für Nichtmitglieder.