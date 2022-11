Podium Chance Miliz: Diese Folgen hat der Krieg für die Schweiz

Sicherheit Welche Lehren zieht die Schweiz aus dem Ukraine-Krieg? Experten machen in Luzern Lösungsvorschläge An der Diskussionsplattform «Chance Miliz» in Luzern haben sieben Sicherheitsexperten über den Krieg in Europa gesprochen – auch ein Luzerner Regierungsrat äusserte sich. Niels Jost Jetzt kommentieren 10.11.2022, 22.16 Uhr

Was lange undenkbar gewesen war, ist traurige Realität. In Europa herrscht Krieg. Welche Folgen hat das für die Schweiz, für unsere Sicherheit? Und wie soll sich die Armee angesichts dieser veränderten Bedrohungslage vorbereiten?

Darüber haben am Donnerstagabend sieben Sicherheitspolitiker und -experten an der Diskussionsplattform «Chance Miliz» im Armee-Ausbildungszentrum Luzern gesprochen. OK-Präsident und Militärhistoriker Alexander Krethlow sagte zu Beginn vor den rund 200 Anwesenden, davon viele in Militärkleidung:

«Krieg ist in Europa wieder Mittel zur Durchsetzung politischer Machtansprüche geworden.»

Die Schweiz müsse sich gut überlegen, wie sie als neutrales Land damit umgehe.

Oberst und OK-Präsident Chance Miliz Alexander Krethlow im Armee-Ausbildungszentrum. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. November 2022)

Eine Antwort darauf hatte Thierry Burkart. Der Präsident der FDP Schweiz und der Allianz Sicherheit Schweiz plädierte für mehr finanzielle Mittel für die Armee. Denn:

«Die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ist nicht gegeben.»

Dies sei keine Kritik an der Armee, sondern an der Politik, welche die Gelder spreche. Ausserdem sei es wichtig, Partnerschaften mit anderen Ländern einzugehen. «Den Nato-Beitritt lehne ich wegen unserer Neutralität ab», sagte der Aargauer Ständerat, «aber wir sollten uns mehr sicherheitspolitische Möglichkeiten schaffen, um uns im Kriegsfall verteidigen zu können.» Bei der Luftwaffe arbeite die Schweiz bereits mit Nachbarländern zusammen. «Wieso geht das nicht auch bei den Bodentruppen?», fragte Burkart rhetorisch.

Auf dem Podium im Armee-Ausbildungszentrum (von links): Thierry Burkart, Marcel Berni und Stefan Brupbacher. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. November 2022)

Gute Vernetzung der Truppen sei zentral

Eine Antwort lieferte René Wellinger zwar nicht. Doch der Divisionär und Heereskommandant der Schweizer Armee sagte, dass es nicht nur funktionierende Bodentruppen brauche, sondern ein Zusammenspiel aller Einheiten, ob in der Luft oder im Cyberraum. Zentral sei eine gute Vernetzung. Dadurch könnten die verschiedenen Einheiten rasch verlegt werden, um an einem spezifischen Ort ein Übergewicht zu erlangen.

Apropos Cyberraum: Am Podiumsgespräch nahm auch Philippe Vuilleumier teil, Leiter Group Security bei der Swisscom. Er sei vom russischen Angriff auf die Ukraine überrascht gewesen. Vuilleumier hätte erwartet, dass die Russen das Vorpreschen am Boden mit massiven Cyberangriffen begleiten würden.

Doch nichts dergleichen sei geschehen. Auch in der Schweiz habe es beim Ausbruch des Krieges im Februar nicht mehr Hackerattacken gegeben. Dennoch gelte es, sich weiter darauf vorzubereiten – insbesondere die «kritische Infrastruktur» zu schützen.

Ihren Beitrag leisten wolle ebenso die Industrie. Denn diese sei in der Schweiz sehr gut aufgestellt, beteuerte Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Allerdings fügte er an:

«Es braucht nicht nur Kooperationen im Verteidigungsbereich, sondern auch in der Industrie.»

Nur so könne die auf den Export orientierte Schweiz marktfähig bleiben.

In die gleiche Kerbe schlug Marcel Berni. Der Strategieexperte an der ETH-Militärakademie zeigte auf, wie viele Länder ihre militärischen Leistungen outsourcen würden. Kein Wunder bekundeten viele Mühe, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, weil sie selber keine Reserven mehr hätten, so Berni.

Paul Winiker will Zivilschutz und -dienst vereinen

Am Anlass wurde allerdings nicht nur über globale und nationale Herausforderungen gesprochen. So wies der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) auf ein kantonales Problem hin: den Personalmangel im Zivilschutz. Er sprach sich daher für die Zusammenlegung mit dem Zivildienst aus, wie es auch der Bundesrat fordert. Winiker sagte: «Das ist eine Chance, die wir jetzt nutzen sollten.»

Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. November 2022)

