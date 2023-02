Skigebiet Sörenberg Einmal 40 Franken, dann 66 – das neu eingeführte, dynamische Preismodell steht in der Kritik Die Bergbahnen in Sörenberg haben die Fixpreise abgeschafft. Manche finden’s gut, andere nicht. Zu teuer, zu wenig familienfreundlich, so die Kritik. Vermutet wird auch eine versteckte Preiserhöhung. Livia Fischer Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Wer spontan seine Ski schultern und ein sonniges Wochenende auf den Pisten in Sörenberg geniessen will, kommt dieses Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit teurer als noch in der vergangenen Saison. Die Ticketpreise sind nämlich dynamisch; sie variieren je nach Buchungsdatum, Saisonphase, Wochentag, Auslastung und Wetterprognose. Der Algorithmus passt die Preise täglich an.

Sörenberg ist ein beliebtes Skigebiet bei Familien. Bild: Manuela Jans-Koch (8. Januar 2021)

Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch: Wer frühzeitig bucht, profitiert. Während ein Tagesticket für Erwachsene vor einem Jahr noch 54 Franken kostete, gibt es dieses nun im Bestfall 25 Prozent günstiger. Die Spannbreite bewegt sich zwischen 40 bis 66 Franken. Wer Billette für unter 45 Franken erwerben will, muss sie derzeit mit einem Monat Vorlauf kaufen.

Der vergangene Samstag wiederum zeigte, wann sich die Tickets im oberen Preissegment bewegen: Wer die Karte kurz vor der Fahrt kaufte, gab 62.20 Franken aus. Zwar war an diesem Tag der Himmel verhangen, doch die hohe Nachfrage – es waren 8000 Leute in den Bergen – drückte den Preis nach oben, erklärt Direktor René Koller.

Ein «unfaires» System

Diese Berechnung geht nicht für alle Nutzenden auf – oder ist ohne Erklärung zumindest nicht nachvollziehbar. So herrschte bei einem Leser, der sich bei unserer Zeitung meldete, etwa grosses Unverständnis darüber, warum Billette bei Schlechtwetter kurzfristig nicht viel günstiger werden. Überhaupt würden die dynamischen Preise in seinem Umfeld «heiss diskutiert».

Das neue System sei «unfair», schiesse mit den «meistens viel zu teuren Preisen» übers Ziel hinaus und sei oft nicht familienfreundlich. Wer schulpflichtige Kinder habe, sei auf die teureren Wochenendtage und Ferien angewiesen. Die Tickets weit im Voraus zu kaufen, sei wegen des Wetterrisikos unpraktisch.

Günstiger in die Skiferien

Diese Art der Kritik wurde in den vergangenen Wochen in mehreren Medien aufgegriffen, denn das dynamische Preismodell ist in der Schweiz weit verbreitet. Zwei Drittel der grossen Skigebiete wenden es bereits an, Tendenz steigend.

Der Geschäftsführer der Sörenberg Bergbahnen, René Koller. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 24. November 2021)

Dass sich nicht alle Gäste über die dynamischen Preise freuen, weiss auch Koller. «Wenn man etwas Neues einführt, gibt es immer solche, die das nicht gut finden. Wir bekommen aber auch sehr viele Komplimente von Familien, die jedes Jahr in der gleichen Woche Skiferien bei uns machen und nun viel günstiger fahren.»

Auch jene, die Teilzeit arbeiten – ein Trend, der stetig zunimmt –, wollen die Bergbahnen so auf die Piste locken. Dies scheint zu funktionieren. «Für eine detaillierte Auswertung ist es noch zu früh, aber wir haben gegenüber dem Vorjahr nun mehr Leute, die unter der Woche Ski fahren.»

Zocken wie im Lotto

Zurück zu den Kosten. Wer sich diese im Webshop anschaut, könnte tatsächlich meinen, dass sich hinter dem dynamischen Preismodell eine indirekte Preiserhöhung versteckt. Mitte Woche wollten die Bergbahnen für die Billette für den kommenden Samstag und Sonntag, an denen schönes Wetter vorausgesagt wurde, 60 Franken. Fürs darauffolgende Wochenende lagen die Preise bereits bei den ursprünglichen 54 Franken.

Von «10vor10» auf das beliebte Preismodell angesprochen, vergleicht es Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, mit Glücksspielen. Man wolle den Leuten vermitteln: Wenn sie am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt buchen, landen sie einen guten Treffer wie im Lotto. «Dabei nimmt man ihnen mehr Geld aus dem Sack.» Zudem gibt es laut einer Studie der Hochschule Luzern von vor zwei Jahren Indizien dazu, dass Skigebiete mit der dynamischen Strategie den Durchschnittspreis deutlich verbessern können. Dies sagt Projektleiter Philipp Lütolf im Fernsehbeitrag.

Mehreinnahmen machen Strompreise nicht wett

Koller wehrt sich gegen den Vorwurf, dass das Skifahren in Sörenberg generell teurer wurde. Er betont: «Man darf nicht immer nur von den höchsten Preisen reden, sondern muss auch die günstigeren Möglichkeiten sehen. Wer es richtig nutzt, profitiert vom neuen Modell.» Mehreinnahmen werden die Bergbahnen voraussichtlich trotzdem generieren. Wie viel, sei schwierig abzuschätzen. Koller rechnet mit 4 bis 5 Prozent; bei einem jährlichen Winterbetriebsumsatz von 8,5 Millionen wären das bis zu 400’000 Franken.

Diese können die Mehrausgaben jedoch bei weitem nicht abfedern – allein die Energiekosten seien um mindestens eine Million höher als im Vorjahr. Hinzu kommt die Teuerung, die sich in allen Bereichen niederschlägt. Darum strebt Sörenberg eine Effizienzsteigerung an. Gelingen soll diese mit einem besser laufenden Sommergeschäft – «etwa dank des neuen Retrofit-Projekts Rothorn und der weiteren Inszenierung im Mooraculum» – sowie mit der Digitalisierung.

Dazu gehören eben auch die dynamischen Preise. «Nicht nur für den Gast ist es komfortabler, ohne Anstehen direkt in die Gondel zu sitzen, auch wir haben viel weniger Aufwand, als wenn das Ticket am Schalter einer der sieben Talstationen gelöst wird.» Seit Einführung der dynamischen Preise geht ein Viertel aller Billette online weg, ohne diesen Anreiz lag der Wert früher bei unter 10 Prozent. Ganz zufrieden ist Koller damit noch nicht: «Langfristig zielen wir auf einen Online-Anteil von mindestens 50 Prozent ab.»

