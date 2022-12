Wärme und Regen machen Zentralschweizer Skigebiete zu schaffen

Zentralschweiz «Der Berg ist offen – nur die Skianlagen haben geschlossen»: Wärme und Regen machen Schneesportgebieten zu schaffen Nach einem erfolgreichen Start in die Saison kämpfen Zentralschweizer Skigebiete gegen den schmelzenden Schnee – und das ausgerechnet an den zum Skifahren beliebten Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Vor allem in den tieferen Lagen macht sich der Wetterumschwung bemerkbar. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 27.12.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Höher gelegene Skigebiete wie jenes auf dem Titlis haben noch genügend Schnee. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Die Freude war von kurzer Dauer: Als die Zentralschweizer Skigebiete vor einigen Wochen in die Saison starteten, stimmten Wetter und Schneeverhältnisse, die Skifahrerinnen und Snowboarder kamen in Scharen. Nun, nach dem Wärmeeinbruch und dem Regen der letzten Tage, sieht es etwas anders aus.

Im Skigebiet Klewenalp-Stockhütte etwa sind mit Ausnahme der Bahnen auf die Stockhütte und die Klewenalp alle Anlagen und Pisten geschlossen. «Wir haben zu wenig Schnee, vielleicht fünfzehn bis zwanzig Zentimeter, wenn es hoch kommt. Stellenweise schauen auch Steine heraus», sagt Heinz Rutishauser, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. Hohe Temperaturen, Wind und Regen hätten den Schnee zum Verschwinden gebracht – nachdem man bei sehr guten Schneeverhältnissen in die Saison gestartet sei.

Heinz Rutishauser, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 12. Dezember 2022)

Zu warm für technischen Schnee

Ähnliches berichtet René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG. Am Eröffnungswochenende vom 17. und 18. Dezember seien etwa drei Viertel der Anlagen gelaufen. Aktuell sind von den 17 Anlagen noch drei in Betrieb – Wärme und Regen lassen grüssen. Koller erklärt: Im Gegensatz zu technischem Schnee sei Naturschnee viel weniger resistent gegenüber Regen, und um technischen Schnee zu produzieren, sei es aktuell zu warm.

René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG. Bild: Dominik Wunderli (Sörenberg, 27. August 2022)

Während sich die Verhältnisse auf dem Brienzer Rothorn mit seinen 2200 Metern weiterhin gut präsentieren, sei die Situation vor allem im Dorfgebiet schwieriger. Dort seien nur die Sesselbahn Sörenberg-Platz und die dazugehörige Piste sowie die Gondelbahn auf die Rossweid mit dem Kinderland offen, so Koller.

«Letztes Jahr hatten wir einen der besten Winter seit 10 Jahren – das ist schon bitter.»

Aber, relativiert er: In den sieben Jahren, in denen er als Direktor amtiere, seien solche Phasen immer mal wieder vorgekommen.

Weniger Probleme in höheren Lagen

Weniger stark betroffen sind Skigebiete wie Engelberg-Titlis, das nicht nur nordseitig liegt, sondern auch auf bis zu 3000 Meter führt und damit eines der höchsten Skigebiete im Alpenraum ist. Hier sind bis auf eine, die noch vorbereitet werden muss, alle Anlagen offen. Er sei am Stephanstag jede Piste abgefahren, erzählt Mediensprecher Urs Egli. «Und die Schneeverhältnisse sind bis zum Trübsee auf 1800 Metern nach wie vor tadellos.» Zwischen 1300 und 1000 Metern hingegen sei der Schnee etwas weicher. Insgesamt sei die Schneemenge aber unter dem Durchschnitt: 62 Zentimeter hat es etwa auf dem Titlisboden auf einer Höhe von 2150 Metern. «Im Vergleich zum Rest der Schweiz sind wir aber happy. Andere Regionen hat es härter getroffen», sagt Egli.

Urs Egli, Mediensprecher bei Titlis-Engelberg. Bild: PD

Auch im Skigebiet Melchsee-Frutt sind, Stand Dienstagnachmittag, alle Anlagen bis auf zwei Pisten offen. Auf 2000 Höhenmeter messe man etwa 80 Zentimeter Schnee, sagt Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Wegen des anhaltenden Regens musste man sogar um Weihnachten herum Drainagen legen, damit das Wasser abfliessen konnte, erzählt Dommann. «Auf den Pisten konnten wir die Situation dank des technischen Schnees aber halten.» Man habe im Kältefenster Ende November/Anfang Dezember viel technischen Schnee vorproduziert, um die Pisten zu präparieren.

Daniel Dommann, Geschäftsführer der Bergbahnen Melchsee-Frutt. Bild: Kristina Gysi

Auch in Andermatt sind 21 von 22 Anlagen geöffnet. Allerdings: Es fehle im ganzen Gotthardgebiet an Schnee, sagt Ignaz Zopp, Head of Mountain Operations der Andermatt-Sedrun Sport AG. Zwar habe die Skiarena einen Grossteil der Pisten geöffnet, Lücken gebe es jedoch am Schneehüenerstock und am Gemsstock, wo der Russi Run wegen Schneemangel geschlossen ist. Ebenfalls geschlossen sei die Talabfahrt vom Nätschen nach Andermatt.

Wichtige Tage für Skigebiete

Der Regen und die geschlossenen Anlagen wirken sich auf die Zahl der Gäste aus – und das gerade in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, die traditionell beliebt sind zum Skifahren. «Es sind mitunter die wichtigsten Tage. Das schlägt sich auf die Rechnung nieder», sagt Dommann von den Sportbahnen Melchsee-Frutt. Auch Heinz Rutishauser vom fast komplett geschlossenen Skigebiet Klewenalp sagt:

«Was in dieser Zeit nicht erwirtschaftet wird, holt man nicht mehr auf.»

Die Hoffnung hat er trotzdem nicht aufgegeben: «Wir glauben fest daran, dass der Winter noch kommen wird. In früheren Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass er zum Teil bis weit in den Frühling hineinreicht», sagt Rutishauser. Und leer bleibe die Klewenalp trotz fehlenden Skifahrerinnen und -fahrern nicht: Die Restaurants hätten offen, die Temperaturen lockten zu Wanderungen, zudem fänden an Silvester Partys statt, so Rutishauser. «Der Berg ist offen – nur die Skianlagen haben geschlossen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen