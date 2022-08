35'000 Leute waren am Slowup auf den Seetaler Strassen unterwegs

Slow Up 35'000 Personen waren unterwegs und machten die Seetaler Strassen zu einem Volksfest Bei bestem Wetter überstieg die Teilnehmeranzahl des achten Slow-up Seetal gar die Erwartungen. Mit Velo, Rollschuhen oder zu Fuss waren auch viele Familien unterwegs. Salome Erni 21.08.2022, 20.21 Uhr

35'000 Teilnehmende nutzten die autofreien Strassen am Slow-Up Seetal. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Mit dem Besucheransturm wurden gar die Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Bereit für 25 Kilometer freie Fahrt? Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Der Slow-Up startete in Hochdorf. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Diese Teilnehmenden waren offenbar bestens gelaunt unterwegs. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Dass es nicht nur mit Velo geht, zeigen diese beiden Teilnehmenden. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Und Slow-Up klappt auch mit normalerweise motorisierten Vehikeln. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Am Slow-Up darf eine gute Verpflegung nicht fehlen. Viele lokale Vereine boten ein Gastro-Angebot an. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Die Dorfvereine sorgten auch für Unterhaltung. Bei jüngerem... Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) ...und erwachsenem Publikum. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Stau gibt es eben nicht nur bei Autos. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Die Sonnenbrille war nötig, denn auch die Sonne liess sich blicken. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Glücklicherweise gab es dieses Jahr keine schweren Unfälle. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Im Tandem unterwegs – mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Bestens gelaunt und hübsch geschmückt zum Slow-Up. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Gemeinsam unterwegs zu sein, bei bestem Wetter und angenehmen Temperaturen, macht diesen Velofahrerinnen offenbar Spass. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Auch am diesjährigen Slow-Up nutzten viele Familien die autofreien Strassen. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022) Die Veranstalter freuen sich über die achte Ausgabe des familientauglichen Volksfests – und versprachen bereits die nächste. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022)

Für einmal sind es nicht Autos, die auf den Strassen rund um den Baldeggersee an Velofahrenden vorbeizischen. Links und rechts, vorne und hinten: Es sind nur Gefährte zu sehen, die mit Muskelkraft betrieben werden. 35'000 Personen nahmen am Sonntag am Slow-up Seetal teil und umrundeten mit dem Velo, zu Fuss oder auf Rollschuhen den Baldeggersee, so die Organisatoren in einer Mitteilung. Damit überstieg die Teilnehmeranzahl gar die Erwartungen um 5000 Anmeldungen. Zum achten Mal waren die Seetaler Strassen auf einer Länge von 25 Kilometern für Autos gesperrt.

Der Start war auf dem Brauiplatz Hochdorf, wo das sportliche Publikum von Ständerat und Slow-up-OK-Präsident Damian Müller begrüsst wurde. Er zeigt sich beeindruckt über die Vorfreude bei den Teilnehmenden und bei den Vereinen, welche Beizlis und Restaurants entlang der Strecke betrieben. Müller lässt sich zitieren:

«Sie haben den diesjährigen Slow-up Seetal einmal mehr zum Erlebnis gemacht.»

Geschäftsführer Fabian Kathriner hingegen freut sich, dass so viele Familien teilnahmen und auf ihren Zweirädern nicht auf den Autoverkehr aufpassen mussten.

Der Slow-up Seetal zog dieses Jahr besonders viele Teilnehmende an – was sicher auch am schönen Wetter lag. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 21. August 2022)

Nur kleine Zwischenfälle und Aussicht auf eine nächste Ausgabe

Keine Autos bedeutet aber nicht, dass es keine Verletzungen gab. Zwar seien keine schwerwiegenden Unfälle passiert, doch auf der Strecke kam es zu mehreren kleinen Zwischenfällen. Dank gut 120 Helfenden, die für die Streckensicherheit zuständig waren, seien diese aber jeweils rasch geklärt worden.

Ob es einen Slow-up Seetal 2024 geben wird, steht erst im nächsten Frühjahr fest. Gemäss OK-Präsident Müller werde aber alles daran gesetzt, damit das Publikumsmagnet in zwei Jahren wieder durchgeführt werden könne. Hoffentlich bei genauso schönem Wetter wie dieses Jahr.