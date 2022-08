Sörenberg «Eine vo üs»: Zu Besuch im Reich von Schwingerkönig Joel Wicki Einen Tag nach dem Triumph in Pratteln ist der Stolz auf Schwingerkönig Joel Wicki in seiner Heimatgemeinde gross: Ein Augenschein in Sörenberg. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.57 Uhr

Eigentlich müsste Sörenberg beben. Eigentlich müsste hier die Hölle los sein. In diesem Nest, das sich nach dem Esaf-Triumphzug von Schwinger Joel Wicki nun Königreich nennen darf.

Sörenberg freut sich über seinen Schwingerkönig Joel Wicki. Bild: Boris Bürgisser (Flühli-Sörenberg, 29. August 2022)

Aber vielleicht liegt es genau daran: Das Schwingen ist weltweit die einzige Monarchie, in der die Könige bodenständig bleiben.

Joel, der Chrampfer

Und so verläuft der Alltag in Sörenberg auch einen Tag nach dem Festsieg von Wicki in geregelten Bahnen. Das Leben geht weiter. Das muss es auch. Es wartet das Vieh, der Strassenbau, die Gäste in der Beiz. Die Sörenberger sind Arbeiter und Joel Wicki ist einer von ihnen.

Nur einen Tag nach dem Auftritt in Pratteln ist auch er zurück, aber so richtig fassen kann man ihn nicht. Stattdessen jagt ein Medientermin den nächsten. Auf einen Schlag sind zahlreiche Journalisten im 2000-Seelen-Dorf. Für einmal sind mehr Stative als Wanderstöcke zu sehen, mehr Kameraleute als Hobbyfotografen, die das Bergpanorama ablichten.

Und alle, denen man die Mikrofone entgegenstreckt, erzählen dieselbe Geschichte: die von Joel Wicki, dem Chrampfer.

Das sagen die Passanten in Sörenberg zum Sieg von Wicki. Video: Roman Loeffel (Sörenberg, 29. August 2022)

«Er hatte schon als Bub einen unglaublichen Willen», sagt Blanca Blaser, die Wicki als Nachbarin hat aufwachsen sehen. Stets habe er seinem Onkel beim Zäunen geholfen:

«Er hat tagelang gearbeitet, nie wurde es ihm zu viel.»

Genau diese Ausdauer sei es, die ihm zum Titel verholfen habe. «Ich sehe es heute noch vor mir», sagt sie.

Joel, der Bodenständige

Auch Marco Schnider vom Alpenrösli kennt Joel Wicki «seit es ihn gibt». Er sei ein «geiler Siech». Ein bodenständiger Sörenberger durch und durch. Einfach «eine vo üs halt». Dementsprechend schaue Wicki immer mal wieder im Alpenrösli vorbei – am liebsten trinke er dann Eistee zum Entrecôte. «Ich habe ihn noch nie mit Alkohol gesehen», sagt Schnider. «Man spürt die eiserne Disziplin.»

Wirt Marco Schnider vor seinem Alpenrösli: hier trinkt Joel Wicki gerne Eistee. Bild: Boris Bürgisser (Flühli-Sörenberg, 29. August 2022)

Beim Schlussgang von Wicki habe er «dreimal fast einen Herzinfarkt, Schweissausbrüche und am Schluss Tränen in den Augen» gehabt. Seither habe er «nur noch Hühnerhaut», sagt Schneider. Alles sei nun einen Zacken grösser.

Auch der Regierungsrat gratuliert Wicki Nach Harry Knüsel ist Joel Wicki erst der zweite Schwinger aus den Reihen des Innerschweizer Schwingerverbands, der sich König nennen darf. Dementsprechend stolz ist der Luzerner Regierungsrat. Es sei ein «herausragender Erfolg», hält Guido Graf, Regierungspräsident und kantonaler Sportdirektor in einer Mitteilung fest. So habe der Titel «Signalwirkung für den Sport im Kanton Luzern». Am offiziellen Empfang, der am Mittwoch, 31. August, um 19 Uhr in Sörenberg stattfindet, wird denn nebst diversen Vereinen und Jungschwingern auch eine Delegation des Regierungsrates teilnehmen und Joel Wicki persönlich zu seinem «sporthistorisch einmaligen Erfolg» gratulieren.

Joel, der Landwirt

Angefangen hat alles ganz klein mit einem «Gitzi», wie Bianca Blaser erzählt. Als Wicki noch ein Schwinger-Bub gewesen sei, habe er als ersten Lebendpreis eine Ziege gewonnen. Diese habe er seinen Nachbarn noch spätabends vorgeführt.

«Wir haben damals gesagt: ‹Joel, wenn du mal Schwingerkönig wirst, dann gönnen wir dir das von Herzen›», sagt Blaser. Wicki sei ein guter Landwirt. Weil er bauern will, nicht weil er es muss. «Er ist noch immer Joel vom Dorf. Er ist es einfach geblieben», sagt sie.

Blanca Blaser wohnte einst direkt neben Joel Wicki. Bild: Boris Bürgisser (Flühli-Sörenberg, 29. August 2022)

Und doch habe er in all der Zeit einstecken müssen. Etwa am Esaf 2019 in Zug, als er Christian Stucki unterlag. «Aber er hat ja nie etwas gesagt», so Blaser. Stets habe sie mitgelitten mit Wicki.

Joel, der König

Und damit ist sie nicht alleine. Auch Gemeinderätin Hella Schnider-Kretzmähr, die gestern noch ihrer Tochter beim Zügeln half, konnte natürlich nicht auf den Schlussgang verzichten. «Geschlafen wird ein andermal», sagt sie. Und doch wirkt sie wie das blühende Leben. Wicki habe sie denn auch bereits «ganz herzlich gratuliert». Sie habe sich aber kurz gefasst: «Joel soll sich erst einmal finden und ausgiebig festen. Das hat er verdient.»

Gemeindepräsidentin Hella Schnider-Kretzmähr fieberte gestern trotz Umzugsstress mit. Bild: Boris Bürgisser (Flühli-Sörenberg, 29. August 2022)

Beim Schlussgang sei sie «extrem nervös» gewesen. Als ehemalige Präsidentin des Bäuerinnen- und Bauernvereins Flühli-Sörenberg fühle sie sich mit dem angehenden Landwirt Wicki besonders verbunden.

Wie viele Plakate mit Glückwünschen in ihrer Gemeinde hängen, habe sie nicht gezählt – es dürften gut und gerne zwischen 15 und 20 sein. Es sei eine spezielle Situation, dass die Innerschweiz nach 36 Jahren wieder einen König habe, sagt Schnider-Kretzmähr:

«Wir dürfen uns nun Königsgemeinde nennen. Wer kann das schon?»

Joel Wicki war der Nachbar, der Gast in der Beiz, der flüchtige Bekannte – seit Sonntagnachmittag ist er für alle in Sörenberg der König. Aber noch immer «eine vo üs».

