Rodelbahn und Sieger-Gitzis - Die Video-Reportage aus Sörenberg

Spätestens seit Sonntagabend ist Sörenberg nicht nur in Schwinger-Kreisen in aller Munde. Wir haben uns mit der Kamera dorthin begeben und sprachen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der «Königs-Gemeinde» über Ferienjobs an der Rodelbahn und Sieger-Gitzis.

Roman Loeffel Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.06 Uhr