Willkommen zum Liveticker aus Sörenberg

Der Zuger Harry Knüsel wurde 1986 Schwingerkönig in Sitten. Ganze 36 Jahre lang musste die Innerschweiz auf ihren zweiten König warten. Entsprechend gross war die Freude in der ganzen Region, als der Sörenberger Joel Wicki vergangenen Sonntag im Schlussgang den Berner Mathias Aeschbacher bodigte. Das muss natürlich in würdigem Rahmen gefeiert werden! Und somit herzlich Willkommen zu unserem Ticker zum Empfang von König Wicki in Sörenberg.