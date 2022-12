Sörenberg Sounds Sörenberg erhält eigenes Musikfestival mit «Publikumsmagneten» – Premiere ist bereits im März 2023 Zwischen dem 17. und 19. März 2023 soll Sörenberg zu einem «Musik-Mekka» werden. Der Verein Sörenberg Sounds hat dazu ein Musikfestival ins Leben gerufen, für welches bereits «Publikumsmagnete» angekündigt werden. 06.12.2022, 15.26 Uhr

«Sörenberg wird zum Musik-Mekka» – zumindest wenn es nach dem Verein Sörenberg Sounds geht. Dieser Verein, bestehend aus den Bergbahnen Sörenberg und der «Why Not?»-Agentur, kündigt in einer Mitteilung ein «Festival für jeden Geschmack in traumhafter Bergkulisse» an. Das dreitägige Musikfestival im Dorf und auf den Skipisten von Sörenberg soll bereits im März 2023 zum ersten Mal stattfinden.