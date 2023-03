Sörenberg Tragseile für die Rothornbahn: So verläuft der 95-Tonnen-Spezialtransport durch die Lammschlucht Bei der Pendelbahn aufs Brienzer Rothorn werden Seile mit einem Gewicht von 190 Tonnen eingebaut. Wir haben einen Transport von Schüpfheim zur Talstation begleitet. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 01.03.2023, 14.48 Uhr

Transport des Tragseils durch die Lammschlucht. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 1. 3. 2023)

Mit seinen 25 Metern Länge ist der Spezialtransport der gewaltigen blauen Kabelrolle auch in der Dunkelheit nicht zu übersehen. Der Motor der 680-PS-Zugmaschine brummt auf dem Vorplatz der Landbrücke in Schüpfheim. Nach und nach treffen Personenwagen ein. Gegen 5.30 Uhr sind mehrere Verantwortliche der Sörenberg Bergbahnen AG, des Seilherstellers Fatzer AG Romanshorn und der Wipfli Transporte AG Flüelen sowie Medienleute startklar, um den Transport bis zur Talstation des Brienzer Rothorns zu begleiten.

Der Transport der neuen Tragseile. Video: Roman Loeffel (Sörenberg, 01.02.2023)

Dieser Ausnahmetransport wurde am Vortag beim Seilhersteller in der Ostschweiz beladen und fuhr auf einer von der Astra vorgegebenen Route nach Schüpfheim, wo er bis zur Weiterfahrt stationiert war. Nachdem René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, den Anwesenden aufzeigt hat, was zu erwarten ist, setzt sich der Koloss mit einem Gesamtgewicht von 95 Tonnen in Bewegung, gefolgt von einem Begleitfahrzeug und zwei Kleinbussen. Zusätzlich steht von Schüpfheim bis nach Sörenberg ein Begleitfahrzeug der Luzerner Polizei im Einsatz. Bei der Dimension des Spezialtransports ist es mancherorts notwendig, die Strasse für den Gegenverkehr kurzzeitig zu sperren.

Teamarbeit durch die Lammschlucht

Der Chauffeur ist mit dem Begleitfahrzeug sowie mit Projektleiter Peter Wipfli, der in einem Bus mitfährt, via Funk verbunden. Als interessant erweist sich die Passage über die Brücke der Lammschlucht. Immer wieder ertönt eine Stimme aus dem Begleitfahrzeug, die den Fahrer exakt über seine Situation und Distanz zu Tunnelwänden oder Leitplanken informiert und wenn nötig Kommandos erteilt. Der Chauffeur kann den Tieflader aus der Kabine lenken, was diesem perfekt gelingt. Wipfli: «Die Lammschlucht ist sehr eng. Diese Passagen mit einem solchen Transport zu bewältigen, erfordert einen sehr guten Chauffeur und ein eingespieltes Team, das miteinander kommuniziert.»

Seiltransport für die neue Luftseilbahn Brienzer Rothorn auf der Strecke von Schüpfheim nach Sörenberg. Bild: Pius Amrein (1. 3. 2023)

Die beleuchtete Komposition präsentiert sich auf der kurvigen Strasse imposant. Das täte sie jedoch auch Ende März, wenn es zu dieser Uhrzeit einiges heller ist und damit auch die Sicht besser wäre. Warum also werden die Kabelbobinen mit einem Gewicht von 45 Tonnen im Winter transportiert, wo die Gefahr besteht, dass der Schnee auf der Fahrbahn ein Spielverderber sein könnte?

Peter Wipfli dazu: «Ein Transport nach Sörenberg mit einem Gesamtgewicht von fast 100 Tonnen ist nur über diese Brücke möglich. Die Alternativroute, die man ab Frühling wegen Bauarbeiten nehmen müsste, darf aber nur mit maximal 32 Tonnen passiert werden.»

Seiltransport auf der Strecke von Schüpfheim durch die Lammschlucht. Bild: Pius Amrein (Sörenberg, 1. 3. 2023)

Die Herausforderung des Transports ist laut Wipfli nicht nur oder nicht in erster Linie die Fahrt, sondern eher die Bewilligung zu erhalten, welche in diesem Fall das Strassenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt erteilt hat. Dabei gilt es, den geeigneten Tieflader zu wählen. Vom Gewicht her wäre eine kürzere Kombination möglich gewesen. Für die 25-Meter-Ausführung hat man sich jedoch entschieden, um die Last auf der Brücke gemäss den Vorgaben zu verteilen. Sicherheit über alles. «Die Brücke wird mittels Sensoren überwacht. Da kann nichts passieren», erklärt Wipfli.

Die 680 Pferde sind fast sichtbar

Ohne Zwischenfälle zieht der Mercedes-Lastwagen den Tieflader nach Sörenberg hoch. Bei einigen besonders engen und steilen Passagen sind für die Zaungäste die 95 Tonnen fast spürbar. Wenn der Chauffeur ein paar Gänge runterschaltet und der Motor hochdreht, zeigt sich die Power und die 680 Pferde sind beinahe sichtbar.

Der Ausnahmetransport bei der Ankunft bei der Talstation der Brienzer Rothornbahn. Bild: Pius Amrein (Sörenberg, 1. 3. 2023)

Auf dem grossen vereisten Parkplatz vor der Brienzer Rothornbahn zieht der Chauffeur mit seinem Spezialtransport schliesslich um 6.34 Uhr routiniert eine grosse Kurve und bleibt dann unmittelbar neben zwei weiteren Kabelrollen stehen, die in den Tagen zuvor angeliefert wurden. Diese sind identisch mit der Ladung des aktuellen Transports. Eine weitere Rolle mit dem Zugseil folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Fracht wiegt «nur» 30 Tonnen.

«Tipptopp», sagt René Koller, während er die Experten der Transportfirma beobachtet, die das Kabel vom Spezialanhänger rollen. «Wir stecken mitten im Projekt Retrofit. Unser Bahnbetrieb läuft noch bis am 2. April. Spätestens am 17. April wird die alte Bahn abgebrochen und mit der Montage der neuen Pendelbahn begonnnen.» Es stelle eine grosse Herausforderung dar, die neue Rothornbahn Mitte Dezember zu eröffnen und für die Gäste freizugeben. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt 22 Millionen Franken.

Die Arbeiten werden laufend fortgeführt und auch die Transportfirma ist noch involviert. Peter Wipfli: «Morgen bringen wir das vierte und letzte Tragseil, falls ihr noch einmal dabei sein wollt, um dieselbe Zeit.»