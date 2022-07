Sörenberg Zwei Rega-Helikopter retteten Autofahrende aus einer Geröllhalde Auf einem steilen Weg in Sörenberg rutschte am Montagabend ein Auto ab. Die beiden verletzten Insassen mussten ins Spital. 26.07.2022, 10.25 Uhr

Die beiden Verletzten mussten aus dieser steilen Geröllhalde geflogen werden. Bild: Luzerner Polizei

Auf dem steilen Bewirtschaftungsweg zwischen der Chlushütte Richtung Alp Schlund verunfallten am Montagabend kurz vor 18 Uhr zwei Personen. Das Fahrzeug touchierte am linken Wegrand einen Steinbrocken, kam vom Weg ab und rutschte in eine steil abfallende Geröllhalde.