Solar Butterfly ist am Nordkap angekommen

Solar Butterfly Schmetterling am Nordkap: Das Luzerner Solarmobil hat die Hälfte seiner Europatour geschafft Das neuste Projekt des Luzerner Solarpioniers Louis Palmer ist seit dem 23. Mai auf Weltreise. 12 Länder hat die Crew des Solarmobils bereits durchquert und nun das Nordkap erreicht. 20 weitere Länder stehen im Rahmen der Europatour bis Ende November auf dem Programm. 09.08.2022, 21.13 Uhr

Das neuste Projekt des Solarpioniers Louis Palmer aus Adligenswil feiert einen Meilenstein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Drei Monate nach dem Start in Genf hat das Solarmobil «Solar Butterfly» rund 10'000 Kilometer zurückgelegt und ist am Nordkap in Norwegen angekommen.