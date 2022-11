Kanton Luzern Zwei Unternehmen mit dem Schweizer Solarpreis als Pioniere ausgezeichnet Als Vorreiter im Bereich der Solarenergie waren die Luzerner Unternehmen auch mit Schwierigkeiten konfrontiert. So lege etwa die Kundschaft in der Baubranche zu wenig Wert auf die gute Ökobilanz einer Firma. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 22.11.2022, 18.30 Uhr

Mit dem Schweizer Solarpreis zeichnet die Solaragentur jährlich herausragende Architekturprojekte als Vorreiter aus. «Unser langfristiges Ziel ist die Unabhängigkeit der Schweiz von nuklearer und fossiler Energie», sagt Geschäftsleiter Gallus Cadonau über den 1991 gemeinsam mit alt Bundesrat Adolf Ogi gegründeten Verein.

Dieses Jahr sind 64 Anmeldungen für den Solarpreis eingegangen, von denen kürzlich neun Gewinner ausgewählt wurden. Mit der Affentranger Bau AG aus Altbüron und der Egli-Mühlen AG aus Nebikon konnten zwei Unternehmen aus dem Kanton Luzern einen Preis in Empfang nehmen.

Ausgleich zur Umweltverschmutzung der Baubranche

Die Affentranger Bau AG produziert bereits seit neun Jahren mit mehreren Photovoltaikanlagen eigenen Strom. Mittlerweile könnte sich das Hoch- und Tiefbauunternehmen mitsamt allen Fahrzeugen und Baumaschinen beinahe zweimal mit erneuerbarer Energie versorgen. Cadonau bezeichnet die Firma als «Vorzeigebetrieb» und weist auf ihre Pionierrolle in der fossildominierten Baubranche hin.

«Mit unserer Solaranlage wollen wir einen Ausgleich schaffen zu der Umweltbelastung, die ein Bauunternehmen mit sich bringt», sagt Gabriel Affentranger, Mitglied der Geschäftsleitung. «Das grosse Ziel ist es, ein emissionsfreier Baubetrieb zu werden.»

Der Preis ist das erste Kriterium

Momentan seien elektrische Fahrzeuge, Baumaschinen und Energiespeicher oft noch zu teuer und die Technologien nicht genug fortgeschritten, um den hausgemachten Strom zu speichern. Deshalb wird dieser bisher ins Stromnetz eingespiesen und von dort auch wieder bezogen.

«Sobald es technologisch möglich ist, möchten wir unseren eigenen Strom speichern und direkt verwenden, damit wir völlig unabhängig werden.»

Die Werkhalle der Affentranger Bau AG in Altbüron. Bild: PD

Affentranger würde sich wünschen, dass die Kundschaft bei der Auftragsvergabe stärker auf den ökologischen Fussabdruck der Bauunternehmen schaut. Er ist überzeugt, dass die Investition in erneuerbare Energien damit für viele Firmen attraktiver würde. «Momentan ist jedoch der Preis das erste Kriterium.» Umso mehr freue sich die Firma über die Anerkennung durch die Solaragentur: «Wir leisten im Hintergrund viel Arbeit, die sonst niemand sieht. Es ist schön, mal offenlegen zu können, was wir alles machen.»

Direktere Sonneneinstrahlung im Winter

Auch Simon Egli, Geschäftsführer der Egli-Mühlen AG, bedeutet der Solarpreis viel: «Er bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Der Betrieb wurde für die Photovoltaikanlagen an einer West- und zwei Südfassaden sowie auf der Lastwagenhalle ausgezeichnet, die 2021 in Betrieb genommen wurden. Auf dieser Fläche produzieren sie genug Strom, um 12 Prozent des Unternehmens direkt damit zu versorgen. Gallus Cadonau lobt die effiziente Flächennutzung: «Die Strommenge von 156,5 Kilowattstunden, die hier pro Quadratmeter und Jahr produziert wird, ist sensationell.»

Egli: «Die Nutzung der Fassaden von Futtermühlen für Solarpanels ist eine Neuheit in der Schweiz. Es war herausfordernd, diese stabil anzubringen, denn die 60 Meter hohen Türme sind starken Windkräften ausgesetzt.» Die Lage habe aber auch einen nicht zu verachtenden Vorteil:

«Die Sonneneinstrahlung ist bei vertikalen Photovoltaikanlagen im Winter durch den tieferen Sonnenstand direkter als im Sommer.»

So breche die Stromproduktion während der kürzeren Tage weniger stark ein als etwa bei Photovoltaikanlagen auf Dächern.

Die Solaranlage an einem der Türme der Egli-Mühlen AG. Bild: PD

Bauernhöfe als Quelle der Inspiration

Mit dem Projekt will der Futtermittelhersteller dem Ziel des Bundes von Netto-null CO 2 -Emissionen bis 2050 einen Schritt näher kommen. Dazu inspiriert worden seien sie von ihrer Kundschaft. «Auf vielen Bauernhöfen sind bereits Solarprojekte realisiert worden. Da konnten wir nun nachziehen», so Egli. Die Resonanz sei entsprechend positiv gewesen und auch aus der Gemeinde habe es bei der Vorstellung des Projekts keine einzige Gegenstimme gegeben.

«So ein Solarprojekt ist eine langfristige Investition. Durch den aktuell starken Anstieg der Stromkosten ist es allerdings rentabler geworden», sagt Egli. Eine weitere Photovoltaikanlage an der Ostfassade ist bereits in Planung, um die Morgensonne künftig ebenfalls nutzen zu können.

