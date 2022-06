KKL Luzern Solistenkonzert mit dem Luzerner Sinfonieorchester: Hoffen auf die grosse Karriere Sie sind an der Musikhochschule Luzern die Crème de la Crème auf ihren Instrumenten. Doch reicht es wirklich für die grosse Karriere? Das Solistenkonzert mit dem Luzerner Sinfonieorchester bewegte sich im KKL zwischen Zweifeln und Hoffen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 22.06.2022, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem letzten Millimeter zur Karriere: Clara Riccucci (Klarinette), Daria Vasileva (Klavier), Josep Sanjuan Blasco (Oboe) und Luca de Falco (Violoncello) vor ihrem Auftritt im Konzertsaal des KKL. Priska Ketterer

Früher oder später kommt er. Dieser Moment des Schreckens eines jeden jungen Musikers. Da ist jemand, der besser spielt. Nicht nur ein bisschen, sondern unglaublich viel besser.

Treffend hat dies der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard in seinem Roman «Der Untergeher» auf den Punkt gebracht. Zwei begabte Musikstudenten sind im «Shithole Salzburg» auf dem Weg zum Vorspiel. Hinter der halb offenen Türe hören sie, wie ein Pianist Bachs «Goldberg-Variationen» spielt. Genial und unkopierbar. Es ist das Jahrhundertwunder Glenn Gould, der auf einen Schlag ihre Träume zerstört. Die zwei wissen sofort, dass sie nie so gut sein werden – und stürzen komplett ab, bis hin zum Selbstmord.

Nur vier werden ausgewählt

Technisch einwandfrei: Der Oboist Josep Sanjuan Blasco spielt das Oboenkonzert von Richard Strauss. Priska Ketterer

Ganz so dramatisch geht es in Luzern nicht zu und her. Und doch – auch die hiesigen Studierenden der Musik haben sicher schon Ähnliches gefühlt. Gerade in Luzern, wo die Könner und Überflieger sich gegenseitig die Türklinke reichen. Was für «normale» Studenten gilt, gilt umso mehr für den Kurs Master Solo Performance. Nur vier dürfen jedes Jahr diese höchste Ausbildung angehen. Am Dienstag fand ihr finales Solistenkonzert im KKL statt. Und man stellt sofort fest: Das Niveau ist hoch.

Technisch einwandfrei spielen der Oboist Josep Sanjuan Blasco und der Cellist Luca de Falco. Ihre Konzertstücke von Richard Strauss und Robert Schumann gehören zum Schwierigsten im Repertoire. Der spanische Oboist braucht einen extrem langen Atem. Ohne Pause schwingt die lange Anfangssequenz. Der römische Cellist zeigt den Schumann von seiner intimen Seite. Den ersten Satz spielt Luca de Falco ganz dem Leisen zugewandt.

Dem Leisen zugewandt: Der Cellist Luca de Falco im Cellokonzert von Robert Schumann. Priska Ketterer

Die Musiker müssen sich «mit den Besten messen», wie es Valentin Gloor, Direktor der Hochschule Luzern – Musik in seinen Begrüssungsworten richtig sagt. Die Konkurrenz ist gross. «Alleine in der Schweiz gibt es acht Musikhochschulen», erklärt er in der Pause. «Die Auswahl für unseren Master Solo Performance ist rigoros. Aber allen ist klar. Der letzte Millimeter auf dem Weg zum internationalen Solisten ist der schwierigste.» Ihn haben Josep Sanjuan Blasco und Luca de Falco noch nicht überwunden. Dies auch im direkten Vergleich mit den jungen Stars, die in Luzern regelmässig ihre Solokonzerte spielen. Dem Cellisten Kian Soltani zum Beispiel, im Februar auf dem Bürgenstock. Oder der Pianistin Claire Huangci, im April im «Schweizerhof». Beide waren sie bei ihren Débuts am Lucerne Festival um die 25, also gleich alt wie die aktuellen Solisten. Aber ihr Feuer, die Klarheit der Linien, das Strahlen ihrer Instrumente und der Wille zur Interpretation hatte dort doch eine ganz andere Gewalt.

Natürlich, die Aussagekraft eines Konzertes ist klein. Kommt dazu, dass es zwar löblich ist, wenn das Luzerner Sinfonieorchester sogar unter seinem Chefdirigenten Michael Sanderling die Solisten begleitet. Aber das Orchester ist oft zu dominant im Klang und wenig spritzig im Dialog. Schwierig für die Solisten, sich da frei zu entfalten. Aber auch für das Orchester, deren teils unklare Linien aufzunehmen.

Mut zur Grenze

Solistisches Feuer: Die Klarinettistin Clara Riccucci im Klarinettenkonzert von Carl Nielsen. Priska Ketterer

Das überzeugendste Momentum schafft nach der Pause die Italienerin Clara Riccucci. Zwar ist im Klarinettenkonzert von Carl Nielsen das Orchester teils immer noch laut. Aber die Bläserin zeichnet die ganze Farbigkeit und die schnell wechselnden Stimmungen mit gestalterischem Willen und Flair für die Zuspitzung. Herrlich ist ihre erste Kadenz, das Wechselspiel aus Dramatik und Entspannung. Hier ist es, das solistische Feuer und der Mut zur Grenze und Zuspitzung.

Dialogisches Spiel mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter Michael Sanderling: die Pianistin Daria Vasileva. Priska Ketterer

Ebenfalls überzeugend ist das Schlussstück. Mit dem Konzert für Klavier und Orchester A-Dur Nr. 23 von Wolfgang Amadeus Mozart bewegt sich das Luzerner Sinfonieorchester wieder in heimischeren Gefilden, differenziert und dialogisch. Eine Vorlage auf der Daria Vasileva, aus der russischen Republik Tatarstan, sinnlich ihr feines, dichtes Spiel ausbreitet. Mit einem runden, schwerelosen Anschlag. Die beiden Solistinnen sind zumindest drin, in diesem letzten Millimeter auf dem Weg zur internationalen Solistin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen